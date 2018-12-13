Вырастить магнолию у себя в саду непросто, но возможно. В этой статье мы расскажем о разных видах магнолии, способах посадки и ухода за растением.
По красоте листьев, цветов и оригинальности плодов магнолии представляют в высокой степени декоративные деревья и кустарники, используемые одиночно, в группах и для аллей. В России часто используются для озеленения городов на черноморском побережье. Наиболее популярна магнолия Суланжа — выведенный во Франции культурный гибрид магнолий лилиецветной и обнажённой.
Магнолия представляет собой дерево высотой от двух метров и выше. Цветки растения ни с чем не спутаешь, тем более что от них исходит совершенно неповторимый нежный аромат.
Кроме распространенного белого цвета, встречаются розовые, красные, жёлтые и даже фиолетовые магнолии — особенности оттенка зависят исключительно от сорта.
Магнолии существуют двух видов:
Ареал обитания вечнозелёных растений — это тёплые зоны, близкие к субтропикам. В средней полосе выращивают магнолии листопадные.
Таким образом для Подмосковья, например, подойдёт второй из предложенных видов. О нём мы и поговорим.
Сорта магнолии бывают раннецветущие и позднецветущие. Раннецветущие сорта — Кобус, магнолия Лебнера, магнолия Суланжа - просыпаются уже в конце марта, а первые почки на них появляются в середине апреля.
В середине мая цветут следующие виды: Ватсон, Зибольда, Эша. В отличие от обильного и единовременного цветения ранних магнолий, цветки перечисленных видов распускаются по одному.
У магнолии существуют сорта, достаточно устойчивые к невысоким температурам, поэтому их выращивание в средней полосе представляется вполне вероятным.
К самым стойким относятся Кобус и Лебнера. Даже в сильный мороз они не замерзают, а чем дольше произрастают в средней полосе России, тем активнее повышается их зимостойкость. При этом в первые годы, пребывая в непривычных для неё условиях, магнолия может очень скудно и быстро отцвести. Спустя время растение адаптируется к климатической зоне.
Магнолия является светолюбивым растением, и этот факт важно учитывать перед её посадкой. Важно знать, что при перегреве на солнце листья, особенно молодой особи, склонны к пожелтению. Поэтому идеальным местом будет тень какого-нибудь другого растения, к примеру, сосны.
Помимо тени, хвойное дерево будет снабжать почву хвоей, что приведет к её подкислению. Это, в свою очередь, благотворно скажется на росте и развитии магнолии.
Почву магнолия предпочитает легкую, слегка увлажненную. Она может состоять из дерновой земли, торфа и компоста (2:1:1).
Прежде всего следует запомнить, что магнолию нельзя пересаживать с одного места на другое. В остальном же уход за этим растением не доставляет столько хлопот, сколько может показаться.
Основные процедуры — это неглубокое рыхление почвы, умеренный полив растения, подкормка минеральными удобрениями и обрезание лишних ветвей.
Кроме того, в первые два-три года после высадки растение стоит укрывать на зиму.
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