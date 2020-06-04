На даче мы отдыхаем, сажаем грядки, гуляем в лесу….Но совершенно не рассчитываем болеть и лечиться. Тем не менее под рукой всегда должен быть необходимый набор медикаментов. Много набирать не стоит, достаточно взять по одному препарату из представленного набора препаратов. Лучше заранее составить список и только потом посетить аптеку.
лекарства, которые необходимо принимать постоянно по назначению врача. Лучше их взять с запасом.
Дача — место, где легко можно пораниться и ушибиться, так как отдых за городом всегда активен. Занозы, порезы, ссадины: все это надо встретить во всеоружии.
Важно: на всякий случай положите нашатырный спирт и кровоостанавливающий жгут.
Конечно, чаще всего случается лечить солнечные ожоги, но все может быть….
Важно: Не забудьте купить пантенол-спрей от термических ожогов.
Сердечные средства, необходимые при экстренной помощи: валидол, корвалол, нитроглицерин.
Важно: если хотя бы изредка повышается давление, возьмите гипотензивное средство, рекомендованное врачом.
Два последних пункта в свете пандемии особенно важны.
Важно: тонометр лучше выберите механический — он надежнее.
Летом тоже легко простудиться. Даже в жару — вспотели, посидели на сквозняке... Положите в аптечку средства, применяемые при насморке, кашле, боли в ушах и горле.
Важно: если ребенок не желает, чтобы ему капали в нос при насморке, дайте ему таблетки коризалия. Крохам проще выпить лекарство либо в таблетированной форме, либо в виде суспензии.
В аптечке должны быть аспирин, парацетамол, найз, анальгин.
Важно: Детям (до 14-15 лет) можно только ибупруфен и парацетамол. Малышам до 3-х лет- свечи с парацетамолом или нурофен в виде суспензии. Аспирин детям давать нельзя!
На даче существенно меняется рацион и режим питания. Кроме этого, есть риск съесть некачественные продукты.
Важно: для малышей лучше взять детские средства от колик — эспумизан, бейбикалм, боботик.
Сложно предугадать заранее, но нелишним в аптечке будут следующие препараты:
Важно: если у человека хотя бы раз в жизни была аллергическая реакция в виде отека Квинке или аллергического шока, обязательно возьмите с собой преднизолон или дексаметозон в виде инъекций и набор шприцов. Дозы гормонов может подобрать только врач, поэтому предварительно посоветуйтесь с ним.
Будьте здоровы, и пусть ваша аптечка вам никогда не понадобится!
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