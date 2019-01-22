Беседки для дачного участка: открытая, полуоткрытая и закрытая

Обустройство дачи может начинаться с различных этапов, но важно помнить о продумывании плана действий. Его стоит нарисовать на листочке или на компьютере с помощью специальной программы.

Чтобы пространство использовалось рационально, нужно подумать о примерном расположении предметов и вещей, над площадью сада и уходом за его обитателями.

Представьте, как беседка будет выглядеть на участке

Можно поставить беседку на уже обустроенном участке, но и в этом случае рекомендуется нарисовать примерный план и представить, как она будет выглядеть среди многообразия цветов и растений, подойдет ли ее размер для маленького участка и т. д.

Чтобы выбор был не скучным процессом, следует заранее прочитать о видах беседок, материалах, из которых они сделаны.

Открытая беседка

Самым простым по исполнению и внешнему виду является открытая беседка. Она обычно выполняется из дерева, которое красят специальным раствором (со временем любой материал начинает изнашиваться).

Из-за дождей дерево может начать гнить, поэтому многие останавливаются на железных конструкциях, их плюс — в устойчивости. Однако тяжелая сборка не позволяет просто и быстро собрать такую беседку.

Открытые беседки помогают защититься от палящего солнца, отдохнуть от работы и на время забыть о хлопотах. В них приятно сидеть в дождь, когда капли не мешают наслаждаться красивым видом и ощущать запах свежести.

Чтобы открытая беседка служила дольше и не подвергалась воздействию внешних условий, нужно хорошо подумать над фундаментом и укреплениями.

Полуоткрытая беседка

Она может быть различной формы, но её принципиальное отличие от открытой — наличие заборчиков или небольших окошек. Обычно их ставят для того, чтобы защититься от непогоды, не попасть под капли дождя или оградить себя от пронизывающего ветра.

Их конструкция сложнее, на её постройку уйдет больше сил и времени. Но зато можно придумать различные детали, которые станут дополнением к беседке и выступят прекрасным украшением.

Особенно удачно такие детали будет смотреться на беседках из дерева — любители вырезать на нем узоры и оформлять орнаменты не останутся без работы.

Полуоткрытые беседки также требуют наличия хорошего фундамента. Можно обойтись и без него, но в таком случае строение может снести или повредить стихия.

Полуоткрытая беседка на дачном участке

Закрытая беседка

Представляет собой маленький домик, сделанный зачастую из дерева. Он имеет окна, входную дверь и красиво оформленное внутреннее помещение.

Хозяева дач любят таким образом делать кухню на улице, закрывая её в целях безопасности и от воздействия погодных условий.

В районах, где выпадает много осадков, бывают сильные ветра или морозы, данный вид беседки станет самым предпочтительным.

Закрытая беседка на дачном участке

При её возведении нужно делать множество расчетов, учитывать расположение и возможное влияние ветров или дождей — стараться защитить материал от протечек или поломок.

Можно сделать по-настоящему милый и функциональный домик — провести отопление, поставить столик и собираться с соседями или друзьями за интересными разговорами.

Источник фото: pxhere. com

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