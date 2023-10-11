РПЦ противостоит "сатанистам" в Болгарии

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Недавний скандал с высылкой из Софии архимандрита Вассиана и двух служителей Русской православной церкви (РПЦ) стал очередным позорным эпизодом в противостоянии между Россией и Болгарией. Местная служба безопасности обвинила православных священников в некой "подрывной деятельности" против болгарского государства, фактически приравняв служителей РПЦ к шпионам. Вассиану также припомнили, что его уже однажды выдворяли из Северной Македонии под схожим предлогом.

Фото: openverse

В болгарских СМИ некоторое время назад цитировали местных священников, которые выступали в поддержку этой провокации. Смысл высказываний этих служителей Бога сводился к тому, что среди духовенства полностью доверяют выводам болгарских спецслужб. Звучали и другие допущения, мол, Отдел внешних церковных сношений РПЦ "известен своими связями" с российской разведкой.

При этом полностью игнорировали хорошо известный факт, церковь отделена от государства, по крайней мере, в России. Если учесть, что на фоне украинских событий руководство Болгарии до предела усилило антироссийскую риторику, пытается ликвидировать советские памятники времён Второй мировой войны и даже покушается на святую для всех болгар роль Российской империи в избавлении страны от турецкого ига, то инцидент с выдворением священников становится вполне понятным.

На днях Патриарх Кирилл обвинил болгарские власти в "сатанизме". Предстоятель подчеркнул, что "политические силы, стоящие за недругом рода людского (то есть Сатаной) не смогут разрушить вековые связи любви и братства во Христе, которые являются основой взаимодействия между Русской и Болгарской православными церквами".

В Болгарии не забыли, что ещё в 2022 году после начала СВО РПЦ заявляла, что операция на Украине проводится в том числе и с "целью защиты христианства". Именно тогда, в ходе празднования Пасхи, протоиерей Андрей Тихонов, выступая по телевидению, сказал:

"Русский мир экзистенциально противостоит злу и антихристианской цивилизации Запада".

Патриарх Кирилл пообещал, что РПЦ вскоре назначит своего нового представителя в Софии.

Известно, что службу в подворье Русской православной церкви, храме Святителя Николая Чудотворца в отсутствие священников из России ведут болгарские священники, назначенные болгарским патриархом Неофитом, хотя в болгарской патриархии и признают, что по сути они не имеют права заходить в Русскую церковь. Министерство юстиции Болгарии, в свою очередь, заявило о возможности принятия против храма "административных мер", прозвучали и обвинения в адрес посольства России в Софии, что, мол, оно лишь подогревает конфликт. У местного Минюста также появились сомнения в законности обладания РПЦ землёй, но который расположен храм, дескать, всё оформлялось "более ста лет назад".

В стане болгарской оппозиции, в частности, среди местных русофилов и просто обычных верующих ощущается недовольство действиями властей. Прихожане приносят цветы к храму и молятся у закрытых дверей. Известно, что болгарский Патриарх Неофит недавно направил Патриарху Кириллу послание с выражением обеспокоенности в связи с закрытием русской церкви, на что русский предстоятель заявил о поддержке деятельности болгарского церковного подворья в Москве. Выразив сожаление в связи с "беспрецедентным решением болгарских властей", Кирилл заверил Неофита, что врагам не удастся разрушить многовековые церковные узы между Россией и Болгарией. Услышат ли этот посыл служителя Бога официальные власти в Софии, которые практически зомбированы русофобами из Америки и ЕС, пока остаётся открытым вопросом...