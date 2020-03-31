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Автор Инна Новикова

Вера на карантин не уходит

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Вера и карантин. Почему Церковь не закрыла храмы? Как быть верующим, и стоит ли прикладываться к иконам? Почему РПЦ не закрыла храмы во время пандемии коронавируса? 

Коронавирус — это наказание Господа Бога? Как не пасть духом перед смертельной опасностью COVID-19? На эти и другие вопросы о вере, надежде и любви, о человеческой душе, которые актуальны для православных верующих, неверующих, неправославных и атеистов ответил Инне Новиковой настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин.

— Отец Александр, теперь наша главная тема, неизвестно на какое количество времени, все, что связано с коронавирусом и карантином. В храмах во время службы всегда собирается много людей, иногда они стоят плечом друг к другу, совместно прикладываются к иконам, причащаются. Почему Церковь не закрыла храмы на карантин?

Почему Церковь не закрыла храмы

Закрытие храмов — это, наверное, крайняя мера, которая вообще не свойственна жизни Русской Церкви и всей Православной Церкви. Потому что Церковь всегда была и будет со своим народом в самых тяжелых обстоятельствах.

И храм — это не просто дом молитвенных собраний, это — дом Божий, где незримым образом присутствует благодать Божия, которая немощная врачует, как мы говорим в молитве, а оскудевающая восполняет.

Поэтому мы со своим народом в любых обстоятельствах и, самое главное, что нельзя людей лишать возможности участия в самом главном таинстве — в святой евхаристии, в причастии святых тайн Тела и Крови Христова.

Потому что это таинство исцеляет даже самые страшные недуги, позволяет человеку оставаться с Богом и в Боге. Молиться можно и дома. Священное писание можно читать и дома, и слушать его в храме, но участвовать в таинстве можно только в храме. Ведь церковь — это не просто здание, это возможность объединения в общей молитве, предстояния перед Богом.

Мы свидетели многих событий в тысячелетней истории Русской Церкви. Когда в самых тяжелых обстоятельствах людей спасала только общая молитва, когда, казалось бы, все закончилось, неминуема смерть, гибель, просто разорение, люди получали спасение, исцеление в общей молитве, в общем предстательстве перед Богом.

Это не значит, что нужно быть небрежными. Нужно соблюдать все предписания, санитарные нормы в первую очередь. Нужно быть очень внимательным к себе. Но молитва необходима, потому что нужно целить и исцелять не только тело, но и душу.

— Но что делать, когда пришла такая беда, невидимый враг. Ведь все может оказаться заразно. И люди становятся, сами того не ведая, источниками какой-то опасности. Что раньше делала Церковь во время эпидемий?

Церковь прошла через множество эпидемий. И накоплен богатейший опыт молитв и противодействия этой беде. Человек не должен быть одиноким.

Понятно, легче всего бороться, это спрятаться от всех, затвориться, закрыться. Но любое испытание, в том числе эпидемия, это — проверка тебя на любовь.

Потому что можно много говорить, можно бахваливаться тем, что ты своей верой все преодолеешь. Но слава есть слава. Самое главное — дела.

Ведь мы свидетели того, что в церкви христиан беда объединяла. Они помогали друг другу в качестве волонтеров, помощников, помогали больным. Потому что человеку действительно нельзя допустить его ощущение ненужности, брошенности, оставленности, особенно в те минуты, когда он болен. Всегда была такая традиция в Церкви с самых первых времен, еще с апостольских времен.

Святое Евангелие наполнено такими призывами от самого Христа быть ближнему поддержкой, опорой. И мы знаем прекрасно Притчу о милосердном самарянине, когда Господь приводит примеры равнодушия, когда мимо впавшего в разбойники, изуродованного человека проходят и священник, и левит. Самарянин оказывает ему милость.

Нельзя отнимать у людей опору Церкви

Праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, который мы в августе празднуем, происходит как раз из карантинного, подверженного эпидемиям Константинополя, когда совершались крестные ходы по Константинополю, древы Животворящего Креста погружались в источники, освящалась вода, и тем самым останавливались эпидемии.

Русская Церковь прошла через "черную смерть" — страшную эпидемию чумы XIV века, которая, почти 2/3 населения унесла, но все-таки была остановлена общей молитвой и милостью Божией. Потому что это может сделать только Бог, в его руках жизнь и смерть. Она — не в руках врачей. Врач использует ту мудрость, которую получает, в том числе через благодатную помощь Божию. Он помогает человеку искусством врачевания. Но исцеляет Бог.

Эпидемия чумы периодическими вспышками появлялась до самого XIX века.

  • И мы знаем труды Святителя Филарета в холерной Москве. Он возглавлял крестные ходы, в которых участвовал император Николай I.
  • Церковь была со своим народом в тифозном Петрограде и Москве в годы революции.
  • Церковь была со своим народом в начале XX века во время эпидемии испанки.

И сейчас Церковь со своим народом. Нельзя Церковь лишать возможности быть опорой для людей. И людей нельзя лишать возможности иметь такую опору.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы вера церковь религия карантин коронавирус православие инна новикова александр агейкин
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