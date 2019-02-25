Со временем почва на любом участке истощается, теряет свой основной запас минералов и питательных элементов, так необходимых растениям. Поэтому участкам необходимо давать отдохнуть. Чтобы не допускать зарастания его сорняками, используют сидераты — "зеленые удобрения", растения, которые выращивают, чтобы улучшить структуру и обогатить почву. Одним из сидератов является горчица, и от нее можно получить немало пользы.
Все знакомы с горчицей, которую используют в качестве специи и пряности в кулинарии. Однако, помимо своих вкусовых качеств, она также примечательна отличными сидеративными особенностями.
Горчица принадлежит к семейству крестоцветных, ее родственниками являются такие культуры, как
Для удобрения лучше всего подходят сорта белой горчицы, которые славятся своей неприхотливостью и отлично переносят морозы и прочие суровые погодные условия России.
Горчица восполняет запасы фосфора на истощенном участке. Кроме того, ее длинная корневая система
После горчицы почва приобретает весь необходимый запас питательных веществ.
Горчица
К условиям горчица нетребовательна. При посадке культура не нуждается в особом уходе, ее семена прорастут практически в любом случае. Высадка каждого семени дает улучшенный результат, однако в случае нехватки времени можно просто раскидать семечки по приготовленной земле и углубить их с помощью граблей.
Лучше всего сажать горчицу
Зимой горчица превратится в мульчу, укрывая грунт и защищая его от заморозков, а также поспособствует оздоровлению земли, а после весны послужит прекрасным удобрением перед посадкой культур.
Важно запомнить: после горчицы не следует высаживать на тот же участок других представителей семейства крестоцветные, поскольку они имеют схожие болезни и существует опасность заражения последующих культур. Вместо
лучше посадить
эти растения дадут небывалый урожай после горчицы.
В качестве сидерата лучше использовать не семена, а рассаду, поскольку этот метод отличается удобством и эффективностью.
Скашивать горчицу следует до появления завязей, поскольку есть риск того, что растение превратится в самый настоящий сорняк.
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