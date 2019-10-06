Домашний мини-огород: какие овощи и зелень можно вырастить

Выращивание продуктов дома набирает популярность во всем мире. Свежие огурчики, редис, перец, клубника без пестицидов, стимуляторов и прочих химических добавок — незаменимый источник витаминов и хорошего настроения. Помимо всего прочего, мини-огород — это увлекательное занятие для детей, живущих в городских условиях.

5 причин для того, чтобы организовать "грядки на подоконнике":

1. Возможность собирать урожай из свежих овощей, фруктов и зелени круглый год.

2. Со своим огородом можно экономить не только летом, но и зимой, когда цены на фрукты и овощи гораздо выше.

3. Дети могут увидеть, что домашний огород — это труд, и что необходимо соблюдать целый ряд правил для получения урожая.

4. Мини-огород — это возможность завести интересное хобби, развить определенные навыки, а также получить новые знания в области ботаники.

5. Возможность удивить знакомых и друзей "грядками" с урожаем.

Домашние "грядки" обычно организуют на балконе или подоконнике. Емкости для выращивания следует ставить на поддон, чтобы обеспечить слив воды. Почвенную смесь и семена сортов, предназначенных для выращивания в домашних условиях, можно подобрать в специализированном магазине.

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Морковь

Подходящие сорта: Каротель, Каракас, Внучка, Полярная клюква, Аленка, Хибинская парниковая, Миникор.

Семена миниатюрных сортов моркови (до 10 — 15 см) сажают на глубину около 7 см в горшки, ящики или обрезанные бутылки (в этом случае необходимо самим сделать отверстия на дне). После того, как взошли ростки, морковь следует проредить. Расстояние между самыми сильными ростками должно быть примерно 2 см. Морковь не любит прямых солнечных лучей. Поливать следует часто, но если будет слишком много влаги, то плод загниет.

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Перец

Подходящие сорта: Первенец Сибири, Карлик, Акварель, Подарок Молдовы, Ласточка.

Сначала семена в маленьких горшках необходимо накрыть пленкой. При появлении первых ростков в пленке необходимо сделать проколы. Из маленьких горшков окрепшие ростки пересаживают в большие горшки или ведра. Укоренить при этом следует примерно на одну треть, затем полить теплой водой (около 30ºС). Перец любит свет, но его нужно беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Помидоры черри

Подходящие сорта: Бонсай, Дюймовочка, Минибел, Вишенка.

Семена также сначала сажают в маленькие горшки, глубина посадки — 1,5 см. До первых ростков горшки следует накрыть пленкой, затем ростки пересаживают в большую емкость. Для черри важно освещение, а чрезмерный полив они не любят.

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Огурцы

Подходящие сорта: Гибрид Хуторок, Щедрик, гибрид Хрустик, Онежский F1, гибрид Буян F1, гибрид Муравей F1, Вавилон, гибрид Маша F1 (скороспелый).

Огурцы следует беречь от сквозняков, температура при этом должна быть 18-22 градуса. Растения необходимо обеспечить дополнительным освещением в зимний период. Если этой возможности нет, то ростки следует высаживать с середины февраля, когда больше естественного освещения.

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Редис

Подходящие сорта: Диего, Дека, Чемпион, Французский завтрак, Кармен

Для редиса нужна рыхлая почва. После посадки семян горшочки накрывают пленкой. При появлении ростков пленку следует убрать. Редис следует обильно поливать по мере подсыхания грунта.

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Шпинат

Подходящие сорта: Виктория, Стоик, Вирофле, Матадор, Крепыш

Шпинат считается очень полезным. Скороспелые сорта дают урожай уже через 2-3 недели после посадки семян! В зимний период шпинату необходимо дополнительное освещение и опрыскивание.

Базилик

Подходящие сорта: Лимонный, Бакинский, Ереванский, Бархат

Ростки базилика следует поливать каждый день и рыхлить почву раз в две недели. Также необходимо обеспечить достаточное освещение, для чего могут пригодиться люминесцентные лампы.

Дома можно также выращивать лук, чеснок, петрушку, кресс-салат, тимьян, мяту. Настоящий мини-огород порадует своим урожаем!

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Фото превью: zhenskie-interesy.ru