Протестующим против храмов и Бога милее мерзость запустения

Акции против храма Святой Екатерины в Екатеринбурге вызваны действительно растущим недовольством властью? Без этого, конечно, не обошлось.



От воинствующих безбожников даже советская власть содрогалась

Но масштабных протестов все-таки не было. Зато либеральные СМИ, принадлежащие западным владельцам распиарили события так, что власти, ранее наплевавшие на действительно всенародные протесты против повышения пенсионного возраста, нешуточно всполошились.

В докладе разведывательно-аналитического центра США Rand Corporation правительству прямо указана основная задача: "Поддержка оппозиционных СМИ и политиков, которые должны расшатать обстановку с помощью акций протеста и сместить власть… Сейчас США реализуют в России 19 проектов, на которых уже было потрачено 1,5 миллиона долларов". Как видим, потрачены они очень эффективно.

Почему основной мишенью Запада в борьбе против России всегда является Православная церковь в свете екатеринбургских волнений, о разложении молодежи и неминуемой деградации атеистического общества главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей отец Александр (Агейкин).

Читайте начало интервью:

Протесты в Екатеринбурге: повод — храм, цель — разрушение России

Священник: в Екатеринбург должна вернуться историческая справедливость

Отец Александр: у Екатеринбурга не должно быть сердце в пятках

— Отец Александр, что, по вашему мнению, думают обо всех этих событиях — о храме и сквере — разные люди?

— Свое мнение уже много раз высказывали самые разные люди, знаменитые уроженцы и жители Екатеринбурга, в том числе лидеры рок-групп, известные музыканты. Среди них лидер группы "Чайф". Он сказал, что сам неверующий человек, но он бы хотел, чтобы собор был восстановлен.

И хорошо зная это место, он совершенно откровенно сказал, что никакой активной жизни в этом сквере он никогда не видел, там почти никого нет, кроме молодежи, которая покуривает там травку. И это тоже такой социальный закон. Если доминантой парка, сквера становится фонтан, то хозяевами в этом сквере будут сутенеры и наркодилеры, а если он вообще приходит в запустение, то тем более. Там так и происходит.

Если же в центре парка стоит храм, то парк преображается совсем в другом контексте. А если человек говорит, что не приемлет моральных ценностей христианства или каких-то других мировых религий, то с точки зрения логики этот человек вообще представляет опасность для общества.

Несколько религий построено на четком духовном принципе — на фундаменте десяти заповедей. Это иудаизм, ислам и христианство. Важнейшие, фундаментальные принципы для всей цивилизации, для всего человечества взяты из них: не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, чти отца своего и матерь, не укради… А если человек говорит, что это для него неприемлемо, то такой человек опасен, потому что он считает нормальным убивать.

— Если понадобится, то может убить, чтобы украсть.

— Да, просто ради какой-то выгоды. Может оскорбить своих родителей, лгать…

— В самых разных протестах, кстати, участвуют некоторые молодые и не очень люди, которые ездят из региона в регион. И еще недавно появилось такое понятие — новый атеизм. Хотя, видимо, это уже тоже немного забытое старое — воинствующий атеизм.

— Это то же самое воинствующее безбожие, которое мы уже на себе испытали в 1920–1930-е годы и от которого очень сильно пострадало русское православие. Потом от представителей этих воинствующих безбожников даже советская власть содрогалась. Они же все плохо закончили. Эта машина их и перемолола.

Потому что эти люди действительно беспринципные и очень опасные в социальном плане. Не в религиозном, а именно и прежде всего в социальном плане, потому что если у человека нет сдерживающих моральных устоев, то как он будет себя вести, что от него ждать? — Всего самого ужасного, ведь он считает, что ему все позволено, что принесет хоть какую-то выгоду лично ему.

Вот мне моя бабушка, которая в советское время тайком ходила в церковь, всегда говорила (и такой был четкий выписан закон сначала для моих родителей, потом для меня): "Если хочешь, чтобы с тобой поступали люди хорошо, ты должен с ними так поступать". И это евангельские вещи. Это взято из Евангелия.

Поэтому мы не можем сейчас говорить, о том, что было плохое воспитание в советское время. Хотя религия была как бы под запретом и отделена от государства, но многое из нее было взято и внедрено в общественную мораль. Но мы сейчас говорим о той молодежи, которая выросла у нас на глазах — это молодежь 1990-х годов, когда действительно была полная разруха в идеологии, образовании и воспитании.

— А следующее поколение — 2000-2010-х годов — отличается?

— Я у себя в соборе вижу совершенно нормальных, религиозных молодых людей. В наших воскресной и хоровой школе более ста детей. И их не силой водят в храм. Это дети, совершенно понимающие, для чего они это делают.

— Дети или все-таки больше их родители?

— Дети даже в большей степени, чем родители. И в 1990-е годы, когда только возрождались воскресные школы, часто родители именно благодаря детям, которых они приводили, воцерковлялись сами, потому что эти дети дома рассказывали родителям такие вещи, о которых родители совершенно не знали. Сегодня мы не говорим о падении религиозности, мы говорим об опасности деструктивных сил, которые используют молодежь в своих интересах.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев