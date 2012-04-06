Лазарева суббота - "репетиция" Пасхи

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Лазарева суббота — так называется день, предшествующий Вербному Воскресению. Согласно Евангелию, накануне своего въезда в Иерусалим Иисус Христос пришел в селение Вифания и воскресил там Лазаря, брата Марфы и Марии. Церковь чтит этот день особым образом. Ведь воскресение Лазаря — это преддверие Пасхи, когда сам Христос воскреснет из мертвых…

Церковь отмечает память воскрешение праведного Лазаря. Лазарева суббота всегда находится перед следующей за ней Неделей Ваий — Входом Господним в Иерусалим.

Казалось бы, воспоминание о том, как Христос пришел в Иерусалим на вольную смерть, должно был бы полностью "затмить" память о случае пусть и с другом Христовым, но даже не апостолом, а обычным человеком, жившим в селении Вифания близ Иерусалима. Тем не менее, Церковь чтит Лазареву субботу особым образом. Это видно даже по значительному ослаблению постной дисциплины: Устав разрешает после службы употребление не только обычного в субботы-воскресенья Великого Поста "вина и елея", но и "рыбной икры".

А еще в древнехристианской традиции, прерванной на Руси реформой патриарха Никона в середине XVII века, именно Лазаревой Субботой начиналась Цветная Триодь — сборник церковных служб, посвященных празднику Пасхи.

Что ж, святоотеческая логика вполне понятна. До Воскресения еще целых восемь дней. Но именно в эту субботу евангельская история проходит "точку невозврата" — и "зародыш" будущих великих событий. До этого момента Иисус Христос — уважаемый простым народом и нелюбимый верхушкой ветхозаветной иудейской церкви проповедник и пророк. Время от времени Его, правда, пытаются задержать первосвященники — но без особого успеха. Возможно, потому, что еще просто не знают, что же делать дальше с этим загадочным для их обмирщенных душ человеком.

Но вот за несколько дней до описываемых событий к Христу, путешествующему по Галилее с учениками, доходит весть о том, что Лазарь, его близкий друг и брат упоминаемых в Евангелии Марфы и Марии, тяжело заболел. Но никто, кроме Господа, еще не знал, что больной уже умер. Спешить было уже некуда — и Христос оставался на месте еще два дня, и лишь затем пошел в Иудею. Где всем и стало известно, что Лазарь уже четыре дня, как погребен.

Конечно, плачущие Марфа и Мария с благоговением встретили любимого Учителя, повторяя: "Если бы ты был здесь — наш брат не умер". За время своего земного служения Христос совершил множество исцелений даже самых неизлечимых больных. Случалось ему творить и более удивительные чудеса — как, например, воскрешение сына вдовы из небольшого городка Наина. Но упоминаемый юноша скончался за несколько часов до этого, а Лазарь уже четыре дня находился в гробовой пещере, и по всем законам природы его тело должно было начать разлагаться, издавая трупный смрад. Практически, это было уже и не тело — но лишь разлагающийся прах.

И тогда Господь сказал Марфе: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет". Девушка и сама верила в будущее воскресение мертвых, но ожидала его, как и следовало из пророческих писаний, не ранее конца мира и начала новой истории. Однако Христос, как и в случае со своим Преображением, своей божественной властью продемонстрировал окружающим "царство небесное, пришедшее в силе" — уже сейчас, а не в далеком будущем.

Конечно же, то, что сделал Он, было продиктовано не только желанием еще раз продемонстрировать людям верность своих слов. Вообще, пожалуй, ни в одном месте Священного Писания Христос не предстает одновременно и всесильным Богом, и обычным (хоть и безгрешным) человеком. Как человек, он спрашивает у сестер: "Где положили Лазаря?" (хотя, как Бог, Он и сам это прекрасно знает в силу всеведения), а затем точно так же по-человечески искренне плачет над усопшим другом.

Но затем слабая человеческая природа уступает место всесильной Божественной — и звучит властное: "Лазарь! Иди вон!", и вместо массы гниющей плоти и костей из гробовой пещеры выходит живой и невредимый друг Господень, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами…

Cпустя четыре столетия во времена так называемых "христологических споров"? завершившихся IV Вселенским собором, именно 11 глава Евангелия от Иоанна чаще всего приводилась Отцами Церкви в защиту непреложной православной позиции — Христос есть истинный Бог и истинный человек, имеющий одну личность и две неслитные и нераздельные природы.

По церковному преданию, воскрешенный на радость сестрам, апостолам да и всем окружающим Лазарь прожил еще три десятка лет, был епископом Кипра и мирно умер в маститой старости. Что ж, до конца земной истории полностью исключить действие законов падшего мира, одним из которых и является смерть, не может даже Господь. Но воскрешение четверодневного мертвеца убедительно показало всем: слова Христа не просто о воскресении мертвых, но и о том, что именно Он есть "путь, воскресение и жизнь" — есть не просто красивая сказка, а истинная правда. В Лазаревой Субботе — "ключ" к последовавшему днем позже триумфальному входу в Иерусалим, когда сотни тысяч людей постилали под ноги Спасителю свои одежды и ветви пальм, в восторге крича: "Осанна сыну Давидову!". Ведь такого чуда до него не мог совершить ни один из самых почитаемых пророков Господних.

Но в этом же дне кроется и другой "ключ" — окончательного выбора иудейской верхушки стать на путь богоубийства. "Некоторые из иудеев пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом.

Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб… С этого дня положили убить Его" (Ин. 11:46-53).

Так было принято роковое решение — закончившееся арестом в Гефсиманском саду, судилищем Синедриона и Голгофским крестом…

Но это будет потом. А пока верующие отмечают воскрешение Лазаря Четверодневного, на все последующие века ставшее как бы "репетицией" всеобщего Воскресения и своего рода "малой Пасхой", провозвестником Пасхи "большой". И радуются не только Божественной, но и просто человеческой любви Христа к людям, и поныне творящей не менее великие чудеса…