Прощёное воскресенье должно быть каждый день…

В этом году 6 марта Православная церковь отмечает Прощёное воскресенье. Заодно это последний день Сырной седмицы, более известной в народе как Масленица. Тем, кто собирается соблюдать Великий пост — самое время заговляться, готовясь к строгому пищевому воздержанию уже с понедельника.

Бог простит!

Но, конечно, главный духовный смысл Прощёного воскресенья — отнюдь не в возможности последний раз перед Пасхой от души накушаться блинов, масла и яиц (мясо по церковному Уставу воспрещается употреблять уже после предыдущего, "мясопустного" воскресенья). Основное в этот день — именно прощение. Во всех смыслах: и принесение извинений ближним своим за причинённые обиды — и искреннее прощение тех самых ближних за обиды, нанесённые уже нам.

Можно заметить, что сам упомянутый "чин прощения" не требует точной конкретизации вышеуказанных моментов. "Простите меня, грешного (грешную)!" — говорят друг другу и священнослужители, и прихожане, слыша в ответ — "Бог простит!". Это даже не Исповедь, в которой, пусть тайно, одному лишь исповедующему батюшке (и незримо присутствующему Христу) верующий перечисляет хотя бы в самом общем виде (например — "повинен в грехах чревоугодия, блуда" и проч.) свои прегрешения, получая в конце их прощение от имени Бога.

И недаром, кстати, немало священников в проповедях грустно жалуются своей пастве на её "формализм" при Исповеди, когда вроде бы кающийся говорит: "Во всём грешен!", при этом не называя ни одной своей конкретной вины. Ведь такая "исповедь" — это, по сути, попытка "обмануть Бога", скрыв от Него свои душевные язвы, при этом наивно рассчитывая на их исцеление.

Однако винить в возможном формализме взаимное покаяние верующих в Прощёное воскресенье сам его "чин" будет неправильно. Не завещанный отцами Церкви порядок свершения этого чина надо винить, а самих себя. Нередко просящих на словах прощения у находящегося рядом малознакомого человека, которого мы уж точно не обижали в обозримом прошлом — но при этом продолжающих носить в своём сердце горькие обиды на куда более знакомых людей. Которые, впрочем, тоже могут относиться к нам точно также.

А в итоге ситуация живо напоминает грустные стихи известного российского поэта Наума Коржавина "Злоба дня":

…Мы ненавидим тех, кто стал рабом соблазна, Забыв, что тот соблазн пришёл не через них. Он через нас пришёл, наш дух в силки попался. Такая в сердце сушь, что как нам жить сейчас? Мы ненавидим тех, чьи жмут нам горло пальцы. А ненависть в ответ без пальцев душит нас.

По большому счёту, поэт лишь развил фундаментальные посылы Евангелия. Например, слова Христа: "Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе." (Мф.18:18) А под "неразрешённым на небе" обычно подразумевается какое-то стеснение, неудобства — как у связанного кем-то человека. Пусть даже связанного самим собой — невозможностью простить обидчика. Что мало соответствует понятию загробного райского наслаждения — скорее являясь почти полным синонимом "адских мук".

Именно потому в христианстве всегда считалось крайне важным "примириться перед смертью" — попросив прощения, хотя бы через напутствующего умирающего священника, у всех, кого этого человек обидел. Очень часто эту последнюю просьбу громко провозглашает перед собравшимися близкий родственник новопреставленного — в ответ на что пришедшие на похороны близкие и знакомые покойника обычно отвечают также, как во время Чина прощения: "Бог простит!"

Прощание и прощение

И это неудивительно. Ведь сам этот чин появился в отдалённых монастырях в первые века христианства, обитатели которых зачастую уходили на весь период Великого поста в пустыню для выполнения взятых на себя подвигов так, чтобы о них не знал никто, кроме Бога. А там иноки подвергались опасности стать жертвой разбойников, диких зверей, болезней — да и просто голода, если подвижник переоценил свои силы в строгости поста. В духовной литературе таких людей нередко называют "живыми мертвецами" — как умертвивших себя для соблазнов мирского существования, живущих лишь ради желанного перехода в Жизнь Вечную как можно более подготовленными к Ней очищением от пороков и страстей.

Потому и прощались они друг с другом перед уходом в пустыню — как будто те же умирающие, на случай, если уже не смогут встретиться друг с другом на Земле. И с этим взаимным прощением (куда более искренним, чем-то, которое испрашивают друг у друга, увы, немногочисленные прихожане современных храмов) древние монахи уходили на постный подвиг, очистив свои души от взаимных обид.

Интересно заметить, что в современном обществе расстающиеся на какое-то время люди могут сказать друг другу "давай тогда прощаться", но при этом заключительными словами прощания будут "до свидания!". А "прощай" принято говорить лишь в преддверии окончательной разлуки. Не обязательно приближающейся смерти, конечно — но с утратой надежды на возможность новой встречи.

С христианской точки зрения, такой обычай сложно однозначно одобрить. Надеяться на скорое свидание, конечно, не грешно — но почему бы при этом у человека, с которым расстаёшься, даже на небольшое время, ещё и прощения не попросить? Сказав, например, "извини, если я тебя чем-то обидел". Хотя, конечно, в рамках общепринятого этикета даже такое безобидное обращение может вызвать не совсем приятную реакцию "ну ты вроде со мной прям прощаешься — будь оптимистом, выше голову!".

На самом деле, верующие люди — по определению оптимисты. Поскольку верят, что даже в случае возникновения в жизни каких-то совершенно кошмарных обстоятельств, впереди их, Милостью Божьей, все равно ждёт Вечная и счастливая Жизнь — главное, быть готовым к Её восприятию.

Но при этом они и сознают, вспоминая ап. Павла, что "дни лукавы" (то есть — обманчивы, лживы), и как молился великий подвижник и богослов св. Иоанн Дамаскин, "неужели одр сей мне гроб будет — или же ещё мою окаянную душу просветиши днём?". То есть, человек может внезапно перейти в Вечность, даже во сне. И очень важно — с чем он в Вечность перейдёт. Ведь от этого во многом зависит, будет ли она блаженной — или совсем наоборот…

А потому не надо откладывать просьбу простить себя и готовность простить своих ближних лишь на один день в году, Прощёное воскресенье (если не считать, конечно, и последний день своей жизни).

Не стоит превращать фундаментальный духовный принцип "стараться никого не обижать — а если такое всё же случилось, надо поскорее просить прощения" в некое подобие "8 марта". Когда многие мужчины якобы демонстрируют свою любовь к жёнам, беря на себя все домашние заботы. Ага — один раз в году, вместо того чтобы помогать в них супруге хотя бы частично, но ежедневно.

90 лет назад поэт Александр Кочетков написал популярное и сейчас очень пронзительное стихотворение, заканчивающееся словами:

С любимыми не расставайтесь! Всей кровью прорастайте в них, — И каждый раз навек прощайтесь! Когда уходите на миг!

Конечно, "навек" ли будет наше прощанье — зависит прежде всего от Бога, у которого "каждый волос на нашей главе сочтён", не говоря уже о сроке окончания жизни. Но в нашей власти каждый раз примиряться при расставании и не только — с любимыми и не очень людьми — как можно искреннее. Тогда не только наши души, но и мир вокруг станут намного светлее. В этом и заключён один из глубинных смыслов Прощёного воскресенья…

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