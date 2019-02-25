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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Горчица - зеленый спасатель огорода

Садоводство » Цветы

Со временем почва на любом участке истощается, теряет свой основной запас минералов и питательных элементов, так необходимых растениям. Поэтому участкам необходимо давать отдохнуть. Чтобы не допускать зарастания его сорняками, используют сидераты — "зеленые удобрения", растения, которые выращивают, чтобы улучшить структуру и обогатить почву. Одним из сидератов является горчица, и от нее можно получить немало пользы.

Горчица - зеленый спасатель огорода

Особенности горчицы

Все знакомы с горчицей, которую используют в качестве специи и пряности в кулинарии. Однако, помимо своих вкусовых качеств, она также примечательна отличными сидеративными особенностями.

Горчица принадлежит к семейству крестоцветных, ее родственниками являются такие культуры, как

  • редис,
  • репа
  • и капуста.

Для удобрения лучше всего подходят сорта белой горчицы, которые славятся своей неприхотливостью и отлично переносят морозы и прочие суровые погодные условия России.

Польза горчицы как удобрения

Горчица восполняет запасы фосфора на истощенном участке. Кроме того, ее длинная корневая система

  • способствует поднятию погребенных минеральных элементов к поверхности,
  • не дает азоту выщелачиваться,
  • улучшает структуру земли, делая ее более рыхлой и повышая воздухоемкость.

После горчицы почва приобретает весь необходимый запас питательных веществ.

Горчица

  • предотвращает появление вредителей на "отдыхающем" участке,
  • не дает развиваться болезням в грунте,
  • защищает от фитофтороза и парши.

Правила посадки горчицы

К условиям горчица нетребовательна. При посадке культура не нуждается в особом уходе, ее семена прорастут практически в любом случае. Высадка каждого семени дает улучшенный результат, однако в случае нехватки времени можно просто раскидать семечки по приготовленной земле и углубить их с помощью граблей.

Лучше всего сажать горчицу

  • осенью
  • или весной.

Зимой горчица превратится в мульчу, укрывая грунт и защищая его от заморозков, а также поспособствует оздоровлению земли, а после весны послужит прекрасным удобрением перед посадкой культур.

Важно запомнить: после горчицы не следует высаживать на тот же участок других представителей семейства крестоцветные, поскольку они имеют схожие болезни и существует опасность заражения последующих культур. Вместо

  • капусты,
  • редиса
  • и репы

лучше посадить

  • картошку
  • и клубнику,

эти растения дадут небывалый урожай после горчицы.

В качестве сидерата лучше использовать не семена, а рассаду, поскольку этот метод отличается удобством и эффективностью.

Скашивать горчицу следует до появления завязей, поскольку есть риск того, что растение превратится в самый настоящий сорняк.

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Горчица как сидерат: как сеять, когда косить, максимальная польза
Куратор: Андрей Туманов
Темы сад дача почва огород горчица сидераты растения удобрения садоводство дачный участок огородничество советы дачникам
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