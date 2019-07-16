Живая изгородь: зеленые заборы в ландшафтном дизайне

Одним из оригинальных решений ландшафтного дизайна является обрамление своего участка живой изгородью. Она будет радовать вас своей красотой и яркостью, а также служить хорошим защитным барьером вашей дачи.

Какие бывают живые изгороди?

По назначению живые изгороди делятся на несколько видов.

1. Защитные. Через живую изгородь сложно пролезть всем, даже ветру, поэтому этот вид будет служить кроме всего прочего щитом от сильных ветров. Для него могут использоваться колючие кустарники шиповника, терна или ежевики.

2. Декоративные. Служит для эстетического наслаждения, поэтому при выборе растения для данного вида живой изгороди надо рассчитывать только на свой вкус. Декоративной изгороди требуется усиленный уход, чтобы она сохраняла свой презентабельный вид.

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3. Лекарственные. Шиповник, кроме того, что он выполняет защитную функцию, в то же время очень полезен для здоровья. Из него делают вкусные чаи, богатые витамином С. А цветки живой изгороди из чайной розы можно использовать для приготовления варенья и настоек, хорошо помогающих от ангины.

4. Плодовые. В первую очередь служат для удовлетворения наших вкусовых потребностей. Здесь отлично подойдут такие кустарники как ежевика, малина, крыжовник и смородина разных видов.

5. Вечнозеленые. Этот вид изгороди хоть и красив, но для его получения необходимо запастись терпением: хвойники растут довольно медленно в средней полосе России. Для юга страны в качестве живой изгороди можно использовать самшит.

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Деревья.

Если необходимо уберечь участок от сильных ветров, то живая изгородь из деревьев - незаменимая вещь, хоть и образуется она весьма медленно.

Один из лучших материалов для живых изгородей из деревьев это ива. Данное растение широко используется в ландшафтном дизайне благодаря разнообразию видов. Для создания заборов используется плакучая ива и пурпурная, верба, ветла и другие виды.

Кроме ив хорошо подходят для создания изгороди полевой клен и ель.

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Кустарники.

Поскольку кустарники очень быстро растут, живые изгороди чаще всего делаются именно из них. Кустарники могут соответствовать любым целя, о которых рассказывалось выше: это и полностью декоративные, из которых путем обрезки можно создавать шедевры ландшафтного дизайна, и вечнозеленые из кальмии широколистной, японского остролиста, и плодовые из кизила, барбариса, жимолости и уже упомянутых ежевики, малины и смородины. Как видно, выбор чрезвычайно велик и разнообразен.

Лианы.

Живые изгороди из вьющихся растений нуждаются в дополнительной опоре. Для этой цели устанавливают шпалеры, на которых прекрасно уживаются девичий виноград, хмель, так называемая черная малина, или кумберленд, вьюнки и многие другие.

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Фото превью: vosadu-li.ru