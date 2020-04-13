Полная самоизоляция невозможна

Вера не может уйти на карантин, а Церковь самоизолироваться от мира. Также как и человек, даже ярый атеист-богоборец, от Бога не скроется. Почему Церковь ограничила посещение храмов, призвала верующих молиться дома, но не закрыла совсем храмы? Пересылка друг другу совместных молитв — это инициатива с мест? Каковы истоки этой акции? Как не пасть духом перед смертельной опасностью COVID-19? Как РПЦ реагирует на новую угрозу, о чем просит Господа? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.ru ответил настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин.

Коронавирус – наказание свыше? | протоиерей Александр Агейкин

Читайте начало интервью:

Вера на карантин не уходит

Отец Александр: нельзя самоизолироваться от Бога

Кризис — это суд

— Отец Александр, как вы относитесь к введенному режиму карантина и самоизоляции?

— В такой ситуации это — необходимо. Но это не значит, что ты должен вообще самоизолироваться до того, чтобы думать только о себе самом.

В нынешнем мире полная изоляция просто невозможна. Как ты будешь самоизолироваться? Насколько ты запасешься продуктами?… К тому же эта паника опустошила полки магазина…

— Но не совсем уж опустошила, и они опять наполнились.

- Правильно. Это будет до бесконечности. Но нужно, наверное, по-другому воспринять ту ситуацию, которая сложилась в мире. Этот кризис также:

кризис личности,

кризис общества,

кризис человека.

А кризис — это суд. А почему это произошло? Что нужно поменять? Я по своему служению перемещаюсь по Москве. И я вижу множество школьников, праздно болтающихся. Куда смотрят родители? Ведь дистанционное обучение в режиме карантина — это не значит, что нужно всем болтаться по улице.

— Карантин — это совсем не каникулы.

— Да, никакие это не каникулы. Это опять же — время быть вместе со своей семьей, а не просто в беспечности болтаться по городу. Не надо думать, что если ты — молодой, то на тебя сильно не влияет. Надо понимать, что ты эту болезнь можешь воспринять как носитель, и тогда принесешь вред своим близким, кто уже в кризисном возрасте. И как потом осознавать то, что ты стал причиной?…

— Отец Александр, но бывают случаи, когда надо куда-то поехать на транспорте. Кому-то понадобиться в больницу, другим в тот же храм…

— Да мы все ездим на метро или другом транспорте, поэтому можем заразиться где угодно в дороге. Не нужно делать крайними христиан. Это — как в свое время Нерон сжег Рим, а обвинили христиан, что они подожгли Рим.

Я понимаю, что в поиске крайних сейчас, конечно, тоже могут сказать, это вы во всем виноваты, что не закрыли вовремя храмы, и совсем, полностью не закрыли. Мы дали людям возможность не впадать в уныние, быть со Христом, прибегнуть к благодати.

Проповедь в противогазе — чтобы услышали

— Как вы относитесь к тому, что отец Андрей Ткачев выходил на проповедь в противогазе? Что подумали прихожане?

— Я не могу осуждать своего собрата. Мы сейчас все должны поддержать друг друга в нашем служении ближнему и служению Богу и Церкви. Видимо, он увидел, что его паства в этом сейчас нуждается, в каком-то послаблении ситуации, выпуске пара. Отец Андрей — мудрый, образованный человек, он сам знает, как ему себя вести со своими прихожанами, сам выбирает метод своей работы в конкретной ситуации.

Кто-то выбирает некие эпатирующие вещи. Насколько это позволительно пастырю, нужно обсуждать где-то на пастырских конференциях, а не в эфире средств массовой информации.

Я не могу ни поддержать, ни осудить этот поступок. Конечно, сейчас все очень напуганы. Но я не понимаю, зачем все это было выносить в социальные сети.

Ведь это же снимал кто-то из прихожан и потом с какой-то целью выкладывал это в интернет. Я категорически против таких вещей, потому что мы не знаем всего того, что происходило на этом приходе до этого момента, почему именно такой метод избрал отец Андрей.

Например, ранее все обсуждали слова отца Димитрия Смирнова многоуважаемого, которого я во всех высказываниях поддерживаю. Просто эти слова были вырваны из контекста. Но с другой стороны, отец Димитрий добился самого главного — его услышали. Это стало обсуждаться миллионами людей. А прав он был или не прав — Бог будет судить. Может быть, этот эпатаж отца Андрея тоже будет иметь такое действие, что люди немножко отрезвятся, задумаются. А то кто-то думает: "всё, всё пропало…"

— "Лёлик, всё пропало!"

— "Мы все умрем". Мы действительно все умрем рано или поздно, нас Господь призовет в свои объятья.

Но сейчас время размышлять о том, что делать, чтобы жить, кто ты и каким должен быть, чтобы жить дальше, как ты можешь себя спасти в этой ситуации физически и духовно, и не просто только себя спасти, но и другим помочь.

Общая молитва в интернете — истоки, опыт, развитие

— Сейчас в социальных сетях и в мессенджерах многие пересылают друг другу разные совместные молитвы. Это — инициатива снизу или с организовано Православной Церковью?

— Это — инициатива верующих людей. Есть такая традиция — молитва по соглашению, которая всегда существовала, объединяла многих людей в общей молитве.

Есть, например, традиция разбиваться на двадцатки и читать псалтырь, и тем самым ежедневно группа людей прочитывает псалтырь. Это — очень полезно, полезен сам опыт общей молитвы, это как-то сближает людей, дает возможность совместно преодолевать трудности.

Церковь тоже реагирует на это. Святейший Патриарх Кирилл утвердил текст общей молитвы, которая читается за божественной литургией во всех храмах. Это — как бы не совсем новая молитва, а переработанная молитва из последования старого молебного пения во времена злотворных поветрий, эпидемий, специальных прошений на ектении, на сугубой ектении во время литургии.

Теперь эту общую молитву читают во всех храмах Русской Православной Церкви.

Это — общее предстояние перед Богом в этой беде, чтобы никто не оставался равнодушным. И люди это воспринимают тоже, пытаются в этом участвовать, они распределяют время для общей молитвы.

Сейчас приходит информация, что это распространяется и дальше. Например, братья афонских монастырей включились в общую молитву во время всенощного бдения.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев