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Автор Анна Румянцева

Как привести руки в порядок после работы на грядке

Садоводство » Советы

Для заядлых дачников время, проведенное на грядках — своеобразный отдых. Работая с землей, забываешь обо всем, но такая забывчивость имеет несколько неприятных последствий. Одно из них — въевшаяся грязь на руках и под ногтями, пятна от сорняков и краски, которые придают неопрятный вид. Иногда руки невозможно отмыть даже в течение нескольких дней — с такими неприятно ходить на работу после выходных. Есть несколько эффективных способов, как этого избежать.

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Какие средства помогут?

Защитный крем

Крем нужно использовать обязательно — не стоит забывать об этом. Пыль, солнце, вода высушивают кожу, которая становится дряблой, шелушится и трескается. Этот состояние лучше предотвратить, чем лечить. Можно пользоваться самыми доступными кремами, но одними из самых эффективных будут кремы на основе воска.

Воск более плотный, чем водная или силиконовая база, и обеспечивает хорошую защиту и увлажнение.

Можно сделать крем и самостоятельно — просто смешать в одинаковых пропорциях пчелиный воск с любыми маслами — оливковым, облепиховым, миндальным, виноградной косточки. Если добавить льняное масло и немного лимона, такой крем будет еще и высветлять пигментные и растительные пятна.

Кусок мыла

Лайфхак для дачников, которые работают в огороде. Чтобы грязь не забивалась под ногти перед началом работ на даче нужно поскрести ногтями кусок обычного мыла — его частички станут барьером для грязи. После работ удалить такую грязь из под ногтей не составит труда. Если у кого-то чувствительная к мылу кожа, его можно заменить натуральным, или же баттером для рук — это твердый крем на основе масел и воска, который тает медленнее обычного.

Парафин

Парафинотерапия — популярная процедура в массажных и косметических салонах, но сделать ее можно и дома. Она дает потрясающий эффект:

  • увлажняет кожу,
  • подтягивает кожу рук,
  • способствует снятию болевого синдрома
  • и заживлению ранок.

И конечно, парафин отлично отшелушивает кожу вместе со всеми загрязнениями.

Как сделать парафинотерапию дома? Для этого понадобится только специальный косметический парафин — в отличие от обычного воска, он хорошо очищен. Такой парафин продается в косметических магазинах в виде брикетов или таблеток. Около 200 грамм нужно растопить на водяной бане до комфортной температуры, а затем опустить в парафин руки несколько раз — чтобы он закрепился в несколько слоев. Сверху нужно надеть полиэтиленовые перчатки или пакет, и поместить руки в тепло — можно надеть теплые варежки. После двадцати минут удалить парафин и смазать руки увлажняющим или питательным кремом.

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Темы крем парафин дачники работы в саду уход за руками дачные лайфхаки
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