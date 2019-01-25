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Автор Сергей Бухранский

Многоликая бочка: используем на даче на сто процентов

Садоводство » Ландшафт

В дачном хозяйстве есть масса вещей, которые неопытным огородникам могут показаться лишними, однако это не так.

Многоликая бочка: используем на даче на сто процентов

Дачники иногда используют с огромной пользой то, что иной обыватель выбрасывает на помойку. Любой бытовой вещи может найтись применение на участке. Одним из таких незаменимых в хозяйстве предметов является бочка. Вот о ней мы и поговорим.

Известно, что повышенное количество углекислого газа способствует увеличению количества завязи у огурцов, растущих в теплице. Но как же этого добиться?

Как использовать бочку на дачном участке?

Для достижения такого результата необходимо разместить в теплице бочку с водой, а внутрь набросать крапивы. При разложении травы в теплицу начнет выделяться углекислый газ. Когда процесс разложения закончится, воду можно будет использовать как подкормку. Этот процесс можно повторять многократно.

Небольшой погреб из бочки

Бочку можно рассмотреть и как небольшой погреб. Это не очень удобно, но в случае, если нет возможности построить настоящий погреб, этот способ здорово выручит.

Большую бочку объемом в 200 литров предварительно обмазывают битумом и закапывают так, чтобы на поверхности осталось пятнадцать сантиметров поверхности бочки.

Дно лучше выложить доской, а стены обложить картоном. Крышка также должна быть деревянной. В такой бочке можно хранить много продуктов, от домашней консервации до выращенных овощей.

Слои продуктов в бочке желательно перекладывать соломой. Такую бочку сначала закрывают крышкой, затем пленкой и — рубероидом. В зимний период все покрывается снегом. Важно разложить продукты в том порядке, в каком их будет удобно доставать.

Бочка для полива растений

Многие огородные растения не переносят холодной воды, поэтому бочка всегда незаменима. За день в такой бочке она хорошо прогревается, и к вечеру огород готов к поливу правильной, не холодной водой.

Оригинальным решением считается установка окрашенной в черный цвет бочки в теплице. В межсезонье разница суточной температуры воздуха сильно колеблется. За день вода в черной бочке хорошо нагревается, а ночью, когда температура резко падает, такая бочка согревает теплицу, отдавая свое тепло. Это позволяет избежать резких перепадов температуры, вредных для тепличных культур. По сути, это экологически чистый источник тепла.

Бочка для подготовки компоста

Бочку можно приспособить для подготовки компоста. Обычно для таких целей берут старую бочку без дна, окрашенную в темный цвет. В нижней части такой бочки делают прямоугольный закрывающийся люк. Из него можно доставать готовое удобрение.

Для доступа воздуха в бочке надо проделать несколько отверстий. Темные стенки бочки, прогреваясь на солнце, ускорят процесс ферментации.

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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ САДОВОЙ БОЧКИ\ Гри вкладыши для бочки
Куратор: Андрей Туманов
Темы дача бочка садоводство изобретение ландшафтный дизайн
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