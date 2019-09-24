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Протесты в Екатеринбурге: повод - храм, цель - разрушение России

Религия » Гость print

События в Екатеринбурге, связанные со строительством там храма в честь святой Екатерины, обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей отец Александр (Агейкин).

— Отец Александр, всеобщее внимание привлекло противостояние в Екатеринбурге по поводу строительства храма, посвященного святой, в честь которой и назван этот замечательный и прекрасный уральский город...

— Город назван не совсем в честь святой, точнее, не напрямую. Он назван в честь императрицы Екатерины. Но подспудно, конечно, мы понимаем, что эта императрица носила имя святой великомученицы Екатерины. Это очень популярное в нашей стране имя, и сама святая очень чтимая. Поэтому действительно правильно будет считать, что город носит святое имя — святой Екатерины, но назван он все-таки в честь императрицы. А собор, конечно, уже полностью в честь святой.

— Как вы оцениваете те события? Ведь в городе почти полтора миллиона жителей, а участвовало во всех акциях от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Но зато многочисленные статьи в либеральных СМИ создали такую шумиху, то есть это было использовано как повод для очень серьезных нападок на Русскую Церковь и Россию в целом.

— Конечно, это как раз и есть информационный повод, чтобы высказать весь негатив в адрес Церкви, которая многим мешает. Мы уже много такого видели и об этом говорили здесь в этой студии уже не один раз. Поэтому события довольно предсказуемые.

Несколько лет назад подобное происходило в московских районах — на Торфянке, в парке Торфянка, и в Бескудниково, на севере Москвы. Это все предсказуемо, и уже в то время мы понимали, что идет отработка протестных технологий. Поэтому любые силы, которые ожидают смены власти, будут набирать себе определенные баллы, используя любые информационные поводы.

Но на сегодняшний день мы также понимаем, что в государстве настолько мало действительно таких инфоповодов, чтобы отработать какие-то протестные действия, что, кроме активности Русской православной церкви, которая возрождает на протяжении более чем 30 лет порушенные храмы, монастыри, строит новые храмы, и зацепиться-то особенно не за что.

Поэтому у так называемых активистов, правозащитников всегда есть желание каким-то образом использовать те поводы и события, связанные с деятельностью Русской церкви, чтобы заработать на этом какие-то политические капиталы. И мы не должны забывать, Екатеринбург — большой и значимый город, столица Урала, поэтому там им важно раскачивать обстановку.

— Столица Урала известна своими либеральными настроениями…

— Ну вот так ей повезло в этом плане. Она такой и осталась несмотря на возвращение ей исторического имени Екатеринбург. Все равно в какой-то мере это остался Свердловск со всеми вытекающими последствиями.

Говорить о том, что очень активна Церковь в этом регионе неправильно. Везде Церковь активна, во всех регионах. Но это город-миллионник, столица Урала. И противостояние различных политических сил там особо ярко представлено.

— В России, слава Богу, много городов-миллионников. Тот же Новосибирск, и там тоже какие-то протесты были.

— Да, там тоже были информационные поводы, которые использовались в том числе против Церкви. Но Екатеринбург, в первую очередь, связан с революционными событиями и той трагедией, которая случилась на Урале с царской семьей.

Там была уничтожена, расстреляна вся царская семья, включая родственников, великих князей. Мы говорим о Екатеринбурге, об Алапаевске. Это земля мучеников. Там огромное количество людей, пострадавших за веру. Это один из немногих центров революционных событий России 1917 года. Мы можем так сказать в полной мере только о Петрограде, Москве и о Екатеринбурге.

Поэтому до сих пор страсти кипят в Екатеринбурге. Это крупный промышленный центр и особый регион. Ведь уже давно идут разговоры о создании Уральской республики. И на этих протестных акциях засветились эти флаги якобы Уральской республики. Это все такие политические технологии, которые отрабатываются в особо значимых для нашей страны местах.

— Как раз рядом с тем самым спорным местом находится Ельцин-центр. И как раз Борис Николаевич в свое время сказал регионам: "Берите суверенитета сколько хотите". Этим он чуть не разрушил страну, потому что как раз после этого и начался парад суверенитета, появились Уральская республика, Сибирское соглашение, Дальневосточная республика… И это уже совсем не про религию, а уже про всю страну…

— Это политика, геополитика, да.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы церковь протесты точка зрения екатеринбург инна новикова экспертное мнение храм в екатеринбурге строительство храмов отец александр (агейкин)
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Протесты в Екатеринбурге: повод - храм, цель - разрушение России
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