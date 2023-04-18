Размножение растения ZZ: руководство по разделению и черенкованию

5:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Размножение растений — это прекрасный способ расширить свою коллекцию комнатных цветов без больших затрат. Если вы хотите узнать, как размножать растение ZZ (Замиокулькас замиифолиевый— аббревиатура от полного латинского названия Zamioculcas Zamiifolia), то вы на правильном пути!

Растения ZZ — это медленно растущие растения, которые предпочитают яркий непрямой солнечный свет. Одним из преимуществ растения ZZ является то, что оно может процветать при различных условиях освещения. Если вы сажаете или пересаживаете ZZ, делайте это весной или летом, когда они находятся в фазе активного роста. Эти растения токсичны (!) для людей и животных при попадании в организм.

Размножение заключается в отделении частей от материнского растения, которые затем можно использовать для выращивания новых. Чтобы успешно размножать растение ZZ, необходимо понимать, как лучше всего подготовить ваше существующее растение к этому процессу.

Как разделить растение ZZ

Разделение растения ZZ — это один из самых простых способов его размножения.

Чтобы начать процесс разделения, следуйте этим простым инструкциям:

Подготовьте горшок для нового растения. Прежде чем начать разделение, убедитесь, что у вас есть новый горшок с подходящей почвой для нового.

Прежде чем начать разделение, убедитесь, что у вас есть новый горшок с подходящей почвой для нового. Выньте растение из горшка. Аккуратно вытащите растение из имеющегося горшка, стараясь не повредить корни.

Аккуратно вытащите растение из имеющегося горшка, стараясь не повредить корни. Разделите корни на несколько частей. Используя острые ножницы, разделите корни на несколько частей. Каждая часть должна иметь несколько листьев и здоровую порцию корней.

Используя острые ножницы, разделите корни на несколько частей. Каждая часть должна иметь несколько листьев и здоровую порцию корней. Посадите каждую часть в новый горшок. Посадите каждую часть в отдельный новый горшок с подходящей почвой. Поставьте горшки в тени и поливайте их регулярно, чтобы поддерживать постоянную влажность почвы.

Готовьте растение к размножению

Перед тем как начать размножать свой ZZ, важно собрать необходимые материалы и подготовить растение к размножению.

Начните с обрезки любых мертвых или поврежденных листьев со стебля растения ZZ. Это гарантирует, что только здоровые стебли будут использоваться в процессе размножения. Перед размножением необходимо тщательно проверить всю листву на наличие болезней или насекомых.

Затем возьмите острый нож и удалите любые коричневые или желтеющие части каждого листа на своем растении ZZ. Эти области могут быть признаком инфекции или повреждения, которые способны привести к неудачным попыткам размножения в дальнейшем. Убедитесь, что все разрезы делаются чисто и точно, чтобы не нанести дополнительного вреда здоровью растений во время этого этапа подготовки к разделению.

Наконец, тщательно осмотрите каждый стебель на наличие признаков гнили, таких как мягкие участки, изменение цвета, рост плесени и т. д., так как это указывает на нездоровую корневую систему, которую не следует делить на отдельные растения, пока они полностью не восстановятся от того, что повредило их в первую очередь. Если все выглядит хорошо, то вы готовы перейти к разделению своего растения ZZ.

Прежде чем вы сможете разделить свое растение, важно подготовить его к размножению.

Деление растения

Чтобы разделить свой растение ZZ, вам понадобится острый нож или секатор. Перед тем как приступить к резке, необходимо внимательно изучить корни и листья каждой секции. Как только вы изучили корни и листья каждой секции, найдите подходящее место для разреза.

После того как вы определили подходящее место, используйте выбранный вами инструмент, чтобы осторожно прорезать корневую шаровидную часть растения одним быстрым движением. Обязательно избегайте повреждения существующих корней, так как это может привести к замедлению роста в будущем.

Важно, чтобы каждое новое деление имело как минимум две точки роста (или "глазка"), чтобы после отделения от материнского растения оно могло продолжать развиваться в здоровый экземпляр.

Если на одной из сторон разреза есть только один или вообще нет "глазка", попробуйте найти другое подходящее место для деления. В противном случае, эти секции могут испытывать трудности с ростом из-за недостатка питательных веществ и способности к впитыванию воды без необходимого количества глаз.

Вывод

Размножение растения ZZ — отличный способ создания большего количества цветов для вашего сада или дома.

Убедитесь, что вы правильно разделите растение, аккуратно возьмете черенки и используете чистые инструменты на всем протяжении процесса, чтобы обеспечить успешное размножение вашего растения ZZ.