Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы Советы
Автор Сергей Бухранский

Зубная паста для комнатных растений

Садоводство » Комнатные цветы print

Помимо огородников и садоводов существует армия тех, кто отдает душу комнатным растениям. И это отличный способ украсить дом и наполнить его жизнью. Оказывается, выращивание и уход за комнатной красотой требует немалых усилий. Существуют целые сообщества людей, увлеченных этим прекрасным занятием. У опытных домашних цветоводов есть масса интересных способов для улучшения роста растений. Об одном таком любопытном способе мы хотим рассказать в этой статье.

Известно, что комнатные цветы плохо переносят кислую среду и часто болеют, вянут и даже погибают. Существует эффективный способ очень быстро понизить кислотность почвы. И поможет в этом совершенно обычная зубная паста, которая есть в каждом доме или квартире. Наиболее эффективно подобная подкормка действует на цветущие растения.

Для того, чтобы приготовить чудо-раствор следует использовать любую, но лучше если это будет самая простая, отечественная паста, которой мы пользовались в далёком детстве. Главное условие на тюбике не должно писаться, что паста имеет отбеливающие эффект.

Читайте также: Уход за комнатными растениями: основные правила

Тюбик с пастой следует визуально разделить на четыре части, одну такую часть следует выдавить в один литр воды комнатной температуры. Дальше следует все хорошенько размешать, чтобы не осталось даже маленьких комочков. Мешать надо до того, пока не получится полностью однородная субстанция.

Этим раствором следует поливать растения прямо под корень. Особенно хороша эта процедура для цветущих растений. Подобный полив следует применять только летом или весной, когда растение находится в фазе активного роста.

Перед тем как проводить подобную процедуру, следует выяснить какую почву предпочитают ваши растения. Например, гардения или азалия предпочитают кислую почву. И полив их раствором из зубной пасты может убить.

Надо отметить, что этот способ сегодня очень популярен, но он не нов. Впервые его применяли ещё во времена СССР. Когда был тотальный дефицит и достать удобрение или другие добавки для цветов было практически невозможно.

Читайте также: Удобрения для комнатных растений: когда, зачем, как и какие

Конечно современный выбор удобрений напрочь снимает необходимость в подобных экспериментах, но как показывает практика и отзывы людей, его применяющих — способ довольно действенный.

Помимо основной функции понижения кислотности зубная паста питает почву такими необходимыми микроэлементами как фтор и кальций. Более того паста оказывает профилактический эффект против плесени и грибков.

Несмотря на то, что в современных пастах есть и те вещества, которые не очень полезны для растений, паста все равно сделана для человека, а значит доля таких веществ очень мала. Поэтому не стоит пренебрегать способами, проверенные временем.

Читайте также: Любимое растение древних: любопытные факты об алое

Темы уход зубная паста комнатные растения
Обсудить
Актуальная аналитика
Комнатные цветы
Зубная паста для комнатных растений
Путешествия
Привычки, которые сделают путешествие комфортнее и лучше
Кошки
Шесть советов, как сделать жизнь вашей кошки активней
Новости Все >
Трамп уверен в "честной" Украине при Зеленском
Пьяный пенсионер выломал ворота у здания правительства в Челябинске
Руководство чебоксарского колледжа запретило студентам посещать митинги
МИД Эстонии: Советский Союз оккупировал республику почти на 50 лет
В Кунцево построят школу с IT-полигоном
Месси отчитал футболистов "Барселоны" за поражение от "Гранады"
Строительству нижегородского космодрома мешают две "убыточные" деревни
Полицейские Самары спасли котенка, который застрял в патрульной машине
Магазин игрушек убрал из продажи похожих на Усаму бен Ладена кукол
11 работников полиции наказаны по делу изнасилования волейболистки
Последние материалы
Зубная паста для комнатных растений
Привычки, которые сделают путешествие комфортнее и лучше
Шесть советов, как сделать жизнь вашей кошки активней
Онихомикоз - "грибная" болезнь
Евгений Федоров: все беды России от МВФ
Трамп уверен в "честной" Украине при Зеленском
Пьяный пенсионер выломал ворота у здания правительства в Челябинске
Как обменять городскую квартиру на загородный дом
В США полицейский арестовал 6-летнюю девочку
Правозащитник: 10% осужденных сидят незаконно
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Проявление лептоспироза, передаваемого людям от животных

Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.

Проявление лептоспироза, передаваемого людям от животных
Какая машина подходит по знаку Зодиака
Авто
Какая машина подходит по знаку Зодиака
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Новости Владивостока сегодня
Пожар в ТЦ Владивостока мог начаться из-за взрыва баллона с газом
Общество
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен

Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.

Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Новости Украины
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Новости Украины
Эксперт: экономика Украины - на последнем критическом рубеже
Азия
Заберите ваш мусор обратно: Азия объявила Западу войну

Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?

Заберите ваш мусор обратно: Азия объявила Западу войну
Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует
Новости Украины
Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Общество
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Игорь Буккер США дали советы Гитлеру, как победить Россию Игорь Буккер Соломон Соловьев Рожденные 23 сентября. Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует Руслан Веснянко
Комментарии
Эксперт: экономика Украины - на последнем критическом рубеже
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Верховный муфтий предложил узаконить многоженство в нацреспубликах РФ
Эксперт: президент России 20 лет живет в плену мифов
Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией
11 работников полиции наказаны по делу изнасилования волейболистки
В NASA ждут объяснений от Рогозина по поводу происхождения дыры на МКС
11 работников полиции наказаны по делу изнасилования волейболистки
Эксперт: президент России 20 лет живет в плену мифов
Сенатор пожаловался в СК на юмористический блог курского комика
Верховный муфтий предложил узаконить многоженство в нацреспубликах РФ
В NASA ждут объяснений от Рогозина по поводу происхождения дыры на МКС
Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии
Полицейские Самары спасли котенка, который застрял в патрульной машине
Верховный муфтий предложил узаконить многоженство в нацреспубликах РФ
Политолог: Смоленковым прикрыли действующих в России шпионов
МИД Эстонии: Советский Союз оккупировал республику почти на 50 лет
Магазин игрушек убрал из продажи похожих на Усаму бен Ладена кукол
МИД Эстонии: Советский Союз оккупировал республику почти на 50 лет
11 работников полиции наказаны по делу изнасилования волейболистки
В NASA ждут объяснений от Рогозина по поводу происхождения дыры на МКС
История и современность
Семейный мавзолей под полом и мебель шумерского дома
Семейный мавзолей под полом и мебель шумерского дома
Мирддин Вилт: был ли Мерлин Лалойкеном?
Мирддин Вилт: был ли Мерлин Лалойкеном?
США, Румыния и Украина проведут наблюдательный полет над РФ
США, Румыния и Украина проведут наблюдательный полет над РФ
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
American Interest: Арктика принадлежит США, а не России
American Interest: Арктика принадлежит США, а не России
Почему Каспийское море не стало внутренним морем Российской империи
Почему Каспийское море не стало внутренним морем Российской империи
Товарищ Хайдер: за что в СССР уважали американского ученого, голодавшего 218 дней
Товарищ Хайдер: за что в СССР уважали американского ученого, голодавшего 218 дней
Минтруд не хочет отпускать стариков на "голодную" пенсию
Минтруд не хочет отпускать стариков на "голодную" пенсию
Названы регионы "где можно выжить на зарплату"
Названы регионы "где можно выжить на зарплату"
Фотогалереи
Главный "проходимец" российских дорог 5 Фото Главный "проходимец" российских дорог
Голливуд обязан им гламуром 10 Фото Голливуд обязан им гламуром
Оборотни. Правда или миф? 7 Фото Оборотни. Правда или миф?
Пророческие сны снятся избранным 8 Фото Пророческие сны снятся избранным
Красавица - да не всем нравится 6 Фото Красавица - да не всем нравится
Домашнее
Как понять, что ребенку некомфортно в школе: четыре признака
Поможет ли яблочный уксус справиться с вагинальной дрожжевой инфекцией?
Три недуга, которые раньше были неизвестны человеку
Семейный гороскоп на 23 - 29 сентября: у Скорпиона много забот с детьми, у Овна - с самим собой
Общий гороскоп на 23 - 29 сентября: Весы смогут найти новую работу, а Рыбы выиграть в лотерею
Семь наиболее опасных мест, куда детям лучше не лезть
Как приготовить живую и мертвую воду для лечения болезней
Семь признаков, говорящих о предрасположенности к сахарному диабету
Врач не смог объяснить, почему девушка из Армении плачет кристаллами
Врач не смог объяснить, почему девушка из Армении плачет кристаллами
Эксперты рассказали, сколько на самом деле нужно есть овощей
Эксперты рассказали, сколько на самом деле нужно есть овощей
Делаем маски из глины
Делаем маски из глины
Соседи Ларисы Долиной по загородному особняку хотят пожаловаться на нее Путину
Соседи Ларисы Долиной по загородному особняку хотят пожаловаться на нее Путину
Первый канал решил отказаться от работы с Собчак
Первый канал решил отказаться от работы с Собчак
Валентина Гафта поместили в другую клинику
Валентина Гафта поместили в другую клинику
Женский гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Женский гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Мужской гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Мужской гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
В Лондоне снесут "мусорный особняк" за 80 миллионов рублей
В Лондоне снесут "мусорный особняк" за 80 миллионов рублей
В Германии из-за электросамоката чуть не сгорел девятиэтажный дом
В Германии из-за электросамоката чуть не сгорел девятиэтажный дом
Забавные фото
Один кадр - одна жизнь 9 Фото Один кадр - одна жизнь
Танзания. Колыбель человеческой цивилизации 10 Фото Танзания. Колыбель человеческой цивилизации
Гризли на рыбалке 7 Фото Гризли на рыбалке
Народное творчество подданных Трампа 9 Фото Народное творчество подданных Трампа
На Землю упал кусочек неба 12 Фото На Землю упал кусочек неба
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ