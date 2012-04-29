Рвать врага на клочья, Господа хваля?

6:22 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России Православие

"Мы врага настигнем по его же следу и порвем на клочья, Господа хваля", — пела Жанна Бичевская в одной из своих ура-патриотических песен. Что ж, ее "заповедь" радостно принимают многие: кому не знакомы "ревнители", во имя Христово готовые устраивать погромы, жечь неугодные книги, сыпать проклятиями и анафемами и "рвать врагов" направо и налево?

"Он облекался бронею, как исполин, опоясывался воинскими доспехами своими и вел войну, защищая ополчение мечом; он уподоблялся льву в делах своих и был как скимен, рыкающий на добычу; он преследовал беззаконных, отыскивая их, и возмущающих народ его сожигал" (1 Маккавеев, 3:3-5). Вам не встречались на улицах столь же пламенные — увы (или к счастью?), лишь на словах — последователи Иуды Маккавея, желающие "навести" (или "восстановить", или "спасти") "Богом созданный порядок"? Искренне завидую, если нет — наверное, вы живете в Африке или Австралии.

Ретивым "спасателям", рвущимся "преследовать" и "сожигать", хочется напомнить, что подобная реакция была адекватной лишь как ответ на разорение, понесенное от язычников: "…он внезапно напал на город и поразил его великим поражением, и погубил множество народа Израильского; взял добычи из города и сожег его огнем, и разрушил домы его и стены его кругом; и увел в плен жен и детей, и овладел скотом" (1 Маккавеев, 1:30-32). Война Иуды Маккавея ("за алтари и очаги", по классическому определению язычника Цицерона) была священной войной — однако ж скажите, кого и за что хотят "порвать на клочья" (Господа хваля, а как же иначе?) Жанна Бичевская и армия ее сторонников?

Проблема радикализма, "левого" уклона, фундаментализма далеко не нова. Чего стоит хотя бы побивание камнями за несоблюдение гуманнейшей из десяти заповедей — заповеди субботства. Человек обладает редкостной способностью не понимать очевидные вещи (вникать в которые ему не хочется), становясь при этом на редкость нетерпимым и обвиняя в неведении других. Действительно, не себя же! Мало того, такое непонимание представляется ему порой несовместимым с жизнью оппонентов — и вот тут-то, будь ты даже Христом, результат известен…

Похоже, показателем дурного фундаментализма является такая иерархия ценностей, в которой заповедь (любая — Господня или человеческая) ставится выше чьей-то (разумеется, не своей) жизни. То есть лозунг "Православие или смерть", который применяется к себе любимому — может служить диагнозом ревности не по разуму, самое большее (может быть также показателем вполне искренней веры — всяко бывает). Стоило Фоме Аквинскому сказать, что грешнику лучше умереть с покаянием, чем жить и грешить (причем совершенно неважно, о каких грехах речь) — и вот вам святейшая инквизиция, весьма печальная эпоха в истории, о которой многим католикам, к их чести, вспоминать неловко. Однако ж на католиков кивать легко — а стоило бы "на себя оборотиться"! Последняя казнь по приговору инквизиционного трибунала состоялась в 1826 году, а наш позор — здесь и сейчас, в образованном XXI веке.

Тем, кто размахивает налево и направо примером праведного Финееса, сына Елеазарова (а таких "хоругвеносцев" пугающе много), хочется просто указать на календарь. Что было актуально 3 тысячи лет назад, перестало быть таковым после слов Христовых: "Где же твои обвинители? Никто не осуждает тебя? И Я не осуждаю тебя, иди и не греши более". Весь дух Православия, весь посыл благочестия Восточной церкви заключался в двух вещах. Первая — это "себе внимай": внимательно относись прежде всего к своим страстям, борись со своими грехами, а не с чужими! И вторая: одной из важнейших (по Исааку Сирину, даже важнейшей) христианской добродетелью является рассуждение. Здравый смысл, господа, без которого всякую добродетель можно извратить до ее противоположности! А не то, что вы подумали…

Кроме "агрессоров", есть еще целый сонм "благочестиво" желающих нехорошему Западу (Путину, жидомасонам — нужное вписать) всех казней, от первой до седьмой печатей, яко оскуде преподобный. Готовым низвести "огнь с небесе", поскольку окаянные "свидетельства нашего не приемлют", и забывающим о словах Христа "Не знаете о себе, какого вы духа!" — мне хочется дать перечитать даже не Евангелие (видимо, не поможет, раз до сих пор не подействовало), а "Робинзона Крузо". Конкретнее — беседу Робинзона с Пятницей о противостоянии Бога и дьявола.

Пятница возмущен, "почему Бог не убить дьявола", чтобы сразу всем стало хорошо. Робинзон же пытается ему втолковать, что Господь долготерпелив, и если мы делаем какую-то глупость, не посылает сразу "Херувима с пламенным мечом обращающимся", чтобы дурную голову с плеч долой, а дает нам время (и возможности — в форме различных искушений) понять свою ошибку. При том, что этот эпизод является общим местом, он показателен тем, что наши "ревнители" получают в нем роль… дикаря Пятницы!

Естественно, более начитанные могут утешиться словами Александра Меня о том, что "все мы — неандертальцы духа и нравственности", но при этом сколь велик соблазн попросить их не обобщать! Колеблюсь даже в том, следует ли призывать их "учить матчасть", штудировать Святых Отцов, — если даже из Нового Завета они смогли почерпнуть столь агрессивную идеологию…

В конце концов, исчерпав все поучительные примеры, хочется просто выдать нашим "хоругвеносцам" по автомату и сказать: ну иди, сокрушай, отстаивай, Бог с тобой! — хотя бы для того, чтобы увидеть волшебное "укрощение строптивых". Потому, что ретивые на словах, как правило, вовсе не годны к делу — и совершенно неважно, к какому.