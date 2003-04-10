Костомарово: иерусалимская Голгофа на территории России

Сегодня мы расскажем о загадках и чудесах святой Костомаровской земли, ландшафт которой практически повторяет Голгофу в Иерусалиме.

География и история обители

Подгоренский район Воронежской области отличается от других необычным рельефом местности. Холмы, пересеченные логами, меловые горы. Вокруг села Костомарово эти холмы и горы приобретают какое-то особое величие. А православная молитва звучит над ними уже 1200 лет. До гражданской войны эти места посещались паломниками, которые приравнивали их к святым местам Иерусалима или Киево-Печерской лавры.

Люди, отдаленные от церкви, слышали об этом месте мало или вовсе не слышали. Да это и понятно: не на каждой карте найдешь деревеньку Костомарово — уж больно она маленькая. Но расположенный неподалеку от нее Свято-Спасский женский монастырь вот уже много лет вписан в справочник паломника. По преданию, Андрей Первозванный впервые обратил свой взор на эти места две тысячи лет назад. Апостол был послан на Восток обращать в христианскую веру скифские народы…

С гор ему открылся вид, который поразил его своим сходством с тем местом, где он совсем недавно был. Старец стоял на вершине Голгофы у подножия креста — того самого, на котором распяли его Учителя. Святой Андрей долго в раздумьях и с болью в сердце смотрел на пейзаж, поразительно напоминавший Иерусалимскую землю. Потрясенный своим открытием, он повелел поставить на вершине одной из меловых гор каменный крест и основать пещерный монастырь.

Среди разных народов побывал апостол Андрей, проповедуя Евангелие, а вот русичи ему более всего по душе пришлись, особенно здесь, в Придонье:

"Сильные, красивые ликом, добрые душой. У этих зерно христианства в свое время даст росток. Пока они язычники и поклоняются разным богам, но благая весть о Едином Истинном Боге останется в их сердцах и прорастет в сердцах потомков через многие, многие годы. А это место пусть всегда будет напоминать всем ту Святую Землю, где принял мученическую смерть, а затем воскрес Иисус".

Это, конечно, легенда, но те, кто бывал в Иерусалиме, действительно отмечают удивительное сходство между Иерусалимской и Костомаровской землей. Здесь, как и на Святой Земле, есть и причудливо иссеченная лентой дороги равнина, и свой Гефсиманский сад на склоне холма, и своя Голгофа в натуральную величину, почти ничем не отличающаяся от настоящей, и гора Фавор.

Все это восхитительное создание природы, а не творение рук человеческих. Но этот каприз природы стал загадкой, которую люди не могу разгадать на протяжении двух тысячелетий. Человек лишь обустроил ее творения, придав им ту форму, которую посчитал необходимой. Сегодня на местной Голгофе возвышается деревянный крест, а на фоне всего этого природного великолепия у подножия гор стоит монастырь — Свято-Спасская женская обитель. Во время царствования Алексея Михайловича в этих местах был основан мужской Белогорский Воскресенский монастырь. А выше его по Дону стоял скит, который расположился в живописной долине среди белых гор у села Костомарово. Он вскоре стал самостоятельной обителью. До сих пор сохранился большой двупрестольный пещерный собор. Главный престол его освящен в честь Нерукотворного образа Спаса, второй престол — в честь святых великомучениц Веры, Надежды, Любови.

При входе в собор возвышаются величественные (как говорят монахини, "Богом созданные") меловые столбы — дивы, сильно напоминающие башни древних монастырей. Этот храм строился в три этапа в разных веках: в двенадцатом, семнадцатом и девятнадцатом. До революции здесь были запасной выход, колодец, хорошо укрепленный вход. Храм вполне мог быть крепостью, при необходимости и осаду врагов выдержать. На запад по склону — храм Серафима Саровского, заложенный в 1803 году и освященный во имя святого Серафима. Неподалеку есть еще один храм, называемый Пещерой покаяния. В нем священник принимал "покаянную исповедь".

Тридцатые годы двадцатого столетия стали для монастыря роковыми. Обитель была разрушена. Но в 1945 году ее вновь открыли как приходской храм для жителей сел Юдино и Костомарово. В годы хрущевского правления храмы Костомаровской обители снова были закрыты. Но обитель не могли покинуть несколько сестер-насельниц. Тогда богоборцы облили постройки керосином и подожгли. Все погибло в огне: служебные книги, иконы, церковная утварь…

Прошли десятилетия. Наступили девяностые годы, и снова возродились скитские пещерные храмы, которые были переданы Воронежской епархии. В праздничные и воскресные дни в них стали совершаться службы. А в самом начале 1997 года попечением митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия возрождается Свято-Спасская женская обитель.

Чудеса в Костомарово

Чудеса в Костомарово — дело привычное, но всякий раз настораживают, тревожат, удивляют, восхищают верующих, да и неверующих тоже. Некоторые моменты могли бы привести в ужас приезжего человека, а для местного — все обычно. Неожиданное появление световых столбов, уходящих в небо, приводили иных в трепет. Эти лучи-столбы иногда появляются ночью из-за горы, на склонах которой расположены пещерные храмы. Не раз крестные ходы сопровождались появлением впереди идущих столбов света, вливая в души как священников, монахов, так и паломников Божию Благодать.

Эти дивные явления не раз удавалось заснять на пленку. Фотографии хранятся в обители и в некоторых храмах Воронежа. Их можно увидеть и в Интернете…

В Серафимовском храме и пещерках-затворах иногда слышится пение. В Спасском храме чудный аромат исходит от ниши, где раньше лежала плащаница Божией Матери. Уже очень давно исчезла плащаница, а аромат все не исчезает…

Однажды в суете мирской строители без должного почтения подошли к затворенным дверям Серафимовского храма и, открыв замок, увидели внутри старца-монаха. Он был белобород и молился пред Царскими вратами. Напуганные увиденным, строители убежали… "Дедушку" в храме не раз видели и дети. По всем описаниям облик его напоминает святого Серафима Саровского.

24 мая 2002 года, в день святых славянских учителей Кирилла и Мефодия, приехал в Костомаровскую обитель митрополит Воронежский и Липецкий владыка Мефодий, чтобы освятить престол нового храма в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Во время службы сестры стоящие неподалеку от храма увидели в небе прямо над куполом огромный светящийся ореол. На их крики все вышли из храма, в том числе и владыка, и стали свидетелями этого чудесного явления.

А вот более древняя история. Монах, молившийся в одной из пещер, увидел, как своды пещеры раздвинулись и оттуда хлынул свет, а вслед за ним вышла Божия Матерь. Видение продолжалось недолго. О тех временах напоминает глубокая трещина в пещерной стене и потолке. И веет от нее прохладным ветерком… Бывавшие здесь геологи утверждают, что возможность существования такой трещины исключается законами природы. Даже при землетрясении не может произойти такого. Может разрушиться все, но чтобы раздвинулись одни своды в глубокой пещере, — такое противоречит всем сейсмическим канонам.

В главном пещерном храме на самом почетном месте висит написанная на металле икона Валаамской Божией Матери, по преданию, подаренная монастырю Александром I и простреленная богоборцами в лихие революционные годы. От этой святой иконы произошло несколько чудесных исцелений. А с января 2002 года икона кровоточит…

Были когда-то стены монастыря расписаны известнейшими мастерами, золотились оклады икон, на полах лежали ковры. Сегодня только гладкие с зеленоватой плесенью холодные меловые стены — уж слишком много всего выпало на долю этих древних храмов.

Но как бы там ни было, пещерные храмы все же хоть и медленно, но преображаются, реставрируются. И снова придет тот день, когда люди увидят их былое великолепие. Построился же ведь наземный храм, обжилась обитель. А начиналось все это всего шесть лет назад. И об этом нельзя умолчать.

Шесть лет назад в холодном маленьком вагончике поселились три монахини: Дионисия, Иосафа и настоятельница матушка Серафима. Насельницы, повторяя подвиг предков-христиан, безропотно переносили все тяготы отшельнической жизни: морозную снежную зиму, когда, чтобы не замерзнуть во сне, спали в вагончике по очереди; возили на санках из деревни воду, а когда заметало дороги, растапливали снег.

Прошло два года, долина стала оживать. Построили кирпичный домик с печкой. Подвели электричество, а затем и телефон.

Сестер стало прибавляться. Некоторые пришли в обитель с дочками. Маленькие послушницы учатся грамоте у опытных наставниц. На уроках рукоделия вышивают шелком и бисером. В свободное время ухаживают за животными в своем подсобном хозяйстве. Летом собирают грибы, ягоды и лекарственные травы. Из трав по специальному старинному рецепту варят исцеляющий множество болезней бальзам. На тщательно обработанных огородах овощи зреют. В птичнике — индоутки да курочки гуляют. На скотном дворе каждый раз прибавление — то телочка, то бычок.

Теперь проложена асфальтовая дорога до монастыря. Паломники приезжают в это святое место со всех концов России. А из детского дома Саратова каждое лето приезжают ребятишки. Им очень нравится в обители, уезжают со слезами. За эти годы сделано то, на что ранее понадобилось бы не менее пятнадцати лет. С Божией помощью не напрасными оказались общие труды сестер, настоятельницы матушки Серафимы, владыки Мефодия, благочинного Александра отца Долгушева, служащего здесь батюшки иеромонаха Кирилла и многочисленных благодетелей обители.

Поднимаясь на Голгофу, чувствуешь, как где-то глубоко под землей отдается эхом звук твоих шагов. Это сокрытые подземные храмы. Но почему же они не открыты? Монахини говорят: "Не пришло еще время. Бог Сам решит, когда открыть их людям".

Да, много еще тайн хранят в себе Костомаровские горы.

Сергей Лаврентьев,

член Союза журналистов России