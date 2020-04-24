COVID-19 православной жизни не помеха

Во вторник, 21 апреля, от коронавирусной инфекции скончался настоятель Елоховского собора отец Александр Агейкин.

Коронавирус – наказание свыше? | протоиерей Александр Агейкин

Предлагаем вашему вниманию фрагмент последнего большого интервью в студии "Правды.Ру", которое прошло 26 марта. Центральной его темой был как раз коронавирус, отношение представителей церкви к эпидемии. Отец Александр Агейкин говорил о закрытии храмов, борьбе с вирусом, карантине, семье и самоизоляции.

Как ученики церковных школ готовились к Пасхе в условиях карантина во время пандемии коронавируса? Для чего мог быть послан коронавирус? Как можно использовать это время с пользой? Как обнулить грехи и начать настоящую христианскую жизнь? На эти и другие вопросы в эфире видеостудии Pravda. ru ответил настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин.

Читайте начало интервью:

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Отец Александр: нельзя самоизолироваться от Бога

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Отец Александр: вирус — напоминание человечеству, что мы опять зашли не туда

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— Отец Александр, у вас при храме есть детские школы, которые посещает очень много детей. Сейчас они не работают?

— Мы распустили детей на каникулы. Но например, в хоровой школе совершается дистанционное обучение, мы в режиме онлайн занимаемся сольфеджио и разучиваем партии. Когда я перед этим собрал детей хоровой школы и воскресной школы тоже, их первый вопрос был: а как же мы будем петь Пасху? Я говорю: Готовьтесь к Пасхе в условиях карантина, дистанционного образования. Тогда многие спросили: "Что, нам теперь даже на службу нельзя приходить?"…

Карантин можно посвятить творчеству и общению

— Сейчас все дети находятся на удаленном обучении, но все равно многие праздно гуляют по улице, постоянно находиться дома, конечно, сложно. Что бы вы могли посоветовать?

— Ведь можно занять детей именно творчеством. Те же наши мальчики из хоровой школы постоянно общаются в каких-то социальных группах, сетях. И педагоги с ними поддерживают связь. Они поют и разучивают партии или выкладывают какие-то записи в интернете, в "Ютубе", делятся друг с другом. Но конечно, нельзя ограничиваться виртуальным миром. Надо стараться больше общаться и развиваться.

Не надо просто, ничего не делая, сидеть в четырех стенах. Ведь многие уже перестали общаться со своими детьми. Мы опыт работы воскресной школы храма Христа Спасителя обобщили в издании "Антология русской поэзии для семейного чтения". Раньше целыми семьями собирались и читали книги, общались друг с другом. А теперь вообще забыли, что такое семейное чтение.

Кризис вскрывает глубинные проблемы

— Все — в своих социальных сетях.

— А сейчас каждый в своем гаджете сидит. Папа — в своем гаджете, мама — в своем. Или смотрят телевизор, который всех запугивает различными сводками и мнениями, политические шоу только время отнимают. Все мы превратились в каких-то таких отшельников, мы не можем найти возможность вернуться к общению друг с другом, в семье. А ведь распад семьи — это большая угроза для государства.

Если происходят конфликты внутри семьи, дети говорят всякие нелепости в адрес своих родителей, находятся на уровне психологических срывов, в панических атаках пребывают, это свидетельствует о том, что и семья у нас больна, соответственно, ее тоже нужно лечить. Это — страшнее пандемии.

Может быть, этот коронавирус тоже послан как раз для того, чтобы мы могли задуматься и измениться. Этот кризис уже вскрывает глубинные проблемы. Пандемия открывает нам очень много ранее скрытых проблем, на которые мы до этого вообще не обращали внимания.

Теперь же мы начинаем осознавать, что появились большие проблемы в коммуникации, в элементарном общении и человеческих отношениях.

Сейчас вскрываются проблемы в процессе дистанционного образования. У меня дома — одна школьница и две студентки, они с утра до вечера сидят в онлайн-режиме на лекциях, читают, готовят и сдают какие-то работы, в общем учатся. И ведь от нагрузки теперь рухнули практически все цифровые порталы институтов, университетов, школ.

Когда такой портал существовал как электронный дневник, в который заходили только посмотреть оценки, это — одно. А когда сотни школьников пытаются переслать какие-то тестовые работы, когда все находятся в режиме видеоконференции, видеосвязи, слушая преподавателей, сервера падают.

Это говорит о том, что в этом направлении тоже нужно работать. Многие профессора не умеют пользоваться новыми системами дистанционного обучения. Им на ходу приходится сейчас это осваивать. У нас в целом уровень цифрового общения — очень низкий.

Среди наших прихожан есть много музыкантов. Например, известный пианист Александр Гиндин. Он дает сейчас онлайн-концерты, потому что все залы закрыты. Денис Мацуев тоже дает онлайн-концерты. Хорошо, когда люди могут через интернет послушать хорошее исполнение признанных мастеров.

Выплесните из себя ненужное и начните наполняться чистотой

— Наши зрители активно обсуждают, что такое коронавирус, и многие считают, что это — грипп, не нужно его бояться, просто надо есть фрукты-овощи, пить чай с имбирем.

— И быть очень осторожными. Конечно, это — нам вразумление за многие наши проблемы. И не только за какие-то конкретные, а вообще за нашу жизнь в целом, потому что она во многом не соответствует Евангелию. Даже жизнь христиан православных очень далека от евангельских истин.

— Отец Александр, когда я прочитала книгу Иоанна Крестьянкина "Опыт построения исповеди", то поняла, что у меня — множество грехов, некоторые я даже никогда грехом не считала. У нас всегда есть грехи, даже когда мы ничего плохо не думаем и стараемся жить по совести.

— Да, но нас вдохновляет то, что мы видим впереди свет Христова Воскресения. И это вселяет в нас надежду и упование на то, что все зависит от нас.

Мы можем измениться. Мы можем, как сейчас модно говорить, обнулиться. Можем начать свою жизнь сначала. Ведь жизнь во Христе — это и есть избавление от очень многих лишних вещей, которые мешают нам. Мы — как бочка, в которую много всего налито. Нужно всю эту муть выплеснуть, отмыть емкость и наполнять ее чистой водой.

— Обнулить, короче говоря.

— Да. Путь, жизнь во Христе начинается с исповеди, с желания новой жизни, с отметки нулевой, когда я понимаю, что мне нужно обновиться, что мне нужно начать жизнь в евангельской истине. А для этого просто не надо тащить за собой этот скарб какого-то ненужного греховного опыта. А ведь мы часто, даже приходя в храм, тащим с собой узел со всяким опытом ненужным, еще дохристианским.

— А как его можно оставить?

— Бросьте его!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев