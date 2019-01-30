Терраса загородного дома создаётся для отдыха и рассл﻿абления

Терраса — обязательная часть дачного дома, а создана она для отдыха и расслабления. Поэтому обустроить ее максимально комфортно — довольно-таки важная задача. Мы поделимся с вами советами и идеями о том, как оформить террасу красиво и со вкусом.

Деревянный настил

Настил из дерева всегда является довольно сложным в решении вопросом, поскольку не каждая древесная порода может выдержать нахождение под открытым небом.

Долгую жизнь настилу обеспечат породы, обладающие высокой плотностью, маслянистостью и особым строением волокон. Ни сосна, ни дуб под эти характеристики, к сожалению, не подходят.

Поэтому можно воспользоваться теми породами деревьев, которые произрастают на экваторе. К таким экзотическим породам относятся мербау, тик, бамбук, кумару, амарант и многие другие.

Особенно популярным является тик. Это дерево отличается продолжительностью жизни. Настил из него способен противостоять самой агрессивной среде.

Тик также предназначен для создания из него мебели под стать настилу. Это придаст террасе цельность и просторность, а мебели — невосприимчивость к сырости.

Защита открытой площадки

Существует множество способов защитить террасу, если она сама по себе не предусматривает никаких навесов. Например, к ним относятся зонтики от солнца, а также стационарные или мобильные навесы. Поможет даже кусок брезента, который будет закреплен на вертикальных опорах.

Освещение

Обычно о светильниках следует думать на самых первых этапах строительства, чтобы после не пришлось перекапывать весь сад целиком.

Однако существуют специальные фонари на солнечных батареях. Они долго держат заряд, а кроме того, безболезненны для клумб и газонов.

Растительные элементы

Если на месте, где по замыслу должна располагаться терраса, растут деревья, то совсем не обязательно избавляться от них. С помощью специалистов можно легко вписать деревья в интерьер площадки. Эстетично выглядит, и, кроме того, дерево будет обеспечивать террасу тенью.

Мебель

Кроме упомянутой мебели из тика, хорошим вариантом будет мебель, отлитая из бетона или сложенная из кирпича. Ни сырость, ни морозы не будут ей страшны, в то время как мебель из тика, при всей ее устойчивости к влажности, на зиму рекомендуется заносить в дом. Чтобы смягчить внешний вид подобной мебели, можно воспользоваться подушками и матрасами.

Прочие советы

Устанавливать террасу с теневой стороны неблагоразумно, хотя бы потому, что в тени всегда появляется повышенная влажность.

Чтобы оживить террасу, можно выкрасить некоторые ее элементы в яркие цвета.

Если участок находится на неровном рельефе, то террасу стоит приподнять над уровнем почвы.

Источник фото: idealsad. com

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