Вечернее освещение в саду: фонари-торшеры, индиректы, споты и лампы

В теплое время года большинство людей стремится проводить большую часть дня на воздухе. Особенно посчастливилось в этом отношении владельцам загородных домов и дачных участков. А для того чтобы и наступающие сумерки не помешали осуществлению планов, необходимо позаботиться об освещении дома, участка и сада.

Функциональные задачи освещения — удобство и безопасность

Освещение на дачном участке выполняет сугубо практические задачи — осветить:

подъездные пути к дому,

крыльцо,

дорожки к хозяйственным постройкам.

Если дом круглогодичного проживания, к вопросу освещения нужно подойти еще на этапе проектирования дачной территории. Самым правильным будет составить план размещения хозяйственных построек, и в зависимости от схемы заложить электроосвещение по всему участку. В этом случае электропроводка закладывается в специально подготовленные траншеи — минимизируется риск при проведении дачных работ, и сохраняются декоративные возможности сада.

При этом освещение выполняет и охранные функции: расставляя светильники вдоль границ участка, двора, сада, вы гарантируете собственную безопасность, а также создаете условия для качественного видеонаблюдения за своими владениями.

Виды осветительных ламп

Осветительное оборудование желательно выбрать высокого качества, устойчивое к коррозии и из крепкого материала. Для того чтобы хозяева и гости загородного дома могли беспрепятственно добраться до любого уголка сада, необходимо осветить дорожки. С этой задачей хорошо справятся уличные фонари-торшеры. При этом нужно подобрать оптимальную высоту — ниже метра или выше двух метров для того, чтобы не возникло эффекта ослепления, когда свет направлен прямо в глаза.

Виды осветительных приборов могут быть самыми разными, в зависимости от стиля и материала изготовления, а лампы, применяемые в них, можно разделить на несколько типов.

Лампы накаливания

Это обычные лампы накаливания, которые применяются и для внутреннего освещения помещений, но повышенной мощности. Недостаток их очевиден — слишком быстрая замена лампы.

Галогеновые лампы

Они требует меньших энергозатрат и при этом не уступают мощностью лампам накаливания. Но при этом они имеют настолько высокую степень нагрева, что могут повредить находящиеся рядом растения и совсем сжечь листву.

Светодиодные лампы

Лидером из осветительных приборов сегодня являются светодиодные лампы, которые стоят дороже, но окупаются долгим сроком службы и мощностью. Легкое освещение могут создавать фонари на солнечных батареях, люминисцентная окраска изгороди или камней.

Вечернее освещение садового участка

Индиректы

Популярны светильники — индиректы, которые отражают свет, направляя его вниз. Они идеально подходят для подсветки деревьев, когда освещение получается мягким, рассеянным и создает чудесную атмосферу в саду.

Декорируем сад светом

Декоративные возможности садового освещения поистине безграничны. Правильно подобранные светильники способны преобразить сад ночью, сделать его совершенно отличным от дневного, подчеркивая новые акценты.

Несколько секретов подсветки в саду

Большие деревья лучше освещать снизу, для этого подойдут светильники-споты, направляющие свет вверх. Они создают необходимую игру теней, свет в саду получается неярким, загадочным, что и создает необходимую атмосферу красоты и покоя.

Для освещения садовых дорожек отлично подходят споты, вмонтированные в землю по краям.

Хорошо освещают сад и украшают его изысканные фонари-светильники, накопившие солнечный свет за день. На ветвях больших садовых деревьев можно развесить цепь из светящихся шаров либо одиночные шары-светильники. Это могут быть как лампы накаливания, так и большие свечи в стеклянных плафонах. Такое украшение сада будет по-настоящему изысканным и подойдет для праздничного вечера в саду.

Композиции из кустарников, цветов и камней также могут быть подсвечены снизу спотами, или же украшены большими светящимися шарами в виде горшков для растений, которые дополняют ландшафт клумбы или альпинария. В искусственный водоем споты монтируются по краям бассейна.

Необходимо учитывать, что виды направленного света по-разному сочетаются с окружающим ландшафтом. В слишком холодном белом свете растения будут выглядеть синими и неживыми, поэтому для освещения цветочных клумб лучше выбирать близкий к естественному оттенок света. Разноцветные светильники хороши для создания праздничного настроения в саду, но особенно красивым будет зимний новогодний сад, подсвеченный яркими красками.

Вариантов по выбору светильников множество, эксклюзивные светильники-украшения можно сделать самостоятельно, что добавит вашему саду неповторимости и очарования.

Фото привью: mainavi.ru

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