Дерево смерти, бешеные огурцы, гриб трутовик и другие необычные растения

Наша планета — это кладезь загадок и тайн. Растительный мир настолько разнообразен, что можно бесконечно говорить о его необычных явлениях.

Человек не способен существовать без растительного мира, так как зеленый покров является источником кислорода.

Растения очень разнообразны: одни могут обладать лечебными свойствами, другие же способны убить любое живое существо своим соком или даже запахом.

Манцинелла, или дерево смерти

Чаще всего ядовитые растения встречают в Америке, но есть особенный вид, который произрастает на Антильских островах. Это манцинелла, в народе ее называют "деревом смерти". Это дерево настолько ядовито, что человеку достаточно всего несколько минут постоять рядом с ним, и сильнейшее отравление всего организма ему будет гарантировано.

Дело в том, что манцинелла вместо кислорода, как это делают обычные растения, выделяет специфичные ядовитые вещества, которые могут пагубно сказаться как на человеке, так и на животных, а насекомые и вовсе умирают через несколько секунд.

Гриб трутовик со вкусом вареной куриной грудки

В Германии и Северной Америке есть особый деликатес, на вид самый обыкновенный гриб, но каково будет ваше удивление, когда, приступив к трапезе, вы почувствуете не что иное как вкус самой настоящей вареной куриной грудки. Растет этот гриб, как и все, гроздьями, ширина шляпки порой может преодолевать отметку в 40 см, а называется он "трутовик", очень созвучен с тутовником.

Цератония с семенами весом 200 грамм

Одно из удивительных растений, а именно цератония, с древних времен использовалось в качестве гирь. Дело в том, что это растение всегда дает абсолютно идентичные семена весом в 0,2 г. Продавцам и ремесленникам было очень удобно с помощью этих семян вычислять вес своего товара.

Эвкалипт-радуга

Если вам редко удается застать радугу, то местные жители острова Минданао могут наблюдать ее в любую погоду. А все благодаря удивительно редкому виду эвкалипта. Его кора в буквальном смысле радужного цвета. По цвету коры можно определить возраст растения. Так, например, молодое дерево имеет ярко-зеленый окрас, со временем его кора начинается отслаиваться небольшими узкими полосками, и дерево приобретает ярко-голубой, а порой даже синий цвет, к концу старения дерево вообще может стать розовым.

"Бешеные" огурцы

Помимо обычных огурцов, существуют еще и "бешеные". "Бешеные" огурцы произрастают на берегах Черного и Средиземного морей. Столь необычное название это растение получило из-за специфичного способа размножения своих семян. Когда "бешеный" огурец начинает созревать, то он при малейшем соприкосновении с чем-либо просто отскакивает от своей ножки, из его отверстия с бешеной скоростью начинают извергаться семена. Кстати, они могут преодолеть расстояние вплоть до 12 метров.

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