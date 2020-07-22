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Автор Игорь Буккер

Ведьма Алена Полынь: о православии, вере, религии и ведьмах

Религия » Религии России

Гость студии "Правда.Ру" известная ведьма Алёна Полынь рассказывает, почему не нужно опасаться ведьм и чем, по ее мнению, отличается вера от религии.

— Некоторых, наверное, пугает слово "ведьма". Прилетит вот такая страшила с бородавкой на носу, да еще на какой-нибудь метле, а вот перед нами вполне нормальная городская женщина, симпатичная и известная.

— К сожалению, до сих пор слово "ведьма" пугает людей. Оно до сих пор ассоциируется с неким негативным персонажем. На самом деле это очень древнее слово, которое обозначает ведающую: мать, женщину, которая имеет детей и которая обладает определенными знаниями. Именно от этого слова пошли дальнейшие:

  • сведущий человек,
  • ведающий
  • и ряд других слов.

Ведьма — это женщина, которая ведает

Поэтому само слово не несет никакого негативного окраса, а даже наоборот — имеет очень глубокую-глубокую суть. И, конечно, таких людей ценили. Ценили очень-очень. Оберегали их, потому что эти люди могли вывести человека на дорогу жизни, чтобы он не остался где-то на обочине.

Спустя какое-то время на Землю пришли религии и ведающие люди стали для них своего рода конкурентами, потому что к ним обращались люди за помощью, а не шли в религию. Соответственно, религии стали говорить о том, что ведающих людей нужно уничтожать. Мы знаем, к сожалению, очень плохое прошлое: инквизиция, различные пытки, из-за которых умирали не только ведающие люди.

Там были и врачи, и ученые, потому что все они были ведающими людьми отчасти. Слово "врач" вообще переводится как заклинатель. Все эти люди пострадали от инквизиции, пострадали от того, что они мешали своими знаниями вставать на Земле религиям.

— Больше, скорее, все-таки на Западе. Как-то православие не так сильно преследовало.

— На самом деле, многие так думают, но исторически известны факты, что на Руси было огромное количество издевательств, страдали даже дети. 12-летней девочке отрезали нос. Это исторические факты, потому что посчитали, что она имеет какое-то отношение к дьяволу. Это все, конечно, предрассудки, которые, увы, привели к таким жестоким вещам, и многие вещи умалчиваются, чтобы людям не было больно и тяжело.

— Вы неоднократно говорили, что вера и религия не имеют ничего общего. Это действительно ваши слова?

— Да. Вы знаете, это так и есть. Дело в том, что у нас сейчас вера и религия — одно и то же со знаком равенства. Мы говорим:

  • вера мусульманская,
  • христианская,
  • вера еще какая-то.

На самом деле вер не может быть много. Вера — одна. Вера — это веданье ра, токов светил. Это не какой-то египетский бог Ра, как многие представляют. Звук "ра" в русском языке очень распространен. Он обозначает токи светил. Поэтому это веданье, то есть знание токов светил.

Человек РАзумный — это не Homo sapiens

Значит, это именно значение слова "вера". Токи светил, входя в наш ум, образуют разум: РА касается ума через земное, через человека и образуется РАзум. То есть, есть человек умный и есть человек РАзумный. Это совершенно РАзные люди. У нас сейчас это одно и то же, но на самом деле изначально это совершенно разные люди. Здесь мы видим веру именно как науку жизни. Эта энергия, токи "ра" входят через макушку и проходят через все тело. Это как раз потоки энергии, которые описываются в китайской медицине. Через различные меридианы входит эта энергия, эти токи входят через человека, проходят, касаются земли, земля в ответ отдает свои токи. Это обратный ход энергии. Живы от земли — это энергия жизни.

Если у нас заблокированы эти протоки, соответственно, человек начинает болеть, становится неРАзумным, то есть это в чистом виде наука о жизни, а религия — это система. Это система, которая построена людьми для той или иной цели. Мы понимаем, что религий много в зависимости от менталитета человека. От многих факторов.

Что есть вера и религия

Я коснулась бы теологического момента возникновения религий на Земле. Если мы говорим об основных религиях, то должны понимать, что христианство и ислам вышли из иудаизма. Если мы возьмем Ветхий Завет, то совершенно четко там прочитаем то же самое, что в Торе — в книге иудеев.

Человек должен понимать, когда он соединяет два понятия — вера и религия, он теряет нечто главное. Он теряет жизнь, потому что он должен изучать отдельно веру как веданье "ра", токов светил, для того чтобы стать здоровым, стать разумным, то есть получить эти самые токи, которые ему необходимы для жизни. А люди, увы, об этом не знают, потому что совместили эти два понятия и находятся в некоем таком недоумении.

Безусловно, в религии всегда есть правила. Эти самые правила, которые выполняют все адепты той или иной религии. А люди, приходящие в религию, увы, не ознакамливаются с этими правилами, то есть они они просто считают себя приверженцами той или иной религии. На самом деле православие не имеет ничего общего ни с христианством, ни со славянизмом. Христиане говорят, это наша православная религия, славяне говорят, вы забрали наше древнее слово "православие". Православие — это путь славить "ра", путь токов светил. Это слово, полностью относящееся к вере, а не к религии. Потому что славянизм — тоже религия, которая на какой-то период ушла как устаревшая, а спустя какое-то время снова вернулась, и ее стали воспринимать тоже как веру и называть родноверием. Люди несколько запутаны в этой разнице религии и веры.

Беседовал Игорь Буккер

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Темы вера ведьма религия инквизиция православие алена полынь
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