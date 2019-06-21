Неожиданные удобрения и подкормки для огорода

Почве в огороде всегда нужна подкормка. В этой статье мы не будем говорить о известных химических удобрениях, навозе и золе. Речь пойдет о подкормках, про которые многие даже не слышали, но которые очень эффективны.

Луковая шелуха

Многие огородники напрасно игнорируют луковую шелуху, считая её использование пустой тратой времени. Но это неправильно. На самом деле шелуха очень полезна и универсальна. Стоит добавить немного в лунки — и можно быть уверенным, что от сквозняков или во время заморозков, рассада не пострадает. Рассада будет расти более здоровой и крепкой. Шелуха защитит рассаду от многих заболеваний. Эфирные масла в её составе эффективно отпугивают многих вредителей. Кстати, луковая шелуха крайне полезна для кустов томата.

Рыбные отходы

Да, вы не ослышались. Если в семье есть рыбак или вы просто любите рыбу, то отходы в виде внутренностей, плавников, голов и чешуи будут прекрасной подкормкой для томатов. Смело закапывайте всё, что осталось от рыбы, под куст. Главное — стараться зарыть это поглубже, где-то на 50 см, иначе их могут раскопать собаки или кошки. Рыбные отходы — это кладезь полезнейших микроэлементов, и неразумно выбрасывать такое прекрасное удобрение.

Кожура банана

Кожура банана просто идеальна для почвы. Она разлагается очень быстро, примерно за десять дней исчезает полностью, хорошо питая почву. Даже совсем слабые растения после такой подкормки начинают оживать и покрываться новыми листьями.

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Раствор йода

Опытные огородники давно взяли йод на вооружение. Во-первых, это очень доступное средство, а во-вторых оно крайне эффективно борется с таким опасным растительным недугом, как фитофтороз, и способствует ускоренному росту плодов. Йод можно купить в любой аптеке. Рецепт раствора очень прост: 4 капли йода разводят в 10 литрах воды. Двух литров раствора под каждое растение будет достаточно.

Нашатырный спирт

Бывает так, что огородник обнаруживает, что луковые перья начинают желтеть, а их кончики бледнеют. Это признак того, что растению срочно необходим азот. Его недостаток можно восполнить с помощью нашатырного спирта. Три столовые ложки спирта надо развести в ведре воды. Этим раствором можно поливать лук вечером, прямо под корень.

Кофейная гуща

Кофейная гуща является прекрасной подкормкой и субстанцией, которая делает почву более рыхлой, это очень хорошо для развития корневой системы. Поэтому её стоит добавлять в рассаду помидоров и перца. Но не стоит забывать, что кофе делает почву более кислой, потому его лучше всего применять с добавлением золы.

Яичная скорлупа

Использование яичной скорлупы, является замечательным способом подкормить овощные культуры. Но для приготовления питательного раствора придется немного повозиться.

Делается такой раствор следующим образом. Яичную скорлупу от пяти или семи яиц, сразу после извлечения белка и желтка, надо хорошо промыть. После этого, скорлупу следует высушить на солнце или лучше в духовке. При термической обработке погибнут вредные микроорганизмы. Дальше необходимо превратить скорлупу в порошок. Сделать это можно в ступке или в кофемолке. Порошок заливается одним литром кипятка и настаивается пять дней. Важно перемешивать раствор несколько раз в день. Таким раствором можно поливать овощные культуры.

Ржавые банки

Известно, что яблони часто страдают от дефицита железа. Особенно это зависит от почвы. Но решить эту проблему очень просто. Нужно всего лишь зарыть под дерево на глубину двадцать пять сантиметров несколько железных консервных банок.

Водка

Когда растение начинает отставать в росте, матёрые огородники советуют использовать водку. Пятьдесят грамм водки на ведро воды помогут растению окрепнуть и заодно избавят от вредителей.

Соль

Парадоксально, но для того, чтобы свёкла выросла сладкой, её нужно подсолить. Раствором одной столовой ложки поваренной (не йодированной!) соли на ведро воды следует поливать свёклу несколько раз за сезон. И сладкие корнеплоды обеспечены.

Заварка

Спитая заварка чая прекрасно подходит как для огородных культур, так и для домашних растений. Главное — её нужно предварительно высушивать. Влажная заварка часто провоцирует появление плесени.

Сода

Сода имеет прекрасное свойство делать почву более нейтральной. Для этого следует развести столовую ложку соды в ведре воды и выливать под растение около литра раствора.

Посадка малины

Очень интересным способом подготовки траншеи под кусты малины, поделились с нами опытные огородники, практикующие выращивание этой ягоды.

В глубокую траншею изначально надо выложить слой из обычных лесных веток. Подойдут ветки любых деревьев.

Сверху на ветки, следует выложить приличный слой соломы, который нужно хорошо пролить водой.

На солому следует выложить слой навоза, который следует предварительно перемешать с перегноем. Все это покрыть картоном, который также надо хорошо намочить.

Затем траншею засыпать плодородным почвенным слоем.

Такой способ подготовки траншеи, по утверждениям специалистов в выращивании малины, увеличивает урожайность ягода примерно в два раза.

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