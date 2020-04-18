Русь выстояла благодаря вере, без паники преодолевала напасти

Коронавирус — это наказание Господа Бога, испытание или путь к просветлению? Как проходят службы в храмах во время карантина COVID-19? Что такое евхаристия? Почему христиане умирали, но не прекращали ее совершать? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин.

Коронавирус – наказание свыше? | протоиерей Александр Агейкин

Читайте начало интервью:

Вера на карантин не уходит

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Отец Александр: вирус — напоминание человечеству, что мы опять зашли не туда

— Отец Александр, все апостолы при аресте Христа в страхе разбежались, апостол Петр трижды отвергся от Него. Почему мы так почитаем всех апостолов, а Петр — один из самых почитаемых?

— Он же раскаялся в отличие от Иуды, который тоже раскаялся, оставил эти 30 серебряников, бросил их к ногам первосвященников. Но потом он пошел и удавился. Петр же раскаялся и послужил даже до смерти Христу как апостол. И все они сначала в страхе разбежались и сидели в ужасном ожидании, потому что думали, что все так ужасно кончилось, а что же дальше?…

Это сейчас мы с вами — совсем в другом положении: мы знаем, что Христос не только умер, но и что Он воскрес. А для апостолов тогда — Христос просто умер. И они думали, что вся их вера была неправильной, ничего уже больше не будет. — Все, Христос умер. Что будет с нами?… В страхе и ужасе пребывали они. И Господь Воскресший пришел к ним. И поддержал их, укреплял их.

И так же в этом страхе, в котором люди находятся сейчас, в панике и в ужасе Церковь, глава которой — Христос, должна прийти и поддержать их. Пасха, Воскресение Христово. А нам говорят "закройте храмы". — А как же Пасха? А воскресший Христос? Он разве не в силах? Получается, у нас общество — атеистов и маловеров, или мы пребываем в каком-то театре абсурда? Воскресение Христово будет! Его не в силах отменить никто. Пасха будет.

Лучше бы не родится, если ты боишься жить

— Этот коронавирусный карантин — испытание, наказание, искупление или путь к просветлению? Как вы это воспринимаете?

— Я воспринимаю как путь к просветлению, к переосмыслению, к воскресению человеческой души, потому что в этой ситуации человеческая душа должна проявить себя в самых лучших свойствах — в любви, в братолюбии, в милосердии. Мы должны себя проявить в этой страшной ситуации с лучшей стороны.

Тогда будет действительно Воскресение — Воскресение Христово и воскресение человеческой души. Нельзя просто быть в страхе и сказать, что все — Пасха пусть в следующем году будет, а в этом году давайте подождем. Не бывает такого. У нас Пасха была в лагерях и на войне, когда люди умирали.

Пасха не отменялась. Священники — новомученики, исповедники — служили на клюквенном соке, на вылепленных из хлеба чащах в тифозных бараках, где были туберкулезные и другие больные, умирающие, гниющие люди. И они приобщались святых тайн. Кто-то в последний раз, но был с радостью, становился просветленный. И Пасха всегда была Пасха.

Ради евхаристии люди принимали мученический венец

— Священники всегда исповедовали и причащали больных, в том числе инфекционных. Они тоже заболевали?

— Будет глупо, сказать, что никто из них не болел, не заболел и не умер. Но они свой долг исполняли до последнего. Но ведь со смертью жизнь не прекращается. И мы будем честны до конца. Например, святитель XIV века Алексий, митрополит Московский, мощи которого находятся в Елоховском соборе. Его предшественник умер от чумы.

Святитель прожил практически всю жизнь во времена свирепствующей чумы, неоднократно ездил в орду через чумные карантинные регионы. Он дожил до 80-летнего возраста. Господь его долго хранил. Но все-таки святитель скончался от чумы. Это не значит, что эта болезнь ему как наказание была дана. Святитель Алексий воспринял ее со смирением и кротостью. Он причислен к лику святых как святитель до конца не оставивший свою паству.

Но Русь выстояла только благодаря вере, потому что без паники преодолевала все эти напасти. Были времена, когда в нашей стране некому было даже людей погребать умерших либо от разорения монгольского, либо от эпидемии чумы, когда люди, по свидетельствам летописцев, лежали непогребенными.

В XVII веке во времена смуты, когда вырезали, выбивали целыми селениями, люди лежали непогребенными и храмы стояли без службы, потому что некому в них было служить. Мы через это прошли, это пережили, нельзя этого забывать. Потому что по-другому и не выжить. Лучше бы человеку, как говорит Евангелие, и не родится, если ты боишься жить.

— Появилась такая теория, что это нам — такое испытание именно на Великий пост. Как вы думаете, это просто совпало или возможно, что так и есть?

— Это испытание нас, нашу страну, действительно посетило Великим Постом. В Китае же это началось еще с января.

Православный Китай

— А у них, наверное, и нет Великого поста вообще-то.

— Почему?… Все-таки количество христиан в Китае в разы больше, чем в нашей.

— Христиан в Китае больше, чем в России?

— Да, христиан всех конфессий там больше. Несколько сот миллионов христиан в Китае. И до сих пор существует, слава Богу, Китайская автономная Православная Церковь, в которой трудились русские миссионеры. Именно православных там — больше 90 миллионов, примерно столько же как и в России. Да, там все это тоже есть, хотя все сложно.

Несколько лет назад Святейший Патриарх был в Китае, в храме, где разрешили совершить богослужение, он был заполнен верующими-китайцами, которые со слезами на глазах вспоминали, что их родители, бабушки и дедушки тайно сохраняли иконки и тайно крестили своих детей, внуков. Поэтому потенциал в православном Китае очень высокий.

Там же государство — атеистическое, христиане пребывают в некоем давлении и гонении, но христиан там все равно очень много. Конечно, если мы говорим о жестком режиме, то я не удивляюсь, что в Китае все было жестко и в отношении церквей. Так же как сейчас в Европе. Мы знаем, что православные и другие церкви в Европе закрыты.

Но мы можем совершать богослужения и в храмах без прихожан. Все равно совершается евхаристия. Священник не может сидеть в бездействии. И любую возможность совершить богослужение православный священник априори будет использовать.

Даже в режиме жесткого карантина все равно верующие имеют возможность молиться и причащаться святых христовых тайн, потому что христианин без этого не мыслит своей жизни. Это — не просто молитва. Это — действенное таинство, единство со Христом. Это — стержень нашей жизни христианской.

Вот чиновники, атеисты говорят: вы должны закрыть храмы. А они представляют, что в храме совершается? Чиновники знают, что такое евхаристия, прежде чем давать такие распоряжения?… Ведь люди за возможность совершать евхаристию умирали, принимали мученический венец.

— Слава Богу, сейчас у нас все-таки такого нет, и надеюсь совсем храмы не закроют.

— Я тоже надеюсь.

— Но власти действительно как-то отделены от Церкви.

— Эти новые меры, инструкции и распоряжения по карантину, ужесточению санитарных норм и требований, порождают некое разделение среди верующих. Кто-то начинает говорить, что это — неприемлемо, начинает строить из себя каких-то исповедников, себя более святым считает. Это — печально, потому что надо не находить повод для разъединения, наоборот — всем надо объединиться в общей молитве.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев