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Автор Анна Стрельцова

Профилактика заболеваний рассады: простые способы защиты от болезней

Садоводство » Вредители и болезни

С заболеванием может столкнуть любое растение или цветок: на его продолжительность и особенности переноса различных симптомов влияют погодные условия, должный уход и возможность следить за правильной защитой от болезней. Вылечить растения на этапе заражения не так сложно, как бороться с вредителями на более поздних этапах и при сильных повреждениях. Поэтому рекомендуется предпринимать различные меры для защиты всех растений, для их хорошего и быстрого роста.

Профилактика заболеваний рассады: простые способы защиты от болезней

Растения нужно защищать заранее

Другая ситуация складывается с заболеваниями рассады: если она начинает болеть, то спасти её практически невозможно. Нужно стараться защищать заранее и при больших количествах посаженой рассады следить за каждым ростком, не давать ему загнуться. Ниже речь пойдет конкретно о профилактике заболеваний рассады, а не её лечении — с ним может справиться только специалист.

Многие привыкли думать, что болезни рассады появляются из-за плохого качества воздуха. Данная теория действительно может быть правдивой, ведь споры грибков переносятся ветром и обитают даже в воздухе. Но к основным факторам относят неверный уход, не позволяющий иммунитету рассады работать в нужном режиме — такой уход провоцирует появление различных заболеваний благодаря низкой восприимчивости.

Что может вызвать болезни рассады

У рассады может быть нарушен баланс микроэлементов, важных для осуществления процессов обмена — в данном случае чаще всего в наступление идут инфекции. Растение спокойно может заразиться от другого уже больного растения. Поэтому при заражении стоит поставить рассаду в отдельное место. И еще одна причина — чрезмерное количество вредных микроорганизмов в семенах или почве, в которую была посажена рассада.

К профилактике растений и рассады от различных заболеваний относят правильную и долгую обработку места, куда будут посажены ростки.

Нужно провести хорошую дезинфекцию, чтобы избавиться от ненужных вредителей на первом этапе. Покупать грунт специалисты рекомендуют в проверенных магазинах с определенной лицензией. Но перед посадкой обязательно стоит заняться прокаливанием почвы, особенно данный пункт касается огородной земли.

Семена по качеству не должны уступать грунту, если купить их на рынке или взять у соседки в обмен на другие семена, рассада действительно может заболеть.

Рассада
Рассада

Обязательно нужно следить за условиями, где растет рассада

Инфекция и грибки будут быстрее распространяться в жарких местах, где чрезмерно сильно увлажнен воздух, а саженцы сидят слишком близко друг к другу. Из-за перечисленных причин часто возникает реальный застой воздуха, он не может обновляться и давать рассаде нормально расти.

При нахождении первых признаков заражения следует быстро вырезать саженцы или убрать их в другое место. Существует вероятность, что находящиеся рядом растения не успели заразиться и могут обойтись без долгого лечения. Если саженцы все же заболели, можно постараться их вылечить. Но для данной работы рекомендуется иметь отдельный набор инструментов и перчаток, чтобы не начать перенос инфекции на другие побеги.

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СПАСАЕМ РАССАДУ ОТ ВСЕХ ВРЕДИТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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