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Автор Соломон Соловьев

В зеркале света и тьмы - Гороскоп дня

Наследие » Гороскоп

О пространстве и времени, о тьме и свете в жизни рожденных 9 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

В зеркале света и тьмы - Гороскоп дня. 394766.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Мне мало надо!

Краюшку хлеба

каплю молока.

Да это небо,

Да эти облака!

С такой Формулой небес пришел сегодня в мир один из крупнейших деятелей русского авангарда поэт-футурист Велимир Хлебников.

Значительную часть в творчестве Хлебникова занимали космологические мотивы. Поэт выдвигал идею о том, что все во Вселенной подчиняется единым законам, а также пытался при помощи поэзии связать время и пространство. Будучи студентом первого курса, Хлебников писал о себе: "Пусть на могильной плите прочтут… он связал время с пространством". Для Хлебникова время было и волной (циклическим повторением событий), и вместе с тем неким динамизированным пространством.

О пространстве и времени, о тьме и свете в жизни героев, рожденных 9 ноября, поговорим подробнее.

С именем отмечающей сегодня свой 89-й день рождения Александры Пахмутовой вписаны в историю СССР все самые великие события: и первый полет человека в космос, и все грандиозные советские стройки, и московская Олимпиада. Один из критиков назвал космического собрата Александры Пахмутовой поэта Велимира Хлебникова "наибольшим мировым поэтом XX века". А вот Александру Пахмутову тогда можно смело назвать наибольшим советским композитором-песенником XX века.

На протяжении всего своего творчества Пахмутова работает в различных жанрах. Но именно песенное наследие композитора занимает особое место в культуре СССР и России. Ее песни исполняли и исполняют многие известные артисты советской, российской и зарубежной эстрады, а также актеры театра и кино.

Скорпионы дня сегодняшнего необычайно плодовитые и творческие личности. Живя активной жизнью и дыша полной грудью, герои дня сегодняшнего часто сталкиваются с сильным искушением посвятить себя сиюминутности, прожить каждый день как последний и заняться неустанным поиском эмпирических высот. Они нередко полностью находятся во власти удовольствия, которому предаются в данный момент. И поэтому недостаточно осознают, какие темные силы могут иногда действовать за их спиной. Именно поэтому рожденным 9 ноября иногда нужно смело посмотреть себе в глаза, сказать себе "стоп" и со временем научиться направлять свои недюжинные таланты и бьющую через край энергию в конструктивное и созидательное русло.

Искушение как таковое проходит красной нитью через жизнь многих, кто родился 9 ноября, выдвигая перед ними такие трудноразрешимые дилеммы, как соотношение воспитания и зрелого опыта, общественной и личной морали и другие. Обычно у рожденных в этот день хорошо развиты этические инстинкты. Поэтому когда они грешат, то прекрасно осознают это. Тем не менее некоторые из тех, кто родился в этот день, могут зайти настолько далеко, что способны получать удовлетворение, интеллектуальное и физическое, только в опасных, темных и прямо противозаконных делах.

Научившись управлять своей "криминальной" энергией, рожденный сегодня французский писатель Эмиль Габорио стал одним из основателей детективного жанра. Прототипом многих героев детективных романов Габорио стал знаменитый преступник Эжен Франсуа Видок, который однажды, закончив с преступной деятельностью, сам стал "отцом" уголовного розыска во Франции.

С момента издания романов Габорио французские исследователи отсчитывают историю французского полицейского романа. О романах Габория современники писали: "Сами названия его романов характеризуют манеру писателя действовать на грубые инстинкты среднего читателя, на любовь к сильным ощущениям. Названия эти всегда предвещают ужасы, преступления и кровопролития". Вот в такой мирной и литературной форме реализовалась темная сторона инстинктов, которые дремали в Формуле небес Эмиля Габорио.

Страстями и увлечениями была наполнена творческая жизнь рожденного сегодня одного из классиков русской литературы писателя-реалиста Ивана Тургенева. А вот личная жизнь самого Тургенева сложилась не совсем удачно. Прожив 38 лет в тесном общении с семьей Виардо, писатель чувствовал себя глубоко одиноким. В этих условиях сформировалось тургеневское изображение любви. В его произведениях почти не бывает счастливой развязки, а последний аккорд чаще грустный. Но тем не менее почти никто из русских писателей не уделил столько внимания изображению любви, никто в такой мере не идеализировал женщину, как Иван Тургенев.

Поиск эмпирических высот — это одна из жизненных потребностей рожденных сегодня героев. Поэтому характеры женских персонажей произведений Тургенева — образы цельных, чистых, самоотверженных, нравственно сильных героинь в сумме сформировали литературный феномен "тургеневской девушки", типичной героини его произведений.

Совсем не "тургеневской девушкой" вошла в историю мирового кинематографа рожденная сегодня австрийская и американская актриса Хеди Ламарр. Мировую известность актрисе принес немецкий фильм "Экстаз", в котором актриса снялась в главной роли в 1933 году. Десятиминутная сцена обнаженного купания в лесном озере вполне невинна по меркам XXI века, но в 1933 году она вызвала бурю эмоций. Картина была запрещена к показу в ряде стран и выпущена в прокат через несколько лет с цензурными купюрами. Многие критики именно эту картину считают родоначальницей эротического кино в мире.

Актриса много снималась в Голливуде, заработав на киносъемках 30 миллионов долларов. В своей личной жизни Хеди Ламарр с завидной регулярностью коллекционировала мужчин, официально была замужем шесть раз и имела троих детей.

Но все-таки настоящую скорпионью реализацию Хеди Ламарр получила в изобретательстве. Она стала обладателем нескольких технических патентов, которые с успехом были применены в радиотехнической и оборонной отрасли. В частности, ей принадлежит патент на дистанционное управление торпедами. День рождения актрисы — 9 ноября — назван Днем изобретателя в немецкоговорящих странах.

Очень сильным положительным моментом в жизни сложных Скорпионов дня сегодняшнего является радость открытия. Часто их активные опыты дают им возможность сделать важное заключение о себе и о жизни в целом. Те из рожденных сегодня, кто с годами развил склонность к философии, способны пребывать в состоянии созерцания и размышления, в котором они могут сполна оценить свои действия и принять разумное решение. Однако, даже будучи умудренными жизненным опытом, рожденные в этот день редко задумываются в пылу сражения о том, куда они стремятся. Для них более свойственно делать это после битвы, предпочтительно в спокойной обстановке.

Ярчайшей и во многом типичной представительницей сегодняшнего дня была американская поэтесса и писательница Энн Секстон. Она стала известна благодаря своей предельно откровенной и сокровенной лирике, за которую получила Пулитцеровскую премию в 1967 году. Тематикой некоторых ее произведений была и длительная депрессия, которой страдала поэтесса на протяжении многих лет. После ряда попыток Секстон покончила с собой в 1974 году. Темная сторона жизни, которая неотступно ходит тенью за героями сегодняшнего дня, к сожалению, победила.

Скорпионы, рожденные 9 ноября, всегда живут на грани темного и светлого. И поэтому им важно уметь защищать себя. Более высокоразвитые личности, рожденные 9 ноября, используют свои глубинные отношения с темной стороной для познания жизни и Вселенной, а также, что важно, умеют делиться этими знаниями с другими. Подобно Орфею, поднимающемуся из подземного мира, рожденные 9 ноября никогда не должны оглядываться назад, но постоянно двигаться вперед и вверх, к свету. Самая серьезная опасность для них — остановиться на месте (особенно в физическом и материальном плане). И по этой причине они должны ставить перед собой как можно более высокие моральные и этические цели.

Чудом выживший в немецком концлагере советский гимнаст Виктор Чукарин ценил жизнь до конца своих дней, став семикратным олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира.

Известным серцеедом и балагуром остался в истории спорта восьмой чемпион мира по шахматам советский и латвийский шахматист Михаил Таль.

Вошел в историю мирового баскетбола своим победным броском на Олимпийских играх 1972 года рожденный сегодня советский баскетболист Александр Белов. Именно тогда СССР стал впервые в истории олимпийским чемпионом по баскетболу.

На Олимпийских играх в Монреале завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров брасом рожденная сегодня чемпионка СССР по плаванию Марина Юрченя.

Рожденные сегодня герои всегда сами делают свой выбор между тьмой и светом. И если они выбирают свет, то никогда его больше не выключают, так как они, как никто другой, знают, что такое тьма. А идут по жизни с любовью. И об этом, в завершение, Иван Тургенев: "Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь".

На фото: Иван Тургенев

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