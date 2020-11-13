Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом

В Северной Галилее, на территории оккупированных Израилем Голанских высот, местные археологи отыскали руины древнего храма, на месте которого Иисус из Назарета совершил одно из своих чудес — излечил кровоточащую женщину. В благодарность страдалица воздвигла статую и положила основание храму.

Уникальная находка

Благодаря археологическим раскопкам, сообщает Daily Mail, удалось отыскать культовое здание, которое находилось под дорогой, недалеко от источников. Как утверждает сотрудник университета в Хайфе Ади Эрлих (Adi Erlich), согласно античным источникам, позже статую разбили на куски, которые верующие разобрали как реликвии.

Предположительно, открытое сооружение может быть той церковью, которая была связана с описанным в Новом Завете чудом, полагает Эрлих. Хотя поблизости есть еще одна церковь, по мнению ученого, именно недавно обнаруженная церковь лучше всего подходит для идентификации этого места.

"Есть еще одна церковь, раскопанная около 30 лет назад по другую сторону от источников, но наша маленькая церквушка — скорее памятник, нежели базилика для богослужений", — пояснил исследователь.

Чудо исцеления описано в Евангелии

Никаких конкретных подробностей о состоянии здоровья этой больной женщины не сообщается. В разных переводах используются такие формулировки, как "истечение крови" и "кровотечение", вплоть до греческого слова haemorrhoissa — в переводе "истекающая кровью женщина". Исследователи Библии предполагают, поскольку женщина постоянно истекала кровью, то по иудейским представлениям могла считаться "нечистой", следовательно, она была изолирована от остальных членов религиозной общины.

В античности полагали, что чудо исцеления случилось в городе, который римляне называли Кесарией — иногда Цезарей — Филипповой (Caesarea Philippi). Первоначальное название Панеада (в прочих вариациях Паниас или Баниас) было связано с именем древнегреческого бога Пана, которому здесь был посвящен грот. И лишь впоследствии названная по имени тетрарха Иудеи Ирода Филиппа, сына Ирода Великого, и его покровителя — римского императора-кесаря Августа.

Правдивость повествования подтверждается тремя так называемыми синоптическими Евангелиями — Матфея, Марка и Луки.

В Евангелии Марка об этой истории читаем: "Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, — услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей" (5:25-34).