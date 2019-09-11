Суккуленты в саду: оригинальные идеи

Суккуленты могут стать украшением и гордостью любого сада — они притягивают взгляд и восхищают своей необычной красотой. Вот некоторые растения, которые заслуживают внимания:

Фото: gorzavel.com

1. Граптоверия "Топси дебби"

Граптоверии, такие как топси дебби, образуют розетки из листьев, разрастаются и легко формирует новые растения. Граптоверии должны расти на солнце для лучшего здоровья и энергии.

2. Алоэ хавортия

Фото: orchardo.ru

Классическое растение алоэ в новом исполнении: у алоэ хавортия есть десятки щетин на каждом листе, которые являются своего рода корой. Это растение довольно хорошо растет в разных условиях, если только вы не позволяете ему замерзать или постоянно находиться в воде.

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3. Каланхоэ ромбопилоза

Фото: stroy-podskazka.ru

Кто может устоять перед растением под названием "пироги с небес"? Этот каланхоэ — всего лишь одно из многих странных и красивых растений родом с Мадагаскара. Листья нечеткие, серые и покрыты коричневыми прожилками. Весной на стеблях могут появиться некрупные желтые цветки. Дайте вашему каланхоэ побольше света для активного роста.

4. Эхеверия гиббифлора "Барбиллион"

Если вы когда-либо видели мясистый гребешок у индюка или петуха, вы наверняка заметите нечто схожее между гребешком этим растением. Барбиллион имеет красноватые мясистые листья. Это красиво или не очень? Предоставьте растению побольше света и умеренное количество воды и посмотрите, очарует ли вас необычная внешность этого суккулента.

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5. Эхеверия "Синие кудри"

Фото: syl.ru

"Синие кудри" — образец эхеверии, живущий в террариуме. Оборчатые листья в виде розеток и необычный цвет — зеленоватый с розовыми каемками, делают это растение очень необычным. Предотвращайте накопление воды внутри розеток и удаляйте мертвые листья с основания растения, чтобы они не мешали ему жить.

6. Алоинопсис люкхофа

Фото: adenium-doma.ru

Несмотря на миниатюрный размер в три дюйма, замечательный алоинопсис люкхофа привлекает внимание своим изобилием мясистых геометрических листьев, покрытых неровными белыми точками. Эта необычная форма наряду с оттенками зеленого, серого и коричневого, помогает растениям сливаться со скалами, чтобы не быть съеденными. Лучшими условиями выращивания являются те, которые имитируют естественную среду обитания в Южной Африке: постоянное солнце (при необходимости можно использовать искусственный свет), каменистую почву и очень скудное орошение. Растения нежные, поэтому приносите их в помещение, если ожидаются заморозки.

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Фото превью: decorateme.com