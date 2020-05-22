Как привести руки в порядок после работы на грядке

Для заядлых дачников время, проведенное на грядках — своеобразный отдых. Работая с землей, забываешь обо всем, но такая забывчивость имеет несколько неприятных последствий. Одно из них — въевшаяся грязь на руках и под ногтями, пятна от сорняков и краски, которые придают неопрятный вид. Иногда руки невозможно отмыть даже в течение нескольких дней — с такими неприятно ходить на работу после выходных. Есть несколько эффективных способов, как этого избежать.

ЛУЧШАЯ маска для рук. Как «ВЫЛЕЧИТЬ» руки после ДАЧНЫХ работ.

Какие средства помогут?

Защитный крем

Крем нужно использовать обязательно — не стоит забывать об этом. Пыль, солнце, вода высушивают кожу, которая становится дряблой, шелушится и трескается. Этот состояние лучше предотвратить, чем лечить. Можно пользоваться самыми доступными кремами, но одними из самых эффективных будут кремы на основе воска.

Воск более плотный, чем водная или силиконовая база, и обеспечивает хорошую защиту и увлажнение.

Можно сделать крем и самостоятельно — просто смешать в одинаковых пропорциях пчелиный воск с любыми маслами — оливковым, облепиховым, миндальным, виноградной косточки. Если добавить льняное масло и немного лимона, такой крем будет еще и высветлять пигментные и растительные пятна.

Кусок мыла

Лайфхак для дачников, которые работают в огороде. Чтобы грязь не забивалась под ногти перед началом работ на даче нужно поскрести ногтями кусок обычного мыла — его частички станут барьером для грязи. После работ удалить такую грязь из под ногтей не составит труда. Если у кого-то чувствительная к мылу кожа, его можно заменить натуральным, или же баттером для рук — это твердый крем на основе масел и воска, который тает медленнее обычного.

Парафин

Парафинотерапия — популярная процедура в массажных и косметических салонах, но сделать ее можно и дома. Она дает потрясающий эффект:

увлажняет кожу,

подтягивает кожу рук,

способствует снятию болевого синдрома

и заживлению ранок.

И конечно, парафин отлично отшелушивает кожу вместе со всеми загрязнениями.

Как сделать парафинотерапию дома? Для этого понадобится только специальный косметический парафин — в отличие от обычного воска, он хорошо очищен. Такой парафин продается в косметических магазинах в виде брикетов или таблеток. Около 200 грамм нужно растопить на водяной бане до комфортной температуры, а затем опустить в парафин руки несколько раз — чтобы он закрепился в несколько слоев. Сверху нужно надеть полиэтиленовые перчатки или пакет, и поместить руки в тепло — можно надеть теплые варежки. После двадцати минут удалить парафин и смазать руки увлажняющим или питательным кремом.