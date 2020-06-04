Дачная аптечка: самые необходимые лекарства

На даче мы отдыхаем, сажаем грядки, гуляем в лесу….Но совершенно не рассчитываем болеть и лечиться. Тем не менее под рукой всегда должен быть необходимый набор медикаментов. Много набирать не стоит, достаточно взять по одному препарату из представленного набора препаратов. Лучше заранее составить список и только потом посетить аптеку.

Аптечка на дачу: лекарства от аллергии.

Состав дачной аптечки и ее задачи

1. Самое главное

лекарства, которые необходимо принимать постоянно по назначению врача. Лучше их взять с запасом.

2. Средства от травм

Дача — место, где легко можно пораниться и ушибиться, так как отдых за городом всегда активен. Занозы, порезы, ссадины: все это надо встретить во всеоружии.

Перевязочные средства: бинты разных размеров, бактерицидные лейкопластыри, стерильные марлевые салфетки, вата.

Обеззараживающие средства: йод, мирамистин, левомиколь, перекись водорода.

Важно: на всякий случай положите нашатырный спирт и кровоостанавливающий жгут.

3. Средства от ожогов и синяков

Конечно, чаще всего случается лечить солнечные ожоги, но все может быть….

Если у вас чрезмерно чувствительная кожа, лучше взять специальное солнцезащиное средство. Они бывают с натуральными компонентами (календулой, минералами). И с органическими соединениями: авобензонами, циннаматами. Все средства различают по уровню защиты, о них подробно рассказано в аннотации.

Непосредственно для лечения захватите с собой цинковую мазь, солкосерил-гель, цикадерму с календулой и зверобоем, мазь актовегин.

От синяков прекрасно помогает бодяга, арнигель, троксевазин.

Важно: Не забудьте купить пантенол-спрей от термических ожогов.

4. Сердечные и гипотензивные препараты

Сердечные средства, необходимые при экстренной помощи: валидол, корвалол, нитроглицерин.

Важно: если хотя бы изредка повышается давление, возьмите гипотензивное средство, рекомендованное врачом.

5. Градусник и тонометр, медицинские маски и перчатки в больших объемах

Два последних пункта в свете пандемии особенно важны.

Важно: тонометр лучше выберите механический — он надежнее.

6. Средства от простуды

Летом тоже легко простудиться. Даже в жару — вспотели, посидели на сквозняке... Положите в аптечку средства, применяемые при насморке, кашле, боли в ушах и горле.

От ангины поможет таблетки стрептилс, гексорал.

При ушной боли — отипакс, насморк поможет победить отривин или длянос.

Кашель поддается лечению бронходитином и бромгексином, мукалтином.

Желательно добавить к ним быстродействующе средства от простуды: таблетки АЦЦ, порошки терафлю и колдрекс.

Важно: если ребенок не желает, чтобы ему капали в нос при насморке, дайте ему таблетки коризалия. Крохам проще выпить лекарство либо в таблетированной форме, либо в виде суспензии.

7. Жаропонижающие средства

В аптечке должны быть аспирин, парацетамол, найз, анальгин.

Важно: Детям (до 14-15 лет) можно только ибупруфен и парацетамол. Малышам до 3-х лет- свечи с парацетамолом или нурофен в виде суспензии. Аспирин детям давать нельзя!

8. От отравлений и проблем с ЖКТ

На даче существенно меняется рацион и режим питания. Кроме этого, есть риск съесть некачественные продукты.

Слабительные — дюфалак, сенаде, бисакодил

При поносах, отравлениях помогут энтеросорбенты (активированный уголь, энтеросгель, полисорб)

При коликах (желчных и печеночных) помогут спазмолитики (но-шпа, спазган)

Важно: для малышей лучше взять детские средства от колик — эспумизан, бейбикалм, боботик.

9. Средства "на всякий случай"

Сложно предугадать заранее, но нелишним в аптечке будут следующие препараты:

Всегда имейте с собой средство от аллергии, даже если в семье нет аллергиков. Неизвестно, какая реакция может быть при встрече с неизвестными аллергенами: пыльцой, укусом насекомых, ожогом соком или листьев растений. Купите заранее супрастин, зиртек, эриус.

Нередко при работе на даче появляются боли в спине и суставах. В таких случаях помогут мази с НПВС — индометациновая, ибупруфеновая, мазь с диклофенаком.

Если в глаз что-то попало или беспокоит излишняя сухость, воспользуйтесь каплям визин или "искусственной слезой".

Важно: если у человека хотя бы раз в жизни была аллергическая реакция в виде отека Квинке или аллергического шока, обязательно возьмите с собой преднизолон или дексаметозон в виде инъекций и набор шприцов. Дозы гормонов может подобрать только врач, поэтому предварительно посоветуйтесь с ним.

Будьте здоровы, и пусть ваша аптечка вам никогда не понадобится!