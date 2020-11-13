Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом

В Северной Галилее, на территории оккупированных Израилем Голанских высот, местные археологи отыскали руины древнего храма, на месте которого Иисус из Назарета совершил одно из своих чудес — излечил кровоточащую женщину. В благодарность страдалица воздвигла статую и положила основание храму.

Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом

Уникальная находка

Благодаря археологическим раскопкам, сообщает Daily Mail, удалось отыскать культовое здание, которое находилось под дорогой, недалеко от источников. Как утверждает сотрудник университета в Хайфе Ади Эрлих (Adi Erlich), согласно античным источникам, позже статую разбили на куски, которые верующие разобрали как реликвии.

Предположительно, открытое сооружение может быть той церковью, которая была связана с описанным в Новом Завете чудом, полагает Эрлих. Хотя поблизости есть еще одна церковь, по мнению ученого, именно недавно обнаруженная церковь лучше всего подходит для идентификации этого места.

"Есть еще одна церковь, раскопанная около 30 лет назад по другую сторону от источников, но наша маленькая церквушка — скорее памятник, нежели базилика для богослужений", — пояснил исследователь.

Чудо исцеления описано в Евангелии

Никаких конкретных подробностей о состоянии здоровья этой больной женщины не сообщается. В разных переводах используются такие формулировки, как "истечение крови" и "кровотечение", вплоть до греческого слова haemorrhoissa — в переводе "истекающая кровью женщина". Исследователи Библии предполагают, поскольку женщина постоянно истекала кровью, то по иудейским представлениям могла считаться "нечистой", следовательно, она была изолирована от остальных членов религиозной общины.

В античности полагали, что чудо исцеления случилось в городе, который римляне называли Кесарией — иногда Цезарей — Филипповой (Caesarea Philippi). Первоначальное название Панеада (в прочих вариациях Паниас или Баниас) было связано с именем древнегреческого бога Пана, которому здесь был посвящен грот. И лишь впоследствии названная по имени тетрарха Иудеи Ирода Филиппа, сына Ирода Великого, и его покровителя — римского императора-кесаря Августа.

Правдивость повествования подтверждается тремя так называемыми синоптическими Евангелиями — Матфея, Марка и Луки.

В Евангелии Марка об этой истории читаем: "Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, — услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей" (5:25-34).

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы храм израиль исцеление евангелие иисус христос
Новости Все >
В Шереметьево две женщины пытались провезти 13,5 килограммов золота
Борис Межуев: "ИИ может превзойти интеллект человека"
Неизвестные устроили стрельбу на одной из улиц Твери
В Усолье-Сибирском несовершеннолетняя подожгла бездомного
Кремль исключил возможность поголовной вакцинации от коронавируса
В Москве мужчина голышом забежал в магазин и разгромил прилавки
Депутат Нилов оценил предложение о налоговых льготах за диспансеризацию
На Украине неизвестные открыли огонь по полицейским
В Смоленске нашли перстень-печать XII века
Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом
Последние материалы
Борис Межуев: "ИИ может превзойти интеллект человека"
Неизвестные устроили стрельбу на одной из улиц Твери
В Усолье-Сибирском несовершеннолетняя подожгла бездомного
Кремль исключил возможность поголовной вакцинации от коронавируса
В Москве мужчина голышом забежал в магазин и разгромил прилавки
Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом
Депутат Нилов оценил предложение о налоговых льготах за диспансеризацию
На Украине неизвестные открыли огонь по полицейским
В Смоленске нашли перстень-печать XII века
Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере"
Популярное
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине

Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.

Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Слепаков написал стих про Дзюбу
Новости футбола
Слепаков написал стих про Дзюбу
Новости футбола
Стали известны все участники и расписание Евро-2020
Бывший СССР
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
Игорь Буккер Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом Игорь Буккер Василий Амирджанов Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере" Василий Амирджанов Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова
Комментарии
"Молдова — это помойная яма Европы"
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Какой план по Карабаху будет реализовывать Азербайджан?
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
У Белоруссии есть только два возможных пути
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Власти снова отложили выплату по советским вкладам
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
У Белоруссии есть только два возможных пути
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Ситуацию в Приднестровье подводят к югоосетинскому сценарию
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников