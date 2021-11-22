Патриарх Кирилл допустил "нормальное разномыслие"

Предстоятель Русской православной церкви присоединился к общественной дискуссии о плюрализме мнений.

Патриарх Кирилл

Я другой такой страны не знаю…

В то время, как в стране в который раз расширился список СМИ-иноагентов, а силовики научили молодых граждан удачному выбору ракурса для фотосессии, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился своими суждениями о плюрализме мнений в России:

"Мы — действительно свободная страна. Это — реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня — действительно лидер свободного мира".

Глава РПЦ считает, что Россия сейчас свободна от влияний извне, страна выбирает свой собственный путь развития, что может служить примером для других государств. Патриарх Кирилл уверен, что все текущие проблемы в государстве "решаемы", потому что, по его мнению, никакой острой темы для непримиримых противоречий не существует:

"Считаю, что это милость Божия. А существующее разномыслие — нормальное разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни, — создаёт почву для творческого столкновения мнений, в результате которого могут появиться новые идеи, новые проекты, направленные на дальнейшее развитие нашего Отечества".

В "действительно свободной стране" оспаривать мнение предстоятеля РПЦ без риска оказаться среди внезапно оскорбивших чувства верующих, это всё равно, что в советское время подвергнуть критике тезисы Владимира Ульянова-Ленина, изложенные в его работе "Три источника и три составных части марксизма":

"Учение Маркса всесильно, потому что оно верно".

Разнотык разномыслия

Дмитрий Медведев

Критериями "нормального разномыслия" глава РПЦ не поделился, равно как и сведениями об успешности движения России по так называемому "особому" пути, которому другие державы должны позавидовать.

Сомнительно, что иноземцы, да и многие самостоятельно мыслящие россияне, принимают на веру околорелигиозные догматы "лидера свободного мира", которые ретранслируют федеральные массмедиа:

о безальтернативности так называемой суверенной демократии;

о бурном развитии отечественных технологий;

о неимоверно похорошевшей медицине, которую в очередной раз решили реформировать;

о светлом будущем граждан без уточнения принадлежности к правящей политической элите.

С острыми темами "непримиримых" противоречий, которых, по словам патриарха Кирилла, не существует, всё-таки немного сложнее. Их можно было бы и перечислить, да они всё как-то предательски не вписываются в красные линии репрессивно-запретительной парадигмы "нормального разномыслия" и чреваты проблемами, которые куда серьёзнее, нежели разгребать последствия от публикации фотографий на фоне религиозных учреждений.

Тут и возникает тот самый фундаментальный разнотык, на который не так давно сетовал формальный лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. С одной стороны, декларируются права и свободы, с другой — развёрнута охота на инакомыслящих, которые попадают в молох репрессий.

Ориентиры духовности

Освящение храма ВС РФ

Патриарх Кирилл предположил и негативную реакцию на свои утверждения. У кого-то и вправду возникнет неприятие позиции предстоятеля РПЦ, на которое он имеет полное право. Возможно, корректнее было бы говорить о сожалении.

Когда существующая картина мира изменяется наподобие трансформации реальности в сюжетах федерального телевещания, то вместе со смысловым тюнингом меняется и отношение к РПЦ в целом. Приобщение к политическим проектам правящей политической элиты последовательно стирает статус трансграничности РПЦ.

Понравится ли украинцу или белорусу участие Московской патриархии, которая теперь именуется "патриархатом" (форма правления), в роли идеологической составляющей государственной системы России? Вряд ли. Утрата позиции "над схваткой", как это успешно практикует тот же Ватикан, оборачивается, в том числе и раскольничеством.

Собственно, и верующие россияне далеко не в восторге, когда в угоду политической целесообразности закрываются глаза на то же истребление священнослужителей в сталинские времена, которые в том числе стали пестовать на самом "верху".

Появление же коммунистической символики в храме Воскресения Христова (главный храм Вооружённых сил России) и проекта с фресками с изображением Иосифа Сталина и вовсе привело многих в замешательство. Фотографироваться в различных образах на фоне храмов — оскорбление чувств верующих, а символику палачей русского православия в храм — можно. Снова разнотык.

Возможно, всё-таки не в "ненормальном разномыслии" кроется угроза эрозии духовной жизни, а в утрате ориентиров на фоне упоённого движения по "особому" пути, как представляется некоторым гражданам, ради самого движения и удовлетворения амбиций представителей правящей политической элиты.

Токсичное молчание

Михаил Горбачёв

Граждане, не желающие подчиняться правилам "нормального разномыслия", которые противоречат конституции России, не говоря уже об элементарном здравомыслии, становятся изгоями в глазах государства.

Разрушение же основы человеческой жизни и государственного бытия, о котором говорил патриарх Кирилл, как раз и начинается с нежелания, не только услышать альтернативное мнение, но и наказать за него. При этом зачастую даже не стараясь каким-либо более или менее приличным способом завуалировать жёсткую реакцию.

Когда власть утрачивает доверие, игнорируя мнения граждан и лишая их возможности его безопасно высказывать, то и бытие последовательно скатывается на уровень казармы штрафного батальона. Вряд ли кому в здравом уме такой вариант "особого" пути придётся по душе.

Кто-то публично выражает своё недовольство действиями властей, а кто-то молчит. В соцсетях даже появилось выражение — токсичное молчание. Молчит не потому, что сказать нечего. Потому, что хлопотно идти против системы "лидера свободного мира".

Но это не означает, что чеховское ружьё висит на стене как бессмысленная декорация. Диалектика — вещь коварная. На это обращал внимание и последний советский генсек Михаил Горбачёв в преддверии развала СССР:

"Это — диалектика, товарищи! И это надо понимать".

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