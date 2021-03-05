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Диетолог рассказала о правильном употреблении блинов на Масленицу

Общество

Многие с нетерпением ждут Масленицу, так как в этот праздник можно вдоволь полакомиться блинами. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радиостанцией "Говорит Москва" рассказала, как при этом избежать проблем с пищеварением.

Диетолог рассказала о правильном употреблении блинов на Масленицу

"Скоро грядёт Масленица, будут блины. Многие ждут этого момента. Многие думают, что это "индульгенция" — наконец наесться блинов до отвала. Хотелось бы предостеречь от обжорства, потому что организму всё равно, праздник у нас или не праздник, он реагирует по-своему. Блины, конечно, можно есть, но не съедать за раз большое количество", — пояснила она.

Блины с начинкой могут заменить основной приём пищи. Лучше отказаться от сладкой начинки, заменив её на рыбу или капусту. Такие блины намного полезнее для организма.

Соломатина не рекомендует употреблять блины на голодный желудок, так как это повышает уровень глюкозы в крови.

В процессе жарки блинов следует использовать меньше масла или обходиться без него.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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