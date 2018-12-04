Сухой ручей становится все более популярным элементом дизайна садовых участков.
Идея зародилась в Японии, где сухой ручей имитировал воду там, где ее было мало или не было вовсе. Выкладывая русло ручья и заполняя его камнями, японцы создавали место, услаждающее взор и пригодное для медитации.
В большинстве случаев сухой ручей делают каменным. Для него подойдут мраморит, галька, гравий, камни и булыжники любого цвета и размера. Все зависит только от ваших фантазии и предпочтений.
Из камня можно выложить и сложные структуры, создать видимость морского берега или берегов заснеженной горной реки.
Если же вы захотите, чтобы ваш сухой ручей выглядел более естественным, следует выбрать сланец, базальт и гнейс. В качестве наполнения для сухого ручья могут служить разноцветные камни, ракушки.
При желании позабавиться можно использовать и различные украшения для аквариумов — сундучки, "затонувшие" корабли и разрушенные замки. В качестве украшения великолепно подойдет перекинутый через сухой ручей мост. В наши дни он может быть каким угодно:
Самое главное, чтобы он подходил самому ручью и гармонировал с ним.
Строгость каменного ручья можно разбавить рокарием (каменистым цветником, в котором преобладают многолетние растения разных сортов). Рассаженные по берегам ручья низкорослые кустарники и цветы послужат изящным дополнением. Альпийская горка, в которую вписан сухой ручей, сможет выгодно использовать перепады в высоте участка. Сухой ручей можно превратить при этом в каменный водопад, состоящий из грубых камней естественного вида. Главное, следить при этом, чтобы ручей не потерял своей формы и не стал выглядеть нагромождением булыжников.
Изготовить сухой ручей можно и самим, не прибегая к услугам дизайнеров. Лучше всего это делать поздней осенью, когда ни листья, ни трава не станут помехой для работ. Выбирать места, где будет проходить русло, следует, прежде всего, с учетом того, что оно сможет скрыть, а что — приукрасить.
Как и водный ручей, начинать сухой лучше всего на возвышенности. В качестве материала для наполнения сухого ручья можно, помимо камней, использовать и кусочки дерева, и стекло. Мелкими светлыми камешками можно имитировать пенистую бурлящую воду возле "берегов", "скал" и на "порогах".
Источник фото: ru. wikipedia.org
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