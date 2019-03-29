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Автор Злата Кузнецова

Как привить яблоню

Садоводство » Плодовые

Мечта садоводов — получить большой яблочный урожай. Однако этому может помешать маленький участок, либо яблоня может не прижиться. Справиться с проблемой поможет прививка, которую может сделать садовод. Подробности узнаете, прочитав статью.

Как привить яблоню

Зачем и как прививать яблоню?

Стоит сказать, что не каждый садовод понимает цель прививания яблони. Конечно, процедура может показаться трудной, но она того стоит, особенно тогда, когда яблони давали огромный урожай, а затем перестали.

Плюсы прививания яблони

Дерево станет приносить плоды. Прививка спасет сильно пораженную яблоню. Деревья с легкостью выдержат морозы, не погибнут. Садоводу, имеющему небольшой участок, удобно выращивать на одном дереве яблоки разных вкусов. Сорта подбираются таким образом, что будут созревать в разное время, позволяя собирать каждый раз свежие яблочки.

Прививка делается круглогодично, однако нужно учитывать вегетацию растительного организма.

Прививка яблони весной и летом

Подходящим периодом является весеннее время. С окончанием зимних холодов можно сделать прививку, если вы используете черенки, выполняйте прививание в мае. Весной прививка приживется больше.

Не привилась яблоня весной, попробуйте повторить процедуру летом. Августовская прививка способна восстановить больное дерево за короткий промежуток времени.

Прививка яблони осенью

Осень является не лучшим временем для прививания, однако если температура достигает плюсовой отметки, морозов не предвидится, то ее можно сделать. Особенно хорошо в первые 30-45 дней, когда температура на улице не ниже 15 градусов тепла. Прививать нужно одной почкой — "глазком", или в расщеп.

Настольную прививку выполняют в зимнее время. Называется она так, потому что проводится всегда в закрытом помещении. Обычно прививаются саженцы, которые будут высаживаться весной. Хорошим временем станет начало января — март. Процедуру необходимо завершать не меньше чем за 15-20 дней до пересадки саженца.

Подготовка черенков в зимнее время проходит, когда температура опустится ниже восьми градусов. Саженцы необходимо подготовить до того, как наступят заморозки и замерзнет земля.

На что прививать яблоню?

Обычно яблоню прививают на яблоню. Черенки, глазки не дают осложнений, дерево начнет расти, восстанавливаться. Прививать разрешается на

  • грушу,
  • черноплодную и красную рябину,
  • калину,
  • айву,
  • боярышник.

Однако стоит учесть, что растение достаточно быстро состарится. Подвой

  • рябины,
  • калины,
  • айвы

даст мелкие яблоки.

Для привитого дерева нужен особый уход. Необходимо много воды, поэтому полив должен быть обильным, частым. Не забывайте делать не сильный концентрированный прикорм, чтобы не навредить.

Правильно сделанная прививка повысит урожай.

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Прививка яблони. Grafting Apple trees
Куратор: Андрей Туманов
Темы яблони урожай яблоки прививка садоводство
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