В ход идёт всё: памперсы для сада

Кто на свете главный изобретатель? Конечно же, дачник. Этот человек способен соединить несоединяемое и использовать в хозяйстве то, что даже в голову не придёт обычному человеку. В ход идёт все. Легче назвать те предметы, которые не найдут себя на участке. Сегодня речь пойдет о… памперсах! Сложно поверить, но на огороде им самое место.

Принцип работы памперсов в огороде

Материал, который непосредственно работает в огороде, — это гидрогель. Именно он является главной составляющей подгузника. Если навести справки в Сети по поводу цен на гидрогель, станет ясно, что идея использовать подгузники на огороде не такая уж и нелепая.

Сам по себе гидрогель — это материал, который впитывает большое количество жидкости и постепенно её отдаёт при высыхании. Он способен выполнять свои функции на протяжении нескольких лет. И если добавлять его в грядки, они будут в два раза меньше нуждаться в поливе и позволят дачнику уехать на некоторое время.

Понятно, что новые подгузники дорогие, но совершенно спокойно можно использовать подгузники, бывшие в употреблении. Главное, добывать гидрогель с внешней стороны.

Памперсы для овощей

Перед самой высадкой рассады помидоров и огурцов, в ямки можно добавить немного бывшего в употреблении гидрогеля. Через некоторое время будет отчетливо видно: в этих местах земля остаётся влажной, в других она пересыхает. Если отсутствует возможность обеспечить постоянный полив, это просто незаменимый способ.

Хорошо высаживать в лунки со смесью грунта и гидрогеля тыквы, патиссоны и кабачки. Вообще, можно экспериментировать практически со всеми культурами, главное, стараться соблюдать пропорцию один к пяти, где пять — это грунт.

Для комнатных растений памперсы тоже подойдут!

Если человек часто отсутствует дома, но при этом любит комнатные растения, использование гидрогеля просто необходимо. В случае с комнатными растениями гидрогель перемешивают с грунтом, засыпают в горшки на дренаж и сверху присыпают чистым грунтом, чтобы исключить быстрое высыхание.

Обильно политые растения смогут продержаться без полива до месяца и при этом будут чувствовать себя прекрасно. Но есть одно "но". Всё это сработает только в случае, если растение не будет находиться под прямыми солнечными лучами. На палящей жаре нагревается горшок и очень быстро высушивает содержащийся в нем гидрогель. Поэтому растения лучше переставить в тень.

Еще надо помнить, что сильное воздействие солнца на смесь гидрогеля с землей может привести к плесени.