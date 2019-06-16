EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Злата Кузнецова

Сорт малины ремонтантной "Карамелька": морозоустойчивость и хороший урожай

Садоводство » Плодовые

Только от одного названия сорта становится сладко, вкусно. Малина ремонтантная "Карамелька" является молодым сортом, который хорош в выращивании, ягоды сорта вкусны, пахнут лесной малиной, в них содержится много сахара.

Сорт малины ремонтантной "Карамелька": морозоустойчивость и хороший урожай

Над выведением сорта работала 10 лет селекционер Шиблева из Нижнего Новгорода. Сорт успешно зарекомендовал себя, в феврале 2016 его внесли и зарегистрировали в Госреестре.

Описание "Карамельки"

По высоте кусты достигают 1,5 метра, ветки кустов не падают от большого количества ягод, шипов мало, листья темно-зеленые. Цветение начинается в июне и заканчивается с летним сезоном. Кусты имеют мужские, женские цветы, опыления не требуют. Первый урожай можно ожидать во второй половине июня. Плоды невероятно сочные, плотные, с великолепным ароматом, имеют конусообразную форму, ягоды красного цвета, сладкие, вкусные, но если кусты растут в тени, то можно почувствовать кислинку.

Плюсы

Среди положительных качеств отмечается  морозоустойчивость, ягоды дарят большой урожай, после сбора ягоды будут храниться месяц, отличаются хорошим товарным видом.

Минусы

Выделяют несколько недостатков, например, садоводы говорят, что у куста образуется много новых побегов, сорт очень привередлив в уходе. Кусты плохо переносят засуху. Сорт устойчив только к некоторым болезням, больше всего склонен к антракнозу, септориозу, пурпурной пятнистости.

Малина ремонтантная

Малина ремонтантная неприхотлива, однако чтобы цветение повторялось, ей нужно много солнца, поэтому место подбирается солнечное, защищенное от ветра. Сажать кусты необходимо на расстоянии 70 см. Почва должна быть легкой, плодородной. Посадка малины осуществляется в марте, сентябре.

В весеннее время укореняют зеленые отпрыски, в осенний период высаживают черенки-однолетки с хорошей развитой корневой системой, осенью растение лучше укоренится. Перед посадкой земля перекапывается, удобряется.

  • Малина наградит приличным урожаем того садовода, кто за ней много ухаживал.

Малина

Необходимо производить полив два раза в неделю, при засухе поливы производятся чаще. На один полив необходимо 15 литров воды.

Избежать болезней поможет опрыскивание специальными средствами, производите обработку от вредителей, потому что малину любит тля, малиновый жук.

Кусты не нуждаются в подвязке

Подкармливайте кусты весной азотным веществом, во время цветения подойдет калийное удобрение, в осенний период внесите органику.

Кусты малины необходимо подвязывать, оставляя лишь небольшие пеньки. Процедура производится с первыми морозами.

Полученный урожай можно употреблять свежим, делать из ягод варенье, компоты, джем. Плоды можно замораживать, они не потеряют вкуса. 

Фото превью: Фрукты и ягоды

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Малина Карамелька - ремонтантная конфетка
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
Sberbank
Новости
Le Monde: Калининград стал проблемой для НАТО
Чаус: ВС РФ нанесли удар по учебному центру ВСУ в Черниговской области
Жданов: колонна у "Азовстали" растянута на сотни метров — будет масштабная сдача
Цены на бензин в США достигли максимума
Покровский: холера может вспыхнуть в зоне боевых действий на Украине
Психолог: "При приступе акрофобии нужно сконцентрироваться на дыхании"
Пленных боевиков "Азова"* доставили в СИЗО в Ростове-на-Дону
Тейлор Грин: На Украине открылась настоящая американская "прачечная"
Британский наёмник на Украине рассказал о чудовищном обмане западных СМИ
Илон Маск негативно оценил политику Байдена и похвалил Трампа
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли с "Азовстали"
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Любовь Степушова США решили санкционировать пол-Африки за сотрудничество с Россией Любовь Степушова Людмила Черткова Россия спасает Украину от голода, блокируя вывоз зерна Людмила Черткова Усам Оздемиров Коллективное сумасшествие Запада может привести к третьей мировой Усам Оздемиров
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Последние материалы
Le Monde: Калининград стал проблемой для НАТО
Чаус: ВС РФ нанесли удар по учебному центру ВСУ в Черниговской области
Жданов: колонна у "Азовстали" растянута на сотни метров — будет масштабная сдача
Ford Mustang: история легендарного автомобиля
Цены на бензин в США достигли максимума
Покровский: холера может вспыхнуть в зоне боевых действий на Украине
Психолог: "При приступе акрофобии нужно сконцентрироваться на дыхании"
Пленных боевиков "Азова"* доставили в СИЗО в Ростове-на-Дону
Тейлор Грин: На Украине открылась настоящая американская "прачечная"
Голубика: премудрости посадки и ухода
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников