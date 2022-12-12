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Саид Гафуров

Демарш Александрийского патриарха нельзя оставлять без внимания

Религия

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прекратил поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как это повлияет на церковное единство, и почему на место патриарха Александрийского следовало бы назначить другого человека, рассказал востоковед, политолог, экономист, руководитель направления "Восток" Pravda.Ru Саид Гафуров.

Демарш Александрийского патриарха нельзя оставлять без внимания

— По украинскому вопросу Константинопольский патриарх, Александрийский патриарх и ряд других заняли крайне неконструктивную позицию, идущую вразрез с экономическим правом, историческим церковным правом и церковным единством.

Не так давно патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прекратил поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в том числе из-за, цитирую,

"незаконного вторжения Русской православной церкви на территорию и в юрисдикцию Александрийского патриарха на Африканском континенте".

Это интересно, потому что основные претензии Московского патриархата к патриархату Константинопольскому и Александрийскому как раз в том, что они незаконно вторглись в юрисдикцию РПЦ и объявили церковных раскольников лидерами Украинской православной церкви (УПЦ).

Также синод Александрийского патриархата лишил сана патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида, который активно развивает РПЦ в Африке, организует обучение православных священников, которых в Африке много.

На самом деле, людей, которые имеют право именоваться Александрийским патриархом, вовсе не один, как нас уверяют греческие православные, а, как минимум, три.

То есть, существует Александрийский патриарх, который родился и учился в Греции, к Африке имеет мало отношения, хотя говорит, что он глава египетских православных. Но существует и Коптская церковь. Если Александрийский православный патриарх имеет несколько десятков тысяч прихожан, то Коптский патриарх имеет 20 миллионов и тоже претендует на роль наследника престола святого Марка. Евангелист Марк является создателем Александрийской кафедры, традиционно считающейся второй по важности среди православных церквей.

Египетские христиане в период Халкидонского собора не приняли решение о двойственности природы Христа. Существовало единство православных церквей, которые приняли Халкидонский собор:

  • Египетская коптская церковь,
  • Эфиопская православная церковь,
  • Армянская апостольская церковь.

Вопрос о природе Христа исторически очень важен. РПЦ говорит, что они с Коптской и с Армянской церквями находятся в богословском диалоге. Значит, вопросы, которые разводят Египетскую коптскую и Русскую православную церкви, решаемы.

Почему бы не принять волю народа, если в одной стране одного патриарха признают 20 миллионов египтян, 100 миллионов эфиопов и множество армян? Почему бы не признать именно этого патриарха вместо Александрийского патриарха, поддерживающего войну и преступления против украинских православных?

Сложность, с точки зрения Александрийского патриарха, в том, что в их списках мучеников многие погибли от рук не мусульман, а мелькитов (коптокатоликов). Но время лечит. И христианство ориентировано на всепрощение. Так ли важны богословские расхождения, чтобы мы не признавали реальность, которая состоит в том, что огромное большинство египетских христиан признают патриархом Александрийским и Африканским именно Коптского патриарха, который находится в Каире?

Нельзя оставлять без последствий действия Константинопольского и Александрийских патриархов, тем более, что авторитет Московского патриарха поддерживается авторитетом Антиохийского, а в великой войне двух главных церковных школ, Александрийской и Антиохийской, Александрийская всегда была права. Нужно обсуждать, кому на самом деле по справедливости, человеческой и божественной, принадлежит кафедра патриарха Александрийского всей Африки.

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Автор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы россия египет религия православие саид гафуров патриарх кирилл
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