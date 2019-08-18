Астильба: неприхотливые цветы для сада

Астильба относится к многолетнему травянистому растению, она не прихотлива и украсит собой садовый участок. Название цветку " без блеска" дал шотландец Гамильтон, потому что у растения матовые листья, родиной цветка признана Северная Америка, Восточная Азия, Японские острова. Она хорошо растет во влажных местах, широколистных лесах. В конце 18 века цветок появился в Европе благодаря Зибольду и Карлу Тунбергу, которые отбирали редкие растения. Позже цветок стал любимцем садоводов, которые украшают им свои сады.

В зависимости от сорта, цветок бывает как маленьким, так и большим. Высокорослые достигают 90 см, среднерослые 60-90 см, низкорослые 30-60см, самые маленькие ниже 30 см. Цветовая гамма разнообразна: розовые, фиолетовые, белые, красные, лиловые.

Цветение разделяется на раннее, последние дни июня. Среднее цветение происходит в июле, позднее в августе.

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Астильба бывает нескольких видов.

Астильба простолитсная обладает темно-зелеными листьями, достигает 50-60 см, цветет в июле, подходит для оформления берегов искусственных водоемов.

Корейская астильба многолетнее растение с бурыми волосками на стебле, листьях, высотой 60 см. Цветет в июле 2-3 недели, поливать нужно умеренно, сажать в земле, которая богата перегноем. Хорошо себя чувствует в притемненном месте.

Голая Астильба представляет собой низкий 12 сантиметровый куст, распускается в июле, июне, листья имеют бронзовый оттенок.

Астильба Китайская отличается своей эффектностью, органично смотрится с другими цветами, например тюльпанами, ландышами, ирисами. Астильбу любят пчелы, поэтому нередко ее сажают около пасеки. Высота растения достигает 100 см, отлично приживается в солнечном и теневом месте, хорошо переносит засуху.

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Астильба японская требует правильного места для посадки, оно должно быть теневое или полутеневое. Сажать растения нужно на большом расстоянии, потому что они разрастаются. Ее разрешается сажать, пересаживать с начала весны до поздней осени, даже во время цветения, после данной процедуры требуется обильная поливка в течение двух недель.

Астильба Арендса достигает метровой высоты, листья темно-зеленые. Ее хорошо выращивать в местах с легкой затенённостью, хорошо смотрится рядом с папоротником, хостой, ландышами. Хорошо смотрятся данные цветы высаженные группой. Цветет с июля по август.

Многолетний цветок растет на одном месте не больше 5 лет, затем ее требуется пересадить, либо приобретать новый.

Высаживать Астильбу нужно с конца марта до начала мая. Осенью ее сажают да первых заморозков, лучше это делать в сентябре, во избежание гибели цветка зимой.

Это прекрасное растение станет украшением вашего сада.

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Фото превью: thewalls.ru