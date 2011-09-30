Сегодня торжествуют Вера, Надежда и Любовь

В последний день сентября православные христиане празднуют память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Это сочетание имен знакомо даже человеку, далекому от Церкви, — оно прочно вошло в русскую культуру. Три сестры Вера, Надежда и Любовь стали героинями литературных произведений и песен.

Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви к Богу.

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Святая София и дочери ее не скрывали своей веры во Христа. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот велел привести их в Рим. Святые понимали, зачем их ведут к императору. Они молились, чтобы Бог послал им силы не устрашиться предстоящих мук и смерти. Когда узницы предстали перед императором, все присутствовавшие изумились их спокойствию: казалось, эту семью позвали на большой праздник, а не на истязания.

Адриан по очереди вызывал сестер и пытался убедить их принести жертву богине Артемиде, но они оставались непреклонны. Император был удивлен, что не может переубедить детей: Вере было 12, Надежде — 10, Любови — 9 лет. Он приказал жестоко истязать их. Святую Софию подвергли иной, тяжелейшей пытке: мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девочек вытерпеть мучения. Все три девочки с радостью встречали свою мученическую кончину. Они были обезглавлены.

Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. Она положила их останки в ковчег, отвезла на колеснице за город и похоронила на высоком месте. Три дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу. Верующие погребли тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

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В IX веке при переводе богослужебных книг на церковнославянский язык имена сестер — Пистис, Элпис и Агапэ — были переведены, что является исключительным случаем. Подавляющее большинство имен святых сохраняли свое оригинальное звучание, в большей или меньшей степени адаптируясь к особенностям славянских языков. Помимо имен трех сестер, только два имени из нескольких сотен также были калькированы с греческого: это Леон и Синезий (Лев и Разумник). Имя матери Софии ("Мудрость") сохранило оригинальное звучание.

Житие этих святых может вызвать ряд вопросов. Почему мать не сделала ничего, чтобы спасти жизнь дочерям? Почему Бог допустил все это?

Для христианина жизнь не заканчивается со смертью тела — она продолжается и будет длиться вечно. Выбор, который человек делает здесь, определяет его судьбу там. София могла бы уговорить дочерей отречься от Христа — но что дальше? Провести вечность там, где нет Бога? Это место называется адом. София любила своих дочерей и предложила им тот выход из ситуации, который выбрала бы и сама.

Но почему всемогущий Бог допустил, чтобы мучили детей? Есть такая каверзная богословская задачка: может ли Бог создать такой камень, который Он не смог бы поднять? Автор этого вопроса предполагал, что любой ответ на него будет свидетельствовать о том, что Бог не всемогущ. Однако на этот вопрос есть неожиданный ответ: Бог уже создал такой камень, и этот камень — человек.

При сотворении Бог наделил каждого из нас Своим образом — а это подразумевает и свободу. И эту свободу Бог уважает. Он в любой ситуации позволяет нам делать выбор и нести ответственность за него, но сам старается подталкивать к лучшему. Если же человек не хочет этого, он всегда может отказаться. Вера, Надежда, Любовь и София сделали свой выбор. Но его сделал и Адриан. Этим выбором он изуродовал свою душу больше, чем его палачи — тела девочек.

До поры до времени Бог терпит любой наш выбор, но ответственность за него наступает всегда. От этой ответственности нельзя ни спрятаться, ни откупиться. Чем больше людей будет помнить об этом, тем меньше в жизни всего человечества будет несправедливости, трагедий и драм.