Магнолия в саду: сорта Кобус и Лебнера даже в сильный мороз не замерзают

Вырастить магнолию у себя в саду непросто, но возможно. В этой статье мы расскажем о разных видах магнолии, способах посадки и ухода за растением.

По красоте листьев, цветов и оригинальности плодов магнолии представляют в высокой степени декоративные деревья и кустарники, используемые одиночно, в группах и для аллей. В России часто используются для озеленения городов на черноморском побережье. Наиболее популярна магнолия Суланжа — выведенный во Франции культурный гибрид магнолий лилиецветной и обнажённой.

Виды магнолий

Магнолия представляет собой дерево высотой от двух метров и выше. Цветки растения ни с чем не спутаешь, тем более что от них исходит совершенно неповторимый нежный аромат.

Кроме распространенного белого цвета, встречаются розовые, красные, жёлтые и даже фиолетовые магнолии — особенности оттенка зависят исключительно от сорта.

Магнолии существуют двух видов:

вечнозелёные

и листопадные.

Ареал обитания вечнозелёных растений — это тёплые зоны, близкие к субтропикам. В средней полосе выращивают магнолии листопадные.

Таким образом для Подмосковья, например, подойдёт второй из предложенных видов. О нём мы и поговорим.

Какие бывают сорта?

Сорта магнолии бывают раннецветущие и позднецветущие. Раннецветущие сорта — Кобус, магнолия Лебнера, магнолия Суланжа - просыпаются уже в конце марта, а первые почки на них появляются в середине апреля.

В середине мая цветут следующие виды: Ватсон, Зибольда, Эша. В отличие от обильного и единовременного цветения ранних магнолий, цветки перечисленных видов распускаются по одному.

У магнолии существуют сорта, достаточно устойчивые к невысоким температурам, поэтому их выращивание в средней полосе представляется вполне вероятным.

К самым стойким относятся Кобус и Лебнера. Даже в сильный мороз они не замерзают, а чем дольше произрастают в средней полосе России, тем активнее повышается их зимостойкость. При этом в первые годы, пребывая в непривычных для неё условиях, магнолия может очень скудно и быстро отцвести. Спустя время растение адаптируется к климатической зоне.

Как выбрать место для посадки

Магнолия является светолюбивым растением, и этот факт важно учитывать перед её посадкой. Важно знать, что при перегреве на солнце листья, особенно молодой особи, склонны к пожелтению. Поэтому идеальным местом будет тень какого-нибудь другого растения, к примеру, сосны.

Помимо тени, хвойное дерево будет снабжать почву хвоей, что приведет к её подкислению. Это, в свою очередь, благотворно скажется на росте и развитии магнолии.

Почву магнолия предпочитает легкую, слегка увлажненную. Она может состоять из дерновой земли, торфа и компоста (2:1:1).

Уход за магнолией

Прежде всего следует запомнить, что магнолию нельзя пересаживать с одного места на другое. В остальном же уход за этим растением не доставляет столько хлопот, сколько может показаться.

Основные процедуры — это неглубокое рыхление почвы, умеренный полив растения, подкормка минеральными удобрениями и обрезание лишних ветвей.

Кроме того, в первые два-три года после высадки растение стоит укрывать на зиму.