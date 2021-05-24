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Автор Игорь Буккер

Археологическое открытие изменило представление о буддизме

Религия

Археологические открытия корректируют письменную историю. В том числе и историю религий. Раскопки свидетельствуют, что буддизм оказал большое влияние на торговлю, рост городов, экономические системы и повседневную жизнь на территориях, где не предполагали встретить эти верования. Каким образом буддизм, не признающий материального мира, оставил после себя такое ошеломляющее количество вещественных доказательств?

Археологическое открытие изменило представление о буддизме

Узбекистан в буддийских тонах

История буддизма, процветавшего с 600 г. до н. э. до своего упадка в 13 веке н. э., содержит множество белых пятен. Теперь проясняется: буддизм был распространен на гораздо большей территории Азии, чем это принято считать. В результате археологических раскопок в Узбекистане обнаружены:

  • каменные сооружения;
  • клады с монетами;
  • гравировальные доски;
  • высеченные на золотой фольге мантры;
  • надписи на пальмовых листах и ​​слоновой кости;
  • красочные фрески и священные писания как минимум на 20 языках.

Как утверждает бывший руководитель буддийских исследований Делийского университета Карам Сингх Сарао (Karam Tej Singh Sarao), смешение сакрального и профанного, священного и мирского было неизбежным: "Монахи, распространяющие учение Будды, в целях безопасности путешествовали по Великому шелковому пути вместе с торговыми караванами. В свою очередь негоцианты ожидали от них моральной поддержки в этих рискованных путешествиях. Склады, фабрики, банки и постоялые дворы позволяли монахам получать выгоду не только от королевского патронажа, но и от местной торговли".

В Индии и Афганистане расширяется ареал исследований

В Бихаре, где по преданию Сиддхартха Гаутама достиг просветления, предпринимаются попытки открыть административный центр, который до сих пор существовал только в текстах. Там отыскали возглавляемый женщиной монастырь, а в Одише — необычный комплекс для медитации, доступный как для монахов, так и для монахинь. Монастыри в Афганистане, расположенные рядом с медными рудниками, говорят о том, насколько богатые монахи обладали влиянием в этом регионе.

Будда. Шри-Ланка
Будда. Шри-Ланка

Археологи помогают воссоздать историю, которая не нашла отражения в священных текстах. Из-за отказа Будды от частной собственности и своего "я" остались вопросы, на которые до сих пор нет ясного ответа. Исследователи надеются подтвердить, соответствует ли Капилавасту, где родился Будда, городу в Непале или одноименному городу в штате Уттар-Прадеш.

За последнее десятилетие археологи обнаружили женский монастырь (первое упоминание об обители для женщин-монахов в Индии) и мастерские по металлу в деревне Ваднагар; массивный 23-комнатный монастырь и целый кладезь артефактов на берегу озера Шармиштха; увенчанную обожженным кирпичом ступу и вход из колотого камня на холме Таранга.

В Индии многие буддийские места местные жители часто принимают за индуистские храмы. Идолам Будды поклоняются как Шиве, столпы царя Ашоки принимают за лингамы.

золотые статуи Будды
 

Хотя талибы уничтожили статуи Будды в Бамиане, им не удалось стереть следы буддизма:

  • разветвленную сеть пещер,
  • картины и скульптуры.

К радости археологов в Афганистане застопорились работы по добыче полезных ископаемых.

Первоначально специалисты планировали управиться в трехлетний срок, но раскопки растянулись почти на 13 лет.

В Японии найден старейший буддийский храм

В префектуре Сига, к северо-востоку от Киото, в прошлом году обнаружили на двух старых столбах расплывчатые, покрытые копотью изображения. Исследование в инфракрасных лучах выявило изображения восьми буддийских святых. На каждой из колонн изображены четыре бодхисаттвы — монахов, которые откладывают свой уход в нирвану, чтобы спасти все живые существа. На снимках видно, что они были окрашены в ярко-синие и зеленые тона, а также в цвета киновари. Предположительно они могут относиться к периоду Аска, который длился с 538 г. до 794 г. н. э., что делает их одними из самых старых известных буддийских картин в Японии.

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