Декоративные кустарники для выращивания в тени

Солнечные дачные участки, конечно, являются воплощением мечты многих любителей садоводства. Однако не всегда обстоятельства оказываются на нашей стороне. Некоторым довелось иметь участок в средней полосе, где солнце не является слишком частым гостей, другим же достался затененный участок сам по себе. А красоты в саду все равно хочется… Для этих случаев существуют тенелюбивые растения, способные обильно цвести без присутствия солнца. Мы расскажем о разнообразии тенелюбивых кустарников и их особенностях.



Битва дизайнеров. Дачный сезон. Изгородь для кустарников

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Одним из примеров можно назвать бирючину, которая характеризуется очень густой "кроной" и неприхотливостью к почве. Она хорошо переносит засухи и жару, но к морозам крайне чувствительна, поэтому на период зимовки бирючине требуется дополнительная защита. Последнюю можно обеспечить с помощью мешковины.

Другой пример — кизильник. Обладает прекрасными декоративными качествами благодаря своим кожаным листочкам, имеющих способность краснеть осенью, и ярко-алым ягодам, срок вызревания которых — тоже осень. Правда цветение кизильника отличается некоторой невзрачностью, но это лишь небольшой недочет.

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Фото: kpi.ua

Магония — еще одно теневыносливое растение, хорошо цветущее на влажных участках. Соцветия магонии выделяются яркими желтыми пятнами на фоне прочих кустарников. Цветения начинается в середине весны и заканчивается к лету, но летом кустарник будет радовать глаз яркой и пышной листвой.

Фото: Цветы на даче

Форзиция — кустарник листопадной формы, крайне популярен и используется в ландшафтном дизайне из-за своего красивого и необычного вида. Его цветы обладают лимонно-желтым оттенком и способны украсить любой участок.

Фото: voronezh-obl.tiu.ru

Великолепным решением будет украсить свой сад с помощью Барбариса Туннберга. Эта разновидность барбариса отличается неповторимым цветом побегов и листвы — ярко-розовым, с переходом в алый. Иногда на листья появляются пятна с более серым оттенком, делающие растение еще более ярким и пестрым. Очень положительным качеством данного кустарника является его неприхотливость к окружающим условиям.

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Фото: waterkingdom.com.ua

Растение-хамелеон, листья которого в течение сезона меняются от насыщенного зеленого цвета до оранжевого, розового, алого, белого и даже лилового, — это бересклет. И кроме его листьев, представляющих палитру из всех цветов радуги, бересклет также может похвастаться красивыми яркими плодами, которые не опадают с кустарника до самых морозов. Без сомнения, это растение станет изумительным украшением для любого сада.

Фото превью: Растениевод