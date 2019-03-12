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Анна Румянцева

Срезанные ветки: как их использовать на даче

Садоводство » Деревья и кустарники

Деревья и кустарники обрезают около трёх раз в год, в зависимости от их вида. Обычно ветки сжигают, и затем используют для удобрения золу — это самый распространенный способ. Но есть и масса других, которые могут показаться более интересными.

Срезанные ветки: как их использовать на даче

Например, ветки можно нарезать на мелкие фрагменты и засыпать грядки. Такой покров на поверхности почвы называется мульчей — он предохраняет грунт от выветривания и вымывания, защищает от жары и холода, а также не дает разрастаться сорнякам.

Продвинутые дачники используют спиленные ветви для создания грядок Хольцера. Это насыпные грядки на основе пирамид из веток, которые позволяют выращивать огородные культуры на небольших и заболоченных участках. Они эффективно защищают корневую систему от промерзания, а также обеспечивают ей естественное увлажнение.

Грядка Хольцера, фото sadogorod25. ru
 

Древнейший способ использования веток, сегодня незаслуженно забытый, — сооружение плетня. Возможно, для основного дачного забора он многим покажется ненадёжным, но для внутренних перегородок на участке отлично подойдет. Также плетень можно использовать как опору для вьющихся растений. Такие элементы смотрятся на дачном участке среди зелени намного уместнее, чем пластиковый декор.

Декоративный элемент для ландшафтного дизайна из веток, который не требует никакой их обработки, — модный рутарий. Это композиция из пней, коряг, ветвей и других древесных частей. Для рутария подойдут ветви с замысловатой формой или цветом, которые нужно просто красиво разложить на клумбе, возле водоема или крыльца.

Рутарий
 

Из веток получаются красивые вазы и подсвечники. Из более крупных веток нужно удалить сердцевину, а мелкими можно обвязать по кругу старую вазочку или обрезанную пластиковую бутылку. Оригинальные и одновременно гармоничные они оживят любой дачный интерьер.

Ветки красивы сами по себе — вспомните букетики из вербы. Поэтому можно собрать из них букеты, которые не завянут и не потребуют смены воды, и расставить на крыльце, в доме и в беседке. Букет из веток можно дополнить каким-нибудь декором: обмотать фольгой или нитками, раскрасить, повесить на него гирлянду из фонариков.

С помощью плетения из веток можно создавать настоящие предметы искусства из обычных вещей, например, из старой люстры. "Природный" стиль сейчас на пике моды, и стоит только оплести люстру или рамку ветками, закрепить их обычным крафтовым или джутовым шпагатом — и уже готов стильный аксессуар, который можно даже не покрывать краской, а оставить в "первозданном" виде.

Оригинальные вешалки для одежды и садовых предметов получаются из более толстых веток с сучками. Их нужно просто обрезать, обработать шкуркой и прибить на стену в прихожей или сарае — отличное решение!

Автор Анна Румянцева
Анна Румянцева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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