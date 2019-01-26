Оформление сада: новые идеи для будущего сезона

Красивый сад всегда приковывает к себе внимание окружающих. Модные тенденции сменяют друг друга и возвращаются вновь, поэтому мы поделимся с вами подборкой беспроигрышных, красивых и оригинальных вариантов по оформлению сада.

Яркое сочетание

Не теряющая своей актуальности цветовая гамма — ярко-желтый с насыщенно-синим. Желтыми элементами могут быть цветущие растения с соответствующим оттенком. Синие же элементы в природе встречаются не столь часто, однако на помощь могут прийти цветы

дельфиниум,

василек,

люпин,

ирис.

Кроме того, синий можно привнести в композицию искусственными путем: окрасить хозяйственные постройки, отдельные декоративные садовые элементы, использовать подходящую по оттенку керамическую плитку. С помощью такого подхода сад превратится в очень яркое место.

Другое модное сочетание — белый с лиловым. Крупные цветы с подходящими оттенками высаживают попарно: два главных растения, одно лилового, другое белого цветов. В качестве поддержки используют мелкие цветы тех же оттенков, а фон делают с помощью декоративно-лиственной растительности.

Модная мебель

На даче принято обустраивать пространство с помощью деревянной или кованой мебели. Однако новым решением данного вопроса является мебель из гнутой древесины. Она кажется очень воздушной, добавляя легкости в окружающий пейзаж.

Гейхера

Гейхера — это декоративное растение, славящееся своими непередаваемо красивыми листьями, расцветка которых может быть лимонной, пурпурной, сиреневой, голубоватой, серебристой, белой… И это далеко не все. Помимо прекрасных декоративных качеств, это растение отличается неприхотливостью и нетребовательностью в уходе, сохраняет свои декоративные свойства на протяжении долгого времени, а разнообразие его сортов позволяет использовать гейхеру в самых разных композициях.

Оранжевый цвет

Не стоит недооценивать растения, цветущие оранжевым цветом. Турецкая гвоздика, диморфотека в совокупности с высокими травами будут смотреться очень знойно и создадут иллюзию мексиканских прерий.

Оригинальный забор

В качестве ограждения участка советуют использовать плетень, вдохновляясь деревенскими и старорусскими традициями. Для плетения изгороди рекомендуют выбирать иву или орешник. Подобный забор будет смотреться модно и уместно на садовом участке.

Декоративные травы

Идеально ровный газон больше не в моде. Низкорослые и высокие травы являются чуть ли не главным украшением клумб и бордюров, отодвигая на задний план такие проверенные решения, как посадка анютиных глазок и бархатцев. В качестве украшения используют овсяницу сизую, ячмень гривастый, келерию сизую, щетинник, мискантус.

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