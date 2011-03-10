Что говорит Писание о предназначении женщины

Праздник 8 Марта, который в этом году пришелся на вторую неделю Великого поста, вновь вызвал в Сети бурные дискуссии о месте женщины в православной картине мира и актуальности феминизма сегодня. О том, унижает ли Церковь прекрасный пол и стоит ли поздравлять людей по гендерному признаку, Pravda.Ru рассказали известные священнослужители.

"В современном сознании вообще, к сожалению, все перепутано. Сказать: "Роль женщины" — это уже как бы некое оскорбление. Потому что у женщин не "роль", у женщин определенное предназначение, данное Свыше. Роль — это то, что меняется в зависимости от спектакля", — рассказал Pravda.Ru протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями и настоятель нескольких московских храмов.

Согласно православному учению, как напомнил отец Димитрий, "человек создан Богом по Своему образу и подобию. А Бог есть Троица, и человек — троица. Все три Лица Троицы равночестны — Отец, Сын и Святый Дух. Также все три ипостаси человека тоже равночестны — мужчина, женщина и дитя. Поэтому нельзя говорить о роли женщины. Если женщины нет, то человек — это уже не человек. Человек не есть индивидуум, человек создан Богом как семья".

"Поэтому всякий феминизм, речь о свободе, о чем-то там еще, разрушает замысл Божий. Поэтому выделение праздника женского — это нарушение троического единства. Женщина, ее роль — что это, собака или корова? Без женщины нет ни мужчин, ни детей. Это все троическое единство божественного происхождения", — считает протоиерей.

По его мнению, "благодаря феминизму у нас 40 миллионов женщин не имеют мужей и являюся глубоко несчастными. А 90 процентов мужчин не платят алиментов. Это продукт феминизма".

"Сейчас где-то в Прибалтике сообщили, что женщинам будет запрещено рекламировать стиральный порошок, потому что это, дескать, указывает на то, что женщины должны стирать. Просто чушь собачья. В этой чуши уже не знаешь, куда дальше деваться", — рассказал отец Димитрий.

Как отметил он, "у нас, конечно, есть два десятка феминисток в стране, но на них оглядываться и как-то с этим считаться — просто смешно".

"У нас есть женский день в Церкви. Это Неделя Жен-мироносиц после Пасхи. Но в этот день прославляют женщин-учениц Христовых", — подчеркнул протоиерей.

По его словам, "у нас есть определенная традиция, и определенное женское служение есть. И замужней женщины, и той, которая пока еще не вышла замуж, у нее тоже есть свое служение в мире. Это предназначение Богом. Это не роль".

"Женщина во всем может заменить мужчину. Женщины управляют государством, женщины летают в космос, женщины даже многую тяжелую мужскую работу могут выполнять, что и было во время войны. Женщина такая же, как мужчина, она просто другая ипостась человечества", — продолжил отец Димитрий.

По его мнению, библейская царица Эсфирь, о которой в мартовскиедничасто вспоминают и всвязи с женским днем, якобы установленном в ее честь, и в связи с действительно установленным в ее честь еврейским праздником Пурим, "конечно, праведница, безусловно".

"Просто некоторые люди рассматривают персонаж вне исторического контекста. Александр Ярославич Невский тоже врагам глаза выкалывал. С точки зрения человека XXI века это дико, а с точки зрения ΧΙΙΙ века это нормальное явление. Он даже поступил благородно — головы не отрубил. Нельзя рассматривать человека вне контекста тех событий, в которых он существовал", — заключил отец Димитрий.

Протодиакон Андрей Кураев, профессор Московской духовной академии и известный миссионер, отметил, что "в православном восприятии женственность и мужественность — это аспекты физического бытия".

"В еврейском языке, то есть языке Библии, слова "мужчина" и "женщина" однокоренные — "иш" и "иша". Это очень значимо, как и библейский рассказ о том, что жена создана из ребра, это предполагает, что не может быть и речи о некоей разноприродности мужчины и женщины. Более того, сам текст Книги Бытия о ребре открыт к очень разным толкованиям. В еврейском языке слово "ребро" имеет и еще одно значение — не только "анатомическая кость", но и "грань", "аспект", — рассказал он.

Как подчеркнул отец Андрей, "муж, Адам создан из неблагородного вещества — просто из глины, а жена — это уже следующий этап. У ребра берется сердцевина, некая самая суть человечности. Опять же, если Адам, согласно библейскому рассказу, создан вне Эдема, то жена — райское создание, она уже внутри райского сада создана".

"Если к этому добавить еще и формулу семьи первую, которая звучит после создания жены, звучит матриархально, а именно "оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть" — это формула матриархата, то мы поймем, что в том мире, который библейские авторы считают идеальным, в мире до грехопадения, у женщины очень высокое положение, может быть, даже выше, чем у мужчины", — убежден он.

"Что же касается всевозможных праздников, мне не нравятся любые ситуации, когда я по долгу обязан кого-то поздравлять, будь то день рождения начальника или вот такие гендерные праздники. Понуждение к доброжелательности — в этом есть что-то неискреннее, особенно когда это понуждение оказывается вообще тотальным. Мне не нравится ни якобы мужской день 23 Февраля, ни якобы женский день 8 Марта. Давайте еще праздновать расовые дни — день желтой расы, день белой расы, день черной расы, если мы такое внимание придаем анатомическим различиям людей", — считает отец Андрей.

По его мнению, "конечно, в какой-нибудь корпорации, компании или даже в приходе можно устроить специальные посиделки для молодежи, для стариков, для детей, отдельно для мальчиков, отдельно для девочек, для женщин. Группы можно выделить". "Но в том, чтобы весь мир это праздновал, мне кажется, есть что-то тоталитарно-навязчивое", — отметил он.