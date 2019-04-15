Правила генеральной уборки в теплице

Подготовку к ранней высадке растений в теплице необходимо начинать с ее уборки и дезинфекции. В таком случае в почве и элементах конструкции строения будут уничтожены вредные насекомые и микроорганизмы. Комфортный микроклимат в помещении будет способствовать росту здоровых растений, а значит, вы получите хороший урожай. Ниже приводится пошаговое описание генеральной уборки.

С чего начать уборку теплицы

Как только наступит погожий день, можно заняться наведением чистоты. Прежде всего необходимо убрать из теплицы весь мусор. После этого подметите дорожки жесткой метлой.

Чтобы тщательно вымыть помещение, подготовьте

скребок,

губку,

щетку.

Приготовление дезинфицирующего раствора для теплицы

Необходимо запастись дезинфицирующим раствором для теплиц. Для его приготовления добавьте в теплую воду сухую хлорную известь (пропорция указана на упаковке), дайте ему настояться два-три часа, затем процедите. Раствор готов к употреблению, как следует промойте им "скелет" теплицы. Оставшийся густой осадок пригодится для того, чтобы заделать щели.

Защита деревянных конструкций теплицы

Чтобы деревянные элементы теплицы не пострадали от гниения, плесени, грибка, необходимо принять меры для их защиты. Но предварительно изолируйте от влаги электрические розетки.

Для предотвращения повреждений внутренних и внешних деталей из дерева идеально подходит водный антисептик "Картоцид". Промойте щеткой с раствором антисептика

рамы,

двери,

стекла.

Для полной дезинфекции помещения полейте из шланга все детали, в которых могут прятаться вредители. После наведения чистоты теплица должна блестеть.

Через несколько часов после уборки промойте помещение из шланга обычной водой, чтобы не осталось следов "Картоцида". Чтобы помещение хорошо просохло, откройте вентиляционные окна и двери навстречу солнцу и теплому ветру. В прохладную и облачную погоду выручат обогреватели.

Профилактика ржавчины в теплице

Обратите внимание на то, не покрылись ли ржавчиной железные петли, арматура. Если с ними все в порядке, совсем не лишне в целях профилактики обработать их машинным маслом. Если проступили следы коррозии, покройте неблагополучные очаги преобразователем ржавчины. Через пару часов эти места необходимо покрасить краской. В том случае, когда металлические элементы сильно заржавели, на их место поставьте новые.

Проверьте, плотно ли прилегают вентиляционные люки и двери. Если есть небольшие щели, то дефекты нужно устранить, усилив края трубчатым уплотнителем.

Если ваша теплица стоит на фундаменте, сделайте ревизию кладочных швов. Обнаружив тонкие трещинки, замажьте их цементным раствором. Вместо разбившихся стекол, поставьте новые. Не забудьте заменить потрескавшуюся оконную замазку.

Защита теплицы от гниения

Деревянный каркас теплицы требует особого внимания, так как он уязвим для процессов гниения. Если возникает такая "болезнь", то древесина темнеет, становится мягкой, трескается вдоль волокон. Гниение имеет свойство распространяться на доски в нижней части

стен,

дверей,

перекладин рам,

на порогах.

Чтобы не возникла такая проблема, постоянно наблюдайте за деревянными конструкциями и один раз в полгода обрабатывайте антисептиком, который не навредит растениям.

Если гниль поразила небольшие участки, попробуйте их отремонтировать. Пострадавшие места нужно зачистить, обработать антисептиком, как следует замазать шпаклевкой и покрасить. Когда площадь поражения достаточно обширная, лучше поставить новую доску.

Здоровая атмосфера вашей теплицы поможет растениям развиваться без болезней.

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