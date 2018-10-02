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Автор Инна Новикова

Туманов: "Рано или поздно Москва будет массово засажена девичьим виноградом"

Садоводство » Плодовые

Сад-огород, свой дом-дача — это для всех одно, хотя и в разной пропорции: труд и урожай, красота и отдых. И ещё обязательно — эксперименты и гордость в случае удачи. Получить высокий количественный и качественный результат, вырастить что-то особенно вкусное или необычное, например, виноград, — непременная черта настоящего земледельца. А как дачные знания могут пригодится в общегородском масштабе?

Туманов: "Рано или поздно Москва будет массово засажена девичьим виноградом"

Обо этом и многом другом в прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda.Ru рассказал известный садовод и огородник, человек, который знает все о приусадебных участках, основатель и руководитель газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов.

— Андрей Владимирович, а можно ли в нашей средней полосе, в Московской области, вырастить хороший виноград? И насколько это трудно и сложно?

— Виноград ведь тоже разный бывает. Есть виноград, который вообще практически без ухода растет. Как правило, это — виноград с примесью…

— Дикий виноград?

— Диким виноградом у нас, как правило, называют виноград девичий или пятилисточковый, который вообще несъедобен, зато он растет в любой тени и красиво ползет по стеночке, особенно, если какую-то опору, веревочку ему протянуть.

Этот виноград — недооцененная культура для озеленения городов. Но я уверен, что рано или поздно Москва будет массово засажена именно девичьим виноградом. Потому что он растет везде, не боится никакой загазованности и глухой тени.

При этом, когда наступает первый мороз, с него резко облетают листья. Не как у тополя или других деревьев, когда с них недели три или даже дольше листья летят, и дворники их постоянно вынуждены подметать. С винограда разом упали все листья, их собрали и все. Он больше не грязнит, не мусорит.

— С городской озеленительной инфраструктурой понятно. Давайте вернемся к сельскому хозяйству.

— Сортов винограда очень много. Есть сорта, которые растут практически без всякого ухода, и это не дикий виноград, а сорта с примесью, как правило, дальневосточной крови. Есть дальневосточный виноград, у которого легкий мускатный вкус, правда, не крупная, костлявенькая и кислая ягода. И вот с ним делались разные гибриды, и на основе этих гибридов появился такой виноград, некоторые сорта которого даже можно не укрывать на зиму и не снимать с опоры.

А есть вообще уникальные сорта винограда

  • "Буйтур"
  • и "Альфа",

которые выдерживают чуть ли ни 40° мороза. Их вообще не надо снимать с опоры. Но они тоже не очень вкусные.

Есть сорта, которые приближаются к южным, но годятся и для Средней полосы. Допустим, для Московской области я очень люблю "Московский" устойчивый сорт.

— Он сладкий?

— Сладкий-сладкий. У меня еще растет "Жемчуг Сабо". Он не крупный, но тоже удивительно сладкий сорт. Когда немного запаздываешь убирать его, и он уже треснул от того, что перезрел, то вытекающий сок высыхает, и на ягоде образуются кристаллики сахара. Вот настолько он сладкий, просто неимоверно.

И много других сортов еще есть. "Илья Муромец" — прекрасный сорт. Я могу долго перечислять…

Виноград
 

— У вас большой участок?

— Как же!… "Большой" — шесть соток, очень мало… И я от этого страдаю всю жизнь. Надо бы шесть гектаров, но как-то все не получается…

— И под какие еще культуры вы их используете? Что самое важное на этом участке оказалось, картошка?

— Это как кого ты любишь больше — папу или маму? Знаем мы такие вопросы. Картошка, конечно, тоже. Картошка — это вообще лучший друг. Но я всего понемногу сажаю.

— Как правильно распорядиться таким небольшим участком?

— У меня, например, яблони посажены в 1981-м году, и до сих пор они прекрасно растут и каждый год плодоносят. Груши позже посажены.

Потом я увлекался разными культурами — черешней, алычой, облепихой. Эти культуры, естественно, тоже растут и дают хороший урожай.

Но не все деревья до сих пор сохранились. Дело в том, что я делал опыты. Мне хотелось испытать много сортов груш, допустим. У меня одно время наравне с одной высокорослой грушей было еще где-то 40 маленьких груш-суперкарликов. Это вообще кустарниковые груши, не выше роста человека. Они были привиты, и сейчас у меня они есть, привитые на черноплодной рябине, на аронии. Когда на аронии растет груша, то и получается суперкарлик. Такая маленькая, кустовая грушка дает хорошие и вкусные плоды, можете попробовать.

Вдоль забора у меня была линия из 40 груш, и они дали огромное изобилие разных сортов- летних, осенних, зимних. Из того, что было у меня на испытании, потом отобралось то, что я больше всего полюбил.

Высокорослое растение растет и живет долго. Оно может находиться на пике плодоношения до 50 лет. А у суперкарлика недолог век, но зато с его помощью можно испытать и вывести много сортов.

Вам, допустим, разве нужна товарная продукция? Мне нужна тонна яблок или тонна груш? Ну не нужна! Я просто столько не раздам. Мне нужно и важно разнообразие, чтобы я испытывал и получал что-то новое. Поэтому я прививаю. У меня все яблони привиты, это скорее коллекция, чем сад для получения мешков или ящиков яблок. Не в большом количестве дело. Пищу вообще надо потреблять экологически чистую и полезную, и обязательно вкушать ее с радостью. Тогда вы будете жить долго, все у вас будет в порядке, и вы не будете болеть, потому что здоровье сохранится.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Виноград. Выращивание и Уход. Подмосковье 2021
Куратор: Андрей Туманов
Темы андрей туманов
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