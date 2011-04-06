Праздник Благой Вести о нашем спасении

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7 апреля по новому стилю поместные православные церкви, живущие по юлианскому календарю, отмечают один из важнейших праздников года — Благовещение Пресвятой Богородицы. "Днесь спасения нашего главизна", то есть начало, говорится в тропаре праздника. В этот день православные вспоминают явление архангела Гавриила Деве Марии с Благой Вестью.

Каждый христианин знает, что главные книги Нового Завета, свидетельства о жизни Господа Иисуса Христа, — это Евангелия, но не каждый христиан знает, что само слово "Евангелие" переводится с греческого языка как "Благая Весть". Евангелие — это Благая Весть каждому человеку о том, что он может спастись и обожиться, потому что истинный Бог воплотился как истинный человек и основал Церковь Свою.

В самом Евангелии Благая Весть о Христе-Спасителе впервые звучит в словах архангела Гавриила, явившегося Деве Марии в городе Назарете и возвестившего: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами", "Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца" (Лк 1:28-33). Поэтому Благовещение — это праздник Евангелия, праздник радостной вести о пришествии Самого Господа. Радостный настрой сопровождает весь Новый Завет вопреки тем мучениям, которые пришлось испытать и Самому Христу, и первым христианам. Уже первые слова первого же апостольского послания, соборного послания апостола Иакова, — это призыв к радости: "Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, — радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадете в различные искушения"! (Иак 1:2).

В большинстве случаев праздник Благовещения, отмечаемый 7 апреля по новому стилю, проходит до Пасхи, когда долгожданное весеннее солнце спорит с затянувшейся печалью Великого поста, и этот праздник вдруг напоминает о той небесной радости, к которой призван каждый человек. Только Воскресение Христово может превзойти ту радость, которую испытывают все христиане в день Его непорочного зачатия, когда открывается первая страница евангельской истории и начинает свершаться тайна Искупления.

Благовещение — это единственное событие праздничного цикла, где участвует ангел Господень. Архангел Гавриил, один из четырех высших архангелов, уже встречался в Библии: именно он открыл пророку Даниилу будущее (Дан 8:16, 9:21) и именно он возвестил священнику Захарии о том, что у него и его жены Елизаветы родится Иоанн Предтеча (Лк 1:13-17). Все ангелы — это посланники, само слово "ангел" означает "посланник", но именно архангел Гавриил больше всех известен в этом качестве, и именно ему Господь поручил самое главное послание в истории мира — послание о рождении Сына Божиего. Поэтому на следующий день, 8 апреля, Церковь празднует Собор архангела Гавриила.

Очень важно обратить внимание на то, что архангел Гавриил не приказывает Деве Марии от имени Бога родить Его Сына, не ставит Ее перед фактом, а именно предлагает совершить этот подвиг, и Сама Дева Мария была свободна отказаться от него. Без свободного согласия Девы Марии Христос бы не родился, и поэтому столько песнопений в Церкви посвящено благодарности Ей за этот спасительный подвиг. Когда архангел Гавриил возвестил Захарии о рождении у него сына, тот очень удивился, потому что он был стар и жена Елизавета его была в летах преклонных, и за это неверие Гавриил лишил его голоса до рождения Иоанна Предтечи. В отличие от Захарии, у Девы Марии были все основания удивиться именно потому, что она была девой и "мужа не знала" (Лк 1:34). На законное удивление Марии архангел Гавриил ответил ей: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово" (Лк 1:35-37). После этого Мария произнесла свои великие слова: "Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему" (Лк 1:38), и в этом момент Святой Дух снизошел на нее и произошло величайшее чудо непорочного зачатия Богочеловека Иисуса Христа, Который родится ровно через девять месяцев — 7 января по новому стилю.

Уже в самом непорочном зачатии и безболезненном рождении Божьего Сына Дева Мария выступает как Новая Ева, лишенная тех мучений, которыми Господь наказал первую Еву за ее грехопадение — "В болезни будешьрождать детей" (Быт 3:16). Богоматерь — благословенна, по словам архангела, и поэтому лишена телесных материнских страданий. Отсюда в православном богословии очень распространено представление о том, что как грех и смерть вошли в мир через женщину, Ветхую Еву, так и через женщину, Новую Еву, пришли Спасение и Жизнь. Весь Ветхий Завет наполнен ожиданиями той женщины, которая родит еврейскому народу его Мессию, а когда эта женщина появилась, то она родила не просто Мессию, а Самого Сына Божиего.

В иконографии Благовещения Богоматерь нередко изображается с пурпурной материей в руках или свитком Писания. По апокрифической традиции архангел Гавриил явился Деве Марии, когда она пряла пурпурную завесу для самого Иерусалимского храма, — вспомним, что Она с ранних лет воспитывалась принем (праздник Введения Богородицы во храм). Если в Ее руках Писание, то оно, конечно, открыто на пророчестве Исаии: "Се, Дева во чреве примет, и родит Сына" (Ис 7:14). Вспомним, как именно эти слова смутили в свое время пророка Симеона (праздник Сретения).

В западной культуре часто принято изображать Святого Духа в виде голубя, который в лучах с неба спускается на Деву Марию. Отсюда возникла добрая традиция отпускать в праздник Благовещения голубей, существующая и в Русской церкви, где сам Патриарх в этот день, как правило, перед входом в Благовещенский собор Московского Кремля, отпускает на волю белых голубей. Если в ветхозаветном Иерусалимском храме голуби приносились в жертву при ритуальном посвящении первенцев (Исх 12:12-15), то теперь их отпускают летать по небу, напоминая людям о непреходящей радости Благовещения.

Этому обычаю А. С. Пушкин посвятил одно из своих ранних стихотворений "Птичка" (1823 г.):

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью;

За что на Бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать!

Если праздник Благовещения выпадает на Великий пост, то в этот день разрешается рыба и вино, а если даже на Страстную Пятницу, то в храмах проводится литургия, недопустимая в этот день во всех прочих случаях. Однако умилительная, весенняя радость Благовещения не должна поглощать собою его главный смысл — спасительное Боговоплощение, которое отмечается именно в этот праздник, а не в Рождество. Дело в том, что с христианской точки зрения личность человека возникает не в процессе его развития, а в момент его зачатия, именно тогда появляется новый человек, со своей душой и телом. Именно поэтому аборт в Церкви приравнен к убийству, поскольку эмбрион человека — это уже человек. Про рождение Иисуса Христа нельзя сказать, что Мария сначала зачала человека, который потом стал Богом, — уже в самом непорочном зачатии у Марии появился Богочеловек, истинный Бог и истинный человек, почему сама Мария называется Богородицей. Это событие имело настолько важное, поворотное значение для всего мироздания, что, по утверждениям некоторых отцов Церкви, оно случилось именно в тот день (25 марта по старому стилю), который считался днем Сотворения мира. Не случайно после своего Второго Пришествия и установлении Царства Божия Христос говорит: "Се, творю все новое" (Откр 21:5). В самом Благовещении весь мир получает новую жизнь и Новый Завет, с него начинается новая история твари, некогда изменившей своему Творцу. Сам человек никак не мог себя искупить и спасти, даже на пределе своих духовных возможностей, и поэтому Творец решил совершить это действие за человека, приняв его несовершенную природу. Значение этого праздника непосредственно подтверждается его влиянием на наиболее известные церковные песнопения.

Несложно заметить, что слова архангела Гавриила, сказанные Деве Марии, стали начальными строками молитвы Пресвятой Богородице, которую многие христиане читают чуть ли не каждый день — "Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах…". Также и слова архангела Гавриила о Самом Христе вошли не куда-либо, а в сам Символ Веры Вселенской православной церкви — "и Царству Его не будет конца" (Лк 1:33). Конечно, не будет конца, поскольку это Царство — Божие, а не человеческое, где человекам остается только радоваться.