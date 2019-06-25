Многие сады нашего региона весной украшены небольшими растениями с цветами в форме звезды. Они разнообразны по окраске и выглядят очень нежно. Это орнитогалум, или птицемлечник, или индийский (китайский) лук. У него много названий, а в народе — просто звёздочки.
В роде орнитогалума насчитывается почти 200 видов, но лишь несколько из них являются широко распространенными.
Читайте также: Ваша первая орхидея: от простого к сложному
Орнитогалум — растение многолетнее, луковичное. С наступлением тепла из земли появляются дружные всходы тонких ланцетовидных листиков, и в марте — апреле птицемлечник зацветает. Цветы источают достаточно сильный, но очень приятный аромат. И, что самое главное, столь красивое растение очень легко в уходе и непривередливо к окружающим условиям.
Размножаются звёздочки луковицами, которые имеют небольшую, округлую или яйцевидную форму. Высаживать можно, в зависимости от предпочтений, в открытый грунт или в цветочный горшок. Почву можно использовать любую: из сада или с дачного участка вполне подойдёт. Только глинистый грунт не годится: он слишком тяжёл для звёздочек.
Для поддержания красивого цветения орнитогалум рекомендуют пересаживать с разделением каждые 4-5 лет. Процедуру проводят по окончании цветения, когда цветок полностью увядает. Луковицы выкапывают из земли, очищают, выбирают для посадки самые крупные и здоровые.
Читайте также: Выращиваем лаванду у себя в саду
Орнитогалум — очень неприхотливое растение. Он одинаково хорошо будет расти как на солнце, так и в тени, не боится морозов и засухи. Особый температурный режим для растения подбирать не нужно: он довольно хорошо себя чувствует при +30°С и -13°С.
Важно! Перед покупкой растения орнитогалум следует уточнить особенности ухода. Некоторые экзотические виды требуют особых условий.
Губительным для индийского лука может стать переувлажнение. Поэтому, при выращивании его в комнатных условиях, следует обязательно предусмотреть дренаж. Опрыскивать домашнего птицемлечника нежелательно. Пыль с листьев рекомендуют удалять сухой или слегка влажной тряпкой.
Справиться с уходом за орнитогалумом сможет любой, даже неопытный садовод-любитель. Он станет прекрасным подарком друзьям, знакомым и близким, у которых есть дачный участок. Не доставляя особых проблем, это растение будет приятно радовать глаз красивыми нежными цветами многие годы.
Читайте также: Пять шагов к хорошей рассаде петуний
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.