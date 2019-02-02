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Сергей Бухранский

Старый шифер на даче ещё послужит: материал, которому не страшны дождь и плесень

3:06
Садоводство » Советы

За несколько лет на дачном участке скапливается большое количество мусора, который всё никак не доходят руки выбросить. Обычно старый строительный мусор складируется за сараем на годы. Пришло время разобрать залежи. Сегодня нам понадобится старый шифер. У доброй половины дачников его в избытке.

Старый шифер на даче ещё послужит: материал, которому не страшны дождь и плесень

Сегодня используются другие кровельные материалы, а когда-то шифер был очень популярен. Если есть несколько старых листов шифера, можно применить его на огороде, где он еще хорошо послужит.

Шифер для грядки

Шифер — это отличный материал, чтобы обнести грядки, создать подобие каркаса, чтобы удерживать землю от расползания. С помощью такого каркаса, сорняки из междурядий не смогут проникнуть на грядку. То же касается и грызунов, для которых проникнуть на грядку станет проблемой.

Шифер — материал податливый. Его можно резать болгаркой, но важно использовать маску или очки. Из шифера надо нарезать нужные куски. При резке следите за направлением ветра.

Следующий шаг — это разметка грядок. Это легко сделать с помощью колышков и ниток, натянутых по периметру грядки. Дальше по периметру надо прокопать узкую траншею глубиной в половину нарезанных листов.

Части ограды закапываются в траншеи, засыпаются грунтом, он трамбуется. Чтобы листы стояли крепко, каждый из них стоит укрепить металлическим колышком. Важно помнить, что закапывать шифер надо так, чтобы волны были перпендикулярны земле, а не наоборот.

Шифер, фото koffkindom. ru
 

Польза шифера

Этот материал не требует затрат, соседи часто его просто выбрасывают, поэтому можно договориться и забрать.

Несмотря на то что это старый материал, если его покрасить, он будет хорошо смотреться на огороде.

Шифер — прочный материал, которому не страшны дождь и плесень. В отличие от досок он не сгниет, а простоит несколько лет.

Шифер хорошо нагревается на солнце и, естественно, будет нагревать грядку, это еще один его плюс.

Другие варианты применения шифера

Чтобы остановить расползание корней от кустов малины, следует по периметру закопать листы шифера на глубину более полуметра, на поверхности нужно оставить 20 сантиметров листа материала.

Если есть целые полноразмерные листы, то из него получится отличный забор.

Шифер можно использовать как опалубку для бетонного фундамента садовых построек, для обнесения мусорного бака, компостной ямы и пр.

Безопасность шифера

По Сети гуляют мифы, что шифер опасен для здоровья. Единого мнения на этот счет нет. Действительно, некоторые виды асбеста считаются вредными. Но, как показала практика, отечественный шифер совершенно безопасен. Если вдруг придется покупать его в магазине, лучше выбирать варианты российского производства.

Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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