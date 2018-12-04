Сухой ручей: как устроить на участке

Сухой ручей становится все более популярным элементом дизайна садовых участков.

Идея зародилась в Японии, где сухой ручей имитировал воду там, где ее было мало или не было вовсе. Выкладывая русло ручья и заполняя его камнями, японцы создавали место, услаждающее взор и пригодное для медитации.

У сухого ручья имеются практические функции

Правильно сделанный он послужит в качестве дренажной системы, отводящей дождевую воду. Можно организовать его так, чтобы вода поступала на грядки, клумбы или к деревьям. При помощи сухого ручья можно скрыть некоторые недостатки ландшафта, превратив их в изящные достоинства. В случае перепланировки или смены дизайна сухой ручей можно переместить на другое место. Нередко его используют для условного разделения сада на тематические зоны. Поскольку сухой ручей не требует источника воды, его создать будет намного проще, чем настоящий, и не потребуется установки насоса, фильтра, проведения труб. Сухой ручей в отличие от настоящего не станет привлекать насекомых и служить местом их обитания. Чистить сухой ручей очень просто. Чаще всего для этого достаточно садового пылесоса.

Материал для сухого ручья

В большинстве случаев сухой ручей делают каменным. Для него подойдут мраморит, галька, гравий, камни и булыжники любого цвета и размера. Все зависит только от ваших фантазии и предпочтений.

Из камня можно выложить и сложные структуры, создать видимость морского берега или берегов заснеженной горной реки.

Если же вы захотите, чтобы ваш сухой ручей выглядел более естественным, следует выбрать сланец, базальт и гнейс. В качестве наполнения для сухого ручья могут служить разноцветные камни, ракушки.

При желании позабавиться можно использовать и различные украшения для аквариумов — сундучки, "затонувшие" корабли и разрушенные замки. В качестве украшения великолепно подойдет перекинутый через сухой ручей мост. В наши дни он может быть каким угодно:

каменным,

деревянным,

металлическим

или даже пластиковым.

Самое главное, чтобы он подходил самому ручью и гармонировал с ним.

Строгость каменного ручья можно разбавить рокарием (каменистым цветником, в котором преобладают многолетние растения разных сортов). Рассаженные по берегам ручья низкорослые кустарники и цветы послужат изящным дополнением. Альпийская горка, в которую вписан сухой ручей, сможет выгодно использовать перепады в высоте участка. Сухой ручей можно превратить при этом в каменный водопад, состоящий из грубых камней естественного вида. Главное, следить при этом, чтобы ручей не потерял своей формы и не стал выглядеть нагромождением булыжников.

Где и когда создавать сухой ручей

Изготовить сухой ручей можно и самим, не прибегая к услугам дизайнеров. Лучше всего это делать поздней осенью, когда ни листья, ни трава не станут помехой для работ. Выбирать места, где будет проходить русло, следует, прежде всего, с учетом того, что оно сможет скрыть, а что — приукрасить.

Как и водный ручей, начинать сухой лучше всего на возвышенности. В качестве материала для наполнения сухого ручья можно, помимо камней, использовать и кусочки дерева, и стекло. Мелкими светлыми камешками можно имитировать пенистую бурлящую воду возле "берегов", "скал" и на "порогах".

Источник фото: ru. wikipedia.org

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