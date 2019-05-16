В теплое время года большинство людей стремится проводить большую часть дня на воздухе. Особенно посчастливилось в этом отношении владельцам загородных домов и дачных участков. А для того чтобы и наступающие сумерки не помешали осуществлению планов, необходимо позаботиться об освещении дома, участка и сада.
Освещение на дачном участке выполняет сугубо практические задачи — осветить:
Если дом круглогодичного проживания, к вопросу освещения нужно подойти еще на этапе проектирования дачной территории. Самым правильным будет составить план размещения хозяйственных построек, и в зависимости от схемы заложить электроосвещение по всему участку. В этом случае электропроводка закладывается в специально подготовленные траншеи — минимизируется риск при проведении дачных работ, и сохраняются декоративные возможности сада.
При этом освещение выполняет и охранные функции: расставляя светильники вдоль границ участка, двора, сада, вы гарантируете собственную безопасность, а также создаете условия для качественного видеонаблюдения за своими владениями.
Осветительное оборудование желательно выбрать высокого качества, устойчивое к коррозии и из крепкого материала. Для того чтобы хозяева и гости загородного дома могли беспрепятственно добраться до любого уголка сада, необходимо осветить дорожки. С этой задачей хорошо справятся уличные фонари-торшеры. При этом нужно подобрать оптимальную высоту — ниже метра или выше двух метров для того, чтобы не возникло эффекта ослепления, когда свет направлен прямо в глаза.
Виды осветительных приборов могут быть самыми разными, в зависимости от стиля и материала изготовления, а лампы, применяемые в них, можно разделить на несколько типов.
Это обычные лампы накаливания, которые применяются и для внутреннего освещения помещений, но повышенной мощности. Недостаток их очевиден — слишком быстрая замена лампы.
Они требует меньших энергозатрат и при этом не уступают мощностью лампам накаливания. Но при этом они имеют настолько высокую степень нагрева, что могут повредить находящиеся рядом растения и совсем сжечь листву.
Лидером из осветительных приборов сегодня являются светодиодные лампы, которые стоят дороже, но окупаются долгим сроком службы и мощностью. Легкое освещение могут создавать фонари на солнечных батареях, люминисцентная окраска изгороди или камней.
Популярны светильники — индиректы, которые отражают свет, направляя его вниз. Они идеально подходят для подсветки деревьев, когда освещение получается мягким, рассеянным и создает чудесную атмосферу в саду.
Декоративные возможности садового освещения поистине безграничны. Правильно подобранные светильники способны преобразить сад ночью, сделать его совершенно отличным от дневного, подчеркивая новые акценты.
Большие деревья лучше освещать снизу, для этого подойдут светильники-споты, направляющие свет вверх. Они создают необходимую игру теней, свет в саду получается неярким, загадочным, что и создает необходимую атмосферу красоты и покоя.
Для освещения садовых дорожек отлично подходят споты, вмонтированные в землю по краям.
Хорошо освещают сад и украшают его изысканные фонари-светильники, накопившие солнечный свет за день. На ветвях больших садовых деревьев можно развесить цепь из светящихся шаров либо одиночные шары-светильники. Это могут быть как лампы накаливания, так и большие свечи в стеклянных плафонах. Такое украшение сада будет по-настоящему изысканным и подойдет для праздничного вечера в саду.
Композиции из кустарников, цветов и камней также могут быть подсвечены снизу спотами, или же украшены большими светящимися шарами в виде горшков для растений, которые дополняют ландшафт клумбы или альпинария. В искусственный водоем споты монтируются по краям бассейна.
Необходимо учитывать, что виды направленного света по-разному сочетаются с окружающим ландшафтом. В слишком холодном белом свете растения будут выглядеть синими и неживыми, поэтому для освещения цветочных клумб лучше выбирать близкий к естественному оттенок света. Разноцветные светильники хороши для создания праздничного настроения в саду, но особенно красивым будет зимний новогодний сад, подсвеченный яркими красками.
Вариантов по выбору светильников множество, эксклюзивные светильники-украшения можно сделать самостоятельно, что добавит вашему саду неповторимости и очарования.
Фото привью: mainavi.ru
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