Зубная паста для комнатных растений

Помимо огородников и садоводов существует армия тех, кто отдает душу комнатным растениям. И это отличный способ украсить дом и наполнить его жизнью. Оказывается, выращивание и уход за комнатной красотой требует немалых усилий. Существуют целые сообщества людей, увлеченных этим прекрасным занятием. У опытных домашних цветоводов есть масса интересных способов для улучшения роста растений. Об одном таком любопытном способе мы хотим рассказать в этой статье.

Известно, что комнатные цветы плохо переносят кислую среду и часто болеют, вянут и даже погибают. Существует эффективный способ очень быстро понизить кислотность почвы. И поможет в этом совершенно обычная зубная паста, которая есть в каждом доме или квартире. Наиболее эффективно подобная подкормка действует на цветущие растения.

Для того, чтобы приготовить чудо-раствор следует использовать любую, но лучше если это будет самая простая, отечественная паста, которой мы пользовались в далёком детстве. Главное условие на тюбике не должно писаться, что паста имеет отбеливающие эффект.

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Тюбик с пастой следует визуально разделить на четыре части, одну такую часть следует выдавить в один литр воды комнатной температуры. Дальше следует все хорошенько размешать, чтобы не осталось даже маленьких комочков. Мешать надо до того, пока не получится полностью однородная субстанция.

Этим раствором следует поливать растения прямо под корень. Особенно хороша эта процедура для цветущих растений. Подобный полив следует применять только летом или весной, когда растение находится в фазе активного роста.

Перед тем как проводить подобную процедуру, следует выяснить какую почву предпочитают ваши растения. Например, гардения или азалия предпочитают кислую почву. И полив их раствором из зубной пасты может убить.

Надо отметить, что этот способ сегодня очень популярен, но он не нов. Впервые его применяли ещё во времена СССР. Когда был тотальный дефицит и достать удобрение или другие добавки для цветов было практически невозможно.

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Конечно современный выбор удобрений напрочь снимает необходимость в подобных экспериментах, но как показывает практика и отзывы людей, его применяющих — способ довольно действенный.

Помимо основной функции понижения кислотности зубная паста питает почву такими необходимыми микроэлементами как фтор и кальций. Более того паста оказывает профилактический эффект против плесени и грибков.

Несмотря на то, что в современных пастах есть и те вещества, которые не очень полезны для растений, паста все равно сделана для человека, а значит доля таких веществ очень мала. Поэтому не стоит пренебрегать способами, проверенные временем.

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