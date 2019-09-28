Священник: в Екатеринбург должна вернуться историческая справедливость

Кто организовал протесты против строительства собора Святой Екатерины в городе, названном в честь этой святой? Почему они вообще возникли? Ведь ранее все опросы показывали чуть ли не единодушную поддержку строительства храма. И кто виноват, что произошли эти довольно немногочисленные, но шумные и масштабно пропиаренные протесты? Какие цели на самом деле преследуют организаторы и заказчики подобных скандалов?

В результате бездарности и самоустранения региональных и местных властей в ситуацию был вынужден вмешаться президент. Почему Екатеринбургу остро необходим этот собор, главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей отец Александр Агейкин.

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Протесты в Екатеринбурге: повод — храм, цель — разрушение России

— Отец Александр, разве так уж много в России строится храмов? Хватает ли их в огромном Екатеринбурге? Почему какие-то храмы вызывают такие внезапные протесты, как в Екатеринбурге? Либо выбирают какую-то цель, либо действительно там как-то очень неудачно решили вопрос со стройкой на месте сквера?

— Мы можем сейчас различные версии, различные теории обсуждать, но в Екатеринбурге находится самое большое консульство Соединенных Штатов Америки, находится и самое большое количество дипломатических работников, сравнимое только с Москвой. Поэтому там довольно активно либерально-протестная жизнь и протекает.

Именно этим и объясняется активность местных и специально приезжающих туда людей. И все возможности используются. Во-вторых, вот как бы это ни казалось удивительным, но Екатеринбург, столица Урала, — это, наверное, на сегодняшний день единственный центр крупной митрополии Русской православной церкви, в котором нет кафедрального собора.

Храм святой Екатерины был разрушен в 1930 году. И до сих пор он так и не восстановлен. Поэтому мы говорим не просто об обычном храме. Мы говорим о духовном соборном сердце любой митрополии и любой епархии. Это кафедральный собор, соборный храм — главный храм митрополии.

— А сейчас там нет кафедрального собора?

— На сегодня эту миссию исполняет новый Храм-на-Крови, который построен на месте Ипатьевского дома, в подвале которого были казнены царственные страстотерпцы и который Борис Николаевич и разрушил, когда был у власти в Екатеринбурге. Но этот храм небольшой, он вмещает всего около полутора тысяч человек. Это не кафедральный уровень.

Кафедральные соборы в таких крупных городах должны вмещать по три, четыре, пять тысяч человек. А такого храма в Екатеринбурге сегодня нет. Его так и не восстановили. Потому что идут только разговоры, демагогия со стороны власти, которая только кормит православных обещаниями, это происходит с 2010 года.

Девять лет обсуждается возможность возродить кафедральный собор — главный собор города в честь той святой, которая является покровительницей этого города и всего региона. И мы видим, что все возможности используются, чтобы этого храма там не было. Но тогда какой был смысл возрождать историческое название города?

Мы знаем, что Санкт-Петербург — город святого Петра. Петропавловская крепость, храм Петра и Павла — это как бы отражение названия Петербурга. В честь покровителя основателя этого города — царя и императора Петра I. Мы видим совершеннейшую несправедливость по отношению к святой Екатерине.

Ведь если мы проследим те города, которые были названы в честь императрицы и, соответственно, в честь ее небесной покровительницы, то на сегодняшний день на нашей карте существует только Екатеринбург. Остальные города уже не имеют тех названий, которые имели ранее. Екатеринодар — это Краснодар. До сих пор он не переименован. Днепропетровск назывался Екатеринослав.

Ни одного города в честь Екатерины сегодня, кроме Екатеринбурга, на нашей карте уже не существует. Нужно восстановить справедливость, хотя бы в какой-то мере, и восстановить тот храм, который был посвящен святой Екатерине. Но теперь нам говорят, что невозможно по ряду многих причин. Но, скорее всего, это просто какая-то трусость местной власти и ее совершенное безразличие в религиозном плане.

— А кто в этой дискуссии принимает участие? Какие мнения высказываются и превалируют?

— Уже несколько слушаний проводилось в Екатеринбурге. И местные жители высказывали свое мнение. Разрешение на строительство в было в этот раз — очередной раз — выдано, в котором было указано именно это место. Уже две площадки менялось, на которых пытаются восстановить этот многострадальный храм, все разрешения были получены совершенно законным порядком.

Сейчас* нам опять говорят еще о каком-то опросе. Вот даже глава государства порекомендовал сделать опрос. Владимир Владимирович был удивлен событиями в Екатеринбурге, как мы знаем из средств массовой информации, и сказал, что было бы неплохо сделать опрос. Ну можно снова его провести, мы готовы еще на один опрос, но их уже было несколько. И все были в пользу храма.

*Интервью проводилось во время оппозиционных митингов в Екатеринбурге.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев